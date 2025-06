Greta und ihre neuen Freunde: Ob 1,5-Grad-Ziel oder „Free Palestine“ – die Psychose bleibt dieselbe

Dass die von der gesamten westlichen Politik- und Kulturelite bis hin zu Kirchenvertretern jahrelang verhätschelte und geradezu zur Messiasgestalt aufgeblasene Asperger-Schutzpatronin Greta Thunberg längst die „Klimakrise“ hinter sich gelassen und im öffentlich zelebrierten Israel-Hass ein neues Betätigungsfeld für ihre offenkundig zutiefst gestörte Psyche gefunden hat, sollte all jenen zu denken geben, die nach wie vor dem sektenhaften Krisenkult der “menschgemachten Klimazerstörung” frönen – sofern sie noch denkbefähigt sind. Während die blamierten Jünger der Göre, die einst angeblich “CO2 sehen” konnte (darunter fast alle namhaften “Eliten” von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsbossen bis Medienzaren, die diese kindliche Kaiserin jahrelang empfangen und hofiert haben), erkennen müssen, welcher hässlichen und verlogenen falschen Prophetin sie hier in den anus apertus krochen, eskaliert Thunberg ihren Pro-Hamas-Aktivismus stetig weiter.

Derzeit nähert sich ihr öffentlichkeitswirksamer Segeltörn Richtung Gazastreifen, wo sie angeblich Hilfsgüter abladen will, ihrem Bestimmungsort; die israelischen Sicherheitsbehörden stellten jedoch umgehend klar, dass sie eine Landung des Schiffes auf keinen Fall zulassen würden. Thunberg und ihre Mitstreiter sind mit dem Segelschiff „Madleen“ des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition unterwegs. Am Sonntag waren sie von Sizilien aus gestartet. Zu ihren Begleitern gehört auch der Brasilianer Thiago Avila, der es sich nicht hatte nehmen lassen, im Februar an der Trauerfeier des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah im Libanon teilzunehmen und diesen als „geliebten Anführer“ und „Märtyrer“ zu glorifizieren, der “Menschen überall auf der Welt” inspiriere. Dabei war Nasrallah einer der schlimmsten Terroristen des Nahen Ostens.

Holocaust-Leugner und “Märtyrer”-Verherrlicher

Mit an Bord ist auch die „Aktivistin“ Yasemin Acar aus Berlin, die hatte einen iranischen Raketenangriff auf Israel tanzend in der Küche gefeiert hatte und enge Kontakte zu zahlreichen antiisraelischen Hassaktivisten pflegt. Ebenfalls an Bord sind die französische Politikerin Rima Hassan und ihr Landsmann, der “Journalist” Omar Faiad, der unter anderem den Holocaust verharmlost hatte. Das ist der Schmutz, mit dem sich die ungepflegte, dank ihrer Klima-Inszenierungen zu sagenhaftem Reichtum gelangte und darüber endgültig wohlstandsverwahrloste Schwedin umgibt: Nicht mehr Schulschwänzer, verlogene grüne Wohlstandstöchter wie Langstrecken-Luisa Neubauer & Co, sondern Hetzer und Hassprediger, die immer und immer wieder den Hamas-Terror gefeiert oder relativiert haben und Israel auf das Übelste diffamieren, sind Gretas neue Community. Thunberg hat sich mit diesem Milieu in den letzten Jahren völlig gemein gemacht.

Auch wenn die internationale Klimasekte größtenteils selbst linksradikal ist und und viele aus diesem Milieu ähnlich historisch ungebildet und intellektuell flach sind wie Thunberg, weshalb sie durchaus die Ressentiments gegen Israel teilen: Aus PR-Gründen lässt man dies dann doch ungern durchblicken. Ob “stop climate change” oder “from the river to the sea”: Das Ausmaß der geistigen Verirrung ist dasselbe; mit dem einen liegen diese verlorenen Seelen so falsch wie mit dem anderen. All jene, die Thunberg zur globalen Moralikone gemacht haben, sind ihrer ganzen Lächerlichkeit entblößt.