Größenwahnsinnige Drohungen Richtung Musk: Merz wird zum Standortrisiko

In einem in Neubrandenburg geführten Gespräch mit dem “Wall Street Journal” (WSJ) vom 13. Februar 2025, veröffentlicht in der WSJ-Druckausgabe vom 14. Februar 2025, drohte Merz Elon Musk mit “Konsequenzen”, weil dieser über seine Social-Media-Plattform Twitter/X die “rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) unterstützt” habe, wie das WSJ schreibt. Merz in dem Gespäch wörtlich: „Was in diesem Wahlkampf passiert ist, kann nicht unwidersprochen bleiben.“ Ob sich die Konsequenzen auch auf das Tesla-Werk in Brandenburg beziehen, wollte Merz „vorerst bewusst“ offenlassen, so das Magazin.

Wie blöde muss man sein? Klein-Fritzchen droht dem innovativsten Mann der Welt mit wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Konsequenzen, weil der es gewagt hat, seine Meinung zur deutschen Politik zu äußern? Und hält ausdrücklich auch Maßnahmen gegen Musks Tesla-Giga-Produktionsstätte in Deutschland für möglich? Nochmal: Der Typ aus dem tiefsten Sauerland meint tatsächlich, dem reichsten Mann der Welt drohen zu können? Diesem coolen Unternehme, der bei einer “New York Times”-Veranstaltung auf offener Bühne sagte, die woken Mega-Konzerne sollten bitte keine Werbung mehr auf X schalten, es sei völlig absurd, ihn mit Geld erpressen zu wollen, und der an den besonders woken Chef des Disney-Konzerns ein von Herzen kommendes “Go fuck yourself” richtete? Dem will Merz drohen? Ernsthaft?

Gefährliches Gequatsche von “Konsequenz”

Mit diesem Kaliber also will sich der kleine Brandmauer-Narzisst aus dem abgewirtschafteten, migrantisch überrannten und stromknappen Deutschland anlegen? Merz bedroht mit seinem Gequatsche von “Konsequenz” ausgerechnet das Bundesland, das entgegen dem wirtschaftlichen Abwärtstrend in Deutschland sogar ein Wachstum von 1,4 Prozent verzeichnet; woher wohl kommt dieser wirtschaftliche Erfolg? Weil eben in Elon Musks Tesla-Gigafactory in Grünheide 12.500 Mitarbeiter Batteriegeraffel für ganz Europa produzieren! Geplant ist eigentlich, das Werk sogar noch erheblich zu erweitern.

Doch dass Elon jetzt auf seiner eigenen Plattform (angeblich) Wahlkampfhilfe für die Brandmauer-exkludierte AfD gemacht hat, passt dem Fritze nicht. Also will Merzel genau das unterbinden, was J.D. Vance gerade so eindrücklich eingefordert hat: Meinungsfreiheit. Und riskiert damit mal eben die mit wertvollen Arbeitsplätze der gesamten Region Berlin-Brandenburg. Denn eines ist klar: Vor einer Kanzlerfigur Merzel werden weder die Trump-Administration noch Elon Musk kuschen. Im Gegenteil; wenn Elons “Go fuck yourself” diesmal dann bloß nicht so aussieht, dass er die Klamotten packt, das Werk dicht macht und es ein paar Kilometer weiter in Polen wieder aufbaut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Polen den überheblichen Deutschen gerne einen reinwürgen und Musk deshalb besonders paradiesische Bedingungen bieten… Sehr lesenswert zu diesem Thema ist übrigens dieser Artikel bei “Tichys Einblick”.