Grevesmühlen als Lehrstück: Die deutsche Sucht nach der eigenen Schande

Der vom politisch-medialen Establishment inszenierte Skandal um den angeblichen rassistischen Angriff auf ein achtjähriges Mädchen aus Ghana, dem am Freitag in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) von einer Gruppe Jugendlicher ins Gesicht getreten worden sein soll, ist der jüngste Beleg für die Psychose, von der das in Deutschland rasend fuhrwerkende links-grüne Milieu besessen ist. Zunächst war dort sogar von zwei Mädchen die Rede gewesen, die angeblich von einer Gruppe (wie selbstverständlich unterstellt natürlich biodeutschen) Kids aufgrund ihrer Hautfarbe attackiert und misshandelt worden seien. Ohne auch nur eine Sekunde abzuwarten, ob dieser vermeintliche rassistische Übergriff sich tatsächlich so zugetragen hat, verfielen die üblichen Verdächtigen in Medien, Politik und anderen Schaltstellen des Empöriums sofort in die probaten Pawlowschen Reflexe. „Wie hasserfüllt muss man sein, selbst Kinder anzugreifen? Rassismus ist menschenverachtend & will unsere Gesellschaft spalten. Dagegen aufzustehen, ist Aufgabe für uns alle, jeden Tag aufs Neue – egal ob in der Schule, dem Job oder beim Sport“, empörte sich Außenministerin Annalena Baerbock. „Kinder rassistisch zu beschimpfen und brutal zu attackieren, zeugt von dumpfem Hass und unfassbarer Unmenschlichkeit“, verkündete Innenministerin Nancy Faeser.

Die unsägliche Grüne Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (die inzwischen schon wieder mit der nächsten skandalösen Selbstentblödung, nämlich ihrem gestrigen lupenrein rassistischen EM-Tweet, in den Schlagzeilen ist) brauchte es natürlich noch eine Spur dramatischer: „Was in Grevesmühlen passiert ist, zeugt von niederstem Menschenhass. Die Täter haben jeden Funken Menschlichkeit verloren. Wo immer es zu Rassismus kommt braucht es den Aufstand der Anständigen: Schweigt nicht, hört nicht weg – holt Hilfe, schreitet ein!“, so die schauderhafte gespielte Ereiferung der Grünen, die ganz sprichwörtlich das bunte Deutschland nicht herbeisehnen konnte und selbst nur in Hautfarben denkt. Im NDR durfte der auf “Forschungsprojekte zum Thema Radikalisierung und Rechtsextremismus” spezialisierte Psychologe Jasper Neerdals von der Universität Greifswald seine Bestürzung und Fassungslosigkeit kundtun: Aus psychologischer Sicht sei die vermeintliche Tat für ihn “kein Zufall“. Er führte ihn – worauf sonst – auf den „Rechtsruck“ in Europa zurück; hinzu kam, dass Klimakrise, wirtschaftliche Krise und eine „gefühlte kulturelle Bedrohung“ Bedrohungsszenarien seien, die dazu führten, dass man sich “in die Gruppe zurückziehe” und alles Fremde ablehne. Dies könne dann in solche „furchtbaren Gewalttaten“ ausarte, so die auch hier übliche ewig gleiche Leier.

Zauberworte ausgesprochen

Dass solche Küchenweisheiten auf Abruf bereitstehender “Experten”, ebenso wie die vieltausendfachen Betroffenheitsadressen, natürlich stets nach Taten abgesondert werden, bei denen die Opfer Migrationshintergrund haben, und ungleich schmallippiger oder gar nicht erfolgen, wenn es sich um islamistische Gewalt oder die von zugewanderten Messern- oder Sexualtätern zulasten Einheimischer handelt, war hier aber gar nicht das eigentliche Problem; das bestand darin, dass es den Angriff schlicht nicht gab. Es war offenbar so, dass das achtjährige Mädchen von einem kaum älteren anderen Kind beim Radfahren aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und dann stürzte, daraufhin weinend zu seinen Eltern lief und diese hocherregt die Gruppe Kinder und Jugendlicher attackierten. Dass dann in Reaktion darauf auch Begriffe wie “Neger” fielen und die Stimmung eskalierte, ergibt sich aus dem Video des Vorfalls, doch ist dort klar sehen, dass die einzige Gewalt von den Eltern des Mädchens ausging, die den Vorfall dann einfach ins Gegenteil verkehrt haben. Die Gruppe Jugendlicher verhielt sich sogar sehr besonnen; als ein von der Mutter angegangener Junge die Beherrschung verlor und sich physisch zur Wehr setzen wollte, wurde er von seinen Freunden zurückgehalten. Und: Die tobende Mutter zerrte ihre Tochter, das angebliche Opfer, in den Pulk der angeblichen rassistischen Angreifer hinein – und setzte sie damit erst einer unkalkulierbaren Gefahr aus.

„Fakt ist, das Kind wurde nicht getreten“, teilte die Polizei Rostock mit. Das interessierte aber keinen mehr: Auch hier wussten die Eltern des Mädchens nämlich genau, welche Knöpfe sie drücken und welche Zauberworte sie aussprechen müssen, damit der Wutorkan der einer von der allgegenwärtigen Präsenz eines “Alltagsrassismus” überzeugten interessierten Kreise losbricht, die nur auf solches Propagandafutter für ihren „Kampf gegen Rechts“ warten. Generalverdacht und Schuldvermutung gegen Deutsche, Weiße, Postkolonialisten und “Rechte” ist hier ebenso akzeptiert und erwünscht, wie umgekehrt bei jedem Beweis für real explodierende Migrantengewalt jeder Rückschluss auf die Zuwanderungspolitik und Kriminalstatistik als populistisch verpönt wird. Die Deutschen und ihr – mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Dritten Reich und der (in Deutschland an sich vernachlässigbaren) Kolonialzeit immer größer werdendes – notorisch schlechtes Gewissen haben bewirkt, dass die tonangebenden und vermeintlich intellektuellen Milieus den eigenen Landsleuten jede Untat, Hässlichkeit und Niedertracht blind zutrauen – während bei denen, vor denen man anlasslos permanent in Sack und Asche geht und an denen man die Verbrechen der eigenen Ahnen wiedergutmachen möchte, selbst bei schlimmsten Verbrechen fieberhaft nach Entlastungen, Relativierungen oder Schuldminderungsgründen sucht.

Die Mär vom rechtsradikalen Osten

Das Verlangen, die eigenen Wahnvorstellungen der Gegen-Rechts-Psychose mit vermeintlichen Fakten untermauern zu können, führt nicht nur dazu, dass mit der Lupe nach zu ebensolchen umdeutbaren Vorfällen gesucht wird – sondern dass man eben auch sofort auf jedes noch so schale und unausgegorene Gerücht abfährt und sich empört, ohne abzuwarten und nachzudenken. Hier wiederholt sich ein seit Jahrzehnten erprobtes Schema: Im Jahr 2000 wurde das berüchtigte Märchen verbreitet, im sächsischen Sebnitz hätten „Neonazis“ einen sechsjährigen Jungen am hellichten Tag im Schwimmbad ertränkt – und die ganze Stadt habe den Fall gemeinschaftlich „totgeschwiegen“. Alle Klischees waren in dieser eindeutig volksverhetzerischen Geschichte vereint: Die Ostdeutschen als fiese Komplizen von bestialischen Glatzen und Neonazis, die zum weltoffenen Restdeutschland einfach nicht passen (zur späteren Variation dieses Stigmas wurde dann der Begriff “Dunkeldeutschland“). Dabei handelte es sich um eine glatte Lüge der Familie des Kindes; tatsächlich ertrank der Junge, weil er einen Herzfehler hatte, wie die Obduktion ergab. Das hätte man leicht herausfinden oder zumindest die forensische Untersuchung abwarten können –wollte es aber gar nicht, weil die Mär vom angeblich rechtsradikalen Osten schon damals gewollt war.

Sieben Jahre später musste dann die Stadt Mügeln, ebenfalls in Sachsen, für eine Räuberpistole über eine angebliche “Hetzjagd” auf sieben Inder herhalten. “Erst denken, dann reden“, schrieb Ex-“Bild”-Chef Claus Jacobi seinen journalistischen Berufskollegen damals tadelnd ins Stammbuch. Doch vergebens. Es gibt noch mehr Beispiele; der Fall der Brandenburger “Hakenkreuz-Ritzer“, die angeblich einer behinderten 14-Jährigen im Rollstuhl ein Hakenkreuz ins Gesicht geschnitten hatten. Der Wismarer Linken-Politiker Julian Kinzel, der behauptete, es habe eine “rechte Messerattacke” gegen ihn stattfefunden, die nie passiert war. Der Erkelenzer Grünen-Kommunalpolitiker Manoj Jansen, der mit frei erfundenen rechtsextremem Drohungen gegen sich medienwirksam herumopferte und dazu sein eigenes Auto demoliert und mit Nazizeichen versehen hatte. In all diesen Fällen waren die Schlagzeilen stets riesig und die Nachrichtensender des Landes schnell bei der Sache, die vermeintlichen rechten Schandtaten anzubringen. Die kleinlauten Dementis oder Richtigstellungen erfolgte dann, wenn überhaupt Wochen, später im Kleingedruckten.

Reine Projektion

Und 2018 waren es natürlich vor allem die angeblichen „Hetzjagden“ auf Ausländer in Chemnitz, die es nie gegeben hatte, dafür aber politisch-medial ausgeschlachtet wurden von Angela Merkel genutzt wurden, um unter anderem den ihr widersprechenden Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsidenten abzusägen und ihn durch den gefügigen Apparatschik und Parteisoldaten Thomas Haldenwang zu ersetzen, der aus der Behörde auftragsgemäß eine regierungs- und allparteienhörige Einrichtung zur Kriminalisierung und Bekämpfung der politischen Opposition machte. Dasselbe gilt übrigens auch für das angebliche “rechtsradikale Geheimtreffen” von Potsdam, ebenso wie für den angeblichen “Angriff” auf Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einer Fährein Schlüttsiel durch protestierende Bauern, der nie stattfand

Kein Wunder, dass bei dieser unseriösen Verdachtberichterstattung und Dauerpropaganda die Vorurteile vieler Menschen, insbesondere gegen den Osten Deutschlands, aber auch gegen alle anderen bösen rechten Regierungskritiker und Feindgruppen, genährt und gesteigert werden. Triggerworte wie Ostdeutschland, Gewalt und Rassismus genügen deshalb heute bereits, um die immer gleichen hysterischen Reaktionen auszulösen. Die Wahrheit interessiert nicht; es geht nur darum, die jederzeit griffbereite Nazi-Keule zu schwingen. Die Wahnidee, Deutschland sei überall von Rechtsextremen durchsetzt, führt dazu, dass der kleinste Hinweis auf eine Straftat, die irgendwie in dieses Bild passt, sofort das Kopfkino der Linken in Gang setzt, die ihre vorgefertigten Feindbilder bestätigt sehen – umso mehr, als ihr Meinungsmonopol immer mehr ins Wanken gerät. Bei alledem handelt es sich um eine reine Projektion. Die, die den Glauben an ein bis heute tiefbraunes Deutschland verinnerlicht haben, sind dabei heillos in Stereotypen gefangen, die in den 70er und 80er Jahren entstanden sind und damals auch ihre Berechtigung hatten – und zwar gegen eine verschwindende, unappetitliche Minderheit realer Neonazis, die mit damals tatsächlich rassistischen und völkischen kruden Parolen gegen die im Vergleich zu heute verschwindend wenigen Asylbewerber und Ausländer im Land hetzten (zu denen damals neben Türken vor allem auch Gastarbeiter aus EU-Nachbarstaaten gehörten).

Zerrbild vom primitiv-dummen Ausländerfeind

Wenn damals von NPD- oder DVU-Anhängern “Deutschland den Deutschen” skandiert wurde, zeugte dies – bei einer zu 96 Prozent autochthonen Bevölkerung – wahrlich von menschenverachtender Rückständigkeit. Und wenn damals Rechtsradikale und Neonazis Jagd auf Zuwanderer machten, weil sie jede Migration grundsätzlich ablehnten und alles Fremde hassten, war dies natürlich klar extremistisch und verachtenswert. Dieses Bild vom primitiv-dummen Ausländerfeind hat sich dann aber leider, dank der totalen linken Dominanz im Bildungswesen und in den Medien, undifferenziert von einer Generation zur nächsten übertragen – und dominiert Gutmenschengehirne bis heute. Deshalb setzen sie reflexhaft die legitime Forderung nach Remigration (im Sinne von Rückführung abgelehnter Asylbewerber und Abschiebung straffällig gewordener Migranten, in Erfüllung geltenden Rechtes!) perfide gleich mit “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” oder gar Deportationsplänen. Damit soll jede Diskussion darüber im Keim erstickt werden, dass sich, bei grundlegend veränderten Realitäten, als Folge einer wahnwitzigen Massenmigration vor allem seit 2015 eine demographische Entwicklung abzeichnet, die die Deutschen unweigerlich zur Minderheit im eigenen Land machen und die Kulturgeschichte dieses stolzen Landes in wenigen Jahrzehnten terminieren wird.

Doch selbst nach millionenfacher illegaler Zuwanderung und inzwischen täglichen Messerangriffen, Massenvergewaltigungen, einem nach 1945 nicht mehr für möglich gehaltenen Judenhass – der heute fast ausschließlich von islamischer und linker Seite ausgeht – und den nicht mehr zu bewältigenden Kosten der Massenzuwanderung wird zwanghaft an einem Gesellschaftsbild aus einer Zeit festgehalten, als Ausländer echte Minderheiten darstellten, mit denen die Deutschen noch fremdelten. Dass dies heute nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat mit der Realität, ja dass sich inzwischen vor allem die hier heimisch gewordenen und gut integrierten Migranten am lautstärksten gegen die weitere Massenzuwanderung und Überfremdung (sie nennen es selbst so!) beklagen, sehen sie nicht.

Geschlossenes Weltbild wie bei rechten Verschwörungstheoretikern

Ihr geschlossenes Weltbild vom allgegenwärtigen Nazitum in Deutschland, wo eine “rechte Machtergreifung” in Gestalt der AfD drohe, unterscheidet sich durch nichts von Verschwörungstheorien im rechten Spektrum über die angebliche jüdische Weltverschwörung, die bei allem den US-Milliardär George Soros, die Rothschild-Familie, den Mossad oder gleich alle zusammen am Werk sieht. Auch hier wird jede noch so absurde Geschichte sofort geglaubt.

Grevesmühlen ist insofern ein Sinnbild für das heillos beschädigte Selbstbild der Deutschen und ihre irreparabel kaputtgemachte Identität. Kein Wunder, dass bei soviel “Vorratsscham”, die beim ersten Verdacht immer von der Schuld der eigenen Landsleute ausgeht, alles verpönt ist, was mit Deutschland verbunden ist. Sogar die nationalen Symbole. In Berlin etwa darf die Polizei während der Fußball-Europameisterschaft keine schwarz-tot-goldenen Fahne an ihren Dienstwagen anbringen – angeblich wegen des Neutralitätsgebots. Das jedoch zählt natürlich nichts, wenn es um die Regenbogenfahne geht. Man wollen niemanden ausgrenzen oder erniedrigen oder kränken, heißt es dazu. Dass sich deutsche ausgegrenzt, erniedrigt oder verstört fühlen könnten, wenn ganze Armeen von tausenden türkischen Fans in türkischen Nationalsymbolen – bei denen sich wohlgemerkt nicht um angereiste Gäste aus der Türkei handelt, sondern größtenteils um angebliche “Deutsche” vulgo Passdeutsche – interessiert keinen, selbst wenn es einen drastischeren Beweis für totales Integrationsversagen schlicht nicht geben könnte. Dies gilt, gerade bei Türken, selbstverständlich nicht für alle – aber leider für sehr viele und hier vor allem in der jüngeren Generation. Das völlig gestörte Verhältnis der Deutschen zur eigenen Geschichte und Kultur zerstört jeden inneren Zusammenhalt. Eigentlich sollte man meinen, dass sich dieses 80 Jahre nach dem Holocaust allmählich normalisieren sollte; doch es wird immer schlimmer und wird sich wohl auch nicht mehr ändern, bevor der Bevölkerungstausch den kritischen Kippunkt überschreitet.