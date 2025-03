GroKo: Schulden statt Reformen

Den “Oral-Office-Eklat” nennen CDU und SPD als Begründung, um sich von der Schuldenbremse zu verabschieden –zwecks Eine-Billion-Euro-“Sondervermögen”. Wie scheinheilig! Denn Trump und Selenskyj vertragen sich bereits zwei Tage nach dem Eklat wieder, während die gigantische Neuverschuldung – 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und noch mehr Euros zur Verteidigung – bestehen bleiben wird. Die Devise der neuen Merz’schen Groko 2025 lautet demnach: Bequeme Schuldenaufnahme zugunsten der Berliner Machthaber anstelle mühsamer Reformen zugunsten unserer Kinder.

.

Die CDU hat vor der Bundestagswahl Teile des Programms der AfD übernommen. Nun übernimmt sie – bereits kurz nach der Wahl – wesentliche Teile des Programms der SPD. Gegen diese Nichteinhaltung der CDU-Wahlversprechungen wettert sogar der Junge-Union-Chef Johannes Winkel: „Aus Sicht der jungen Generation ist das (neue Sondervermögen) ein harter Schlag für Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit bei Staatsfinanzen, weil die Botschaft ist: Lieber bequeme Schulden als unbequeme Reformen.”

Grotesker Euphemismus

Der Begriff “Sondervermögen” klingt gut, ist aber ein grotesker Euphemismus und heißt in Wahrheit: Schulden, Schulden und noch mehr Schulden Die Schulden – respektive Kredite – werden auf weit über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Zinssatz und Zinslast werden steigen. Das Kreditrating von Deutschland wird sinken. Die Inflation wird zunehmen. Die Deutschen leben noch mehr als bisher auf Kosten der nachfolgenden Generationen.

.

Die Änderung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse erfordert zwei Drittel der Stimmen der Abgeordneten. Diese Mehrheit kann nur im aktuellen, bereits abgewählten Bundestag erreicht werden – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr im neuen in drei Wochen tagenden Parlament. Deshalb sind CDU und SPD gewillt, die Schuldenbremse in dieser kurzen Zeitspanne rasch noch zu Fall zu bringen. Im Grunde kommt diese Trickserei einer beispiellosen Missachtung des Wählerwillens gleich: Am 23. Februar 2025 hat das Volk als Souverän mehrheitlich für den Erhalt der Schuldenbremse votiert. Aus diesem Grunde wäre es ehrlich – und das Mindeste –, die für die Nation so fundamentale und zukunftsweisende Frage einer (zudem extrem hohen) Neuverschuldung dem sich neu konstituierenden Bundestag vorzulegen.