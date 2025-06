Großangelegte Sabotage des Rechtsstaats: Immer mehr Fälle von „Kirchenasyl“

Die Kirchen sind nicht nur Teil der Asylindustrie und des Linksstaates, profitieren über Caritas und Diakonie vom unaufhörlichen Zustrom illegaler Migranten und beteiligen sich an der Hetze gegen alle, die für ein Ende des Asylwahnsinns eintreten; nein, sie beteiligen sich über das – ursprüngliche völlig anderen Zwecken dienende – mittelalterliche Relikt des „Kirchenasyls“ auch noch aktiv an der Sabotage der rechtlich gebotenen Abschiebung illegaler Migranten, wenn diese in ohnehin verschwindend geringen Fällen hiezulande tatsächlich einmal durchgesetzt wird.

So wie derzeit bei den drei über Polen nach Deutschland gekommenen Somalier, die zunächst von der Bundespolizei abgewiesen worden waren, denen das Berliner Verwaltungsgericht – unter einem grünen migrationsaktivistischen Richter – dann aber doch die Einreise nach Deutschland ermöglicht hatte. Das über offenkundig gefälschte Papiere eingereiste dreiste Trio, zunächst abgetaucht, hat nun ebenfalls Unterschlupf in einer Berliner Kirche gefunden – und will sich hier offenbar auf das berüchtigte „Kirchenasyl“ berufen, was es es noch schwerer machen dürfte, sie wieder aus Deutschland zu schaffen, wo sie – wie hunderttausende andere Ausreisepflichtige – absolut nichts verloren haben.

Höherer “Moral” verpflichtet

Tatsächlich ist das “Kirchenasyl” ist längst zu einem nicht unerheblichen Faktor dabei geworden, dass illegale Migranten nicht abgeschoben werden können. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lagen im vergangenen Jahr 2.386 Fälle vor; insgesamt beherbergten die Kirchen 2024 sogar 2.966 Menschen. 2023 waren es noch 2.065 gewesen. „An die Leute ist dann kein Rankommen mehr. Rechtsgültig verfügte Abschiebungen werden somit über Monate verzögert oder scheitern ganz, weil wichtige Fristen verstreichen“, kritisiert ein Mitarbeiter eines Ausländeramtes. Eigentlich war das “Kirchenasyl” selbst kirchenseitig nur für Härtefälle vorgesehen, bei denen es Indizien für eine Fehleinschätzung der Behörden gab. Inzwischen handelt es sich aber fast ausschließlich um sogenannte “Dublin-Fälle” – also um Migranten, die über sichere Drittländer eingereist sind und denen somit auch in Deutschland überhaupt kein Asylanspruch zusteht.

Doch von Kleinigkeiten wie der Recht und Gesetz lassen sich die beteiligten Haltungspfaffen beider christlicher Konfessionen nicht aufhalten; sie fühlen sich einer höheren “Moral” verpflichtet : So schwafelt der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein von einem „Dienst für die Gesellschaft, die auf diese Weise an ihr Fundament der Barmherzigkeit erinnert wird“. In Wahrheit handelt es sich um einen Bärendienst für die Gesellschaft – nämlich um Beihilfe zur illegalen Einreise von im harmlosesten Fall Wirtschaftsflüchtlingen, im schlimmsten Fall unberechenbaren kriminellen, psychopathischen und/oder terroristischen Zeitbomben. Deutschland wird dadurch so oder so vor allem Schaden zugefügt.

Grenzenlose Blauäugigkeit und Gutgläubigkeit

Mit Stäblein haben die drei Somalier den richtigen Ansprechpartner – und rührseligen Fürsprecher – gefunden: Nach einem Treffen mit ihnen sprach er mit gutmenschlichem Timbre bewegt von „sehr jungen Menschen, die schwer an dem tragen, was sie in ihrer Heimat und auf der Flucht erfahren haben“. Dass von NGOs und Schleppern gebriefte illegale Migranten genau das erzählen, was diese hören wollen, und ein gebotenes Grundmisstrauen angebrachter wäre als grenzenlose Blauäugigkeit und Gutgläubigkeit, übersteigt wohl den Horizont von wahnhaften Moralisten. In kirchlichen Aktivisten wie Bischof Stäblein allerdings nur einen weiteren vertrottelten, naiven oder unverbesserlichen Gesinnungsethiker am Werk zu sehen, wäre zu kurz gegriffen: Es sind Führungsfunktionäre wie er, die selbst die (ohnehin absurd unzulänglichen) zaghaften Bemühungen, zumindest das europäische Asylsystem durchzusetzen, torpedieren. Der Migrationsexperte Daniel Thym äußerte denn auch sein Unverständnis darüber, dass die Kirchen „ihr humanitäres Kapital derzeit vor allem darauf verwenden, Abschiebungen in andere EU-Mitgliedstaaten zu verhindern.“

Der Grund dafür ist denkbar einfach: Neben einer falsch verstandenen Humanität und völlige Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen christlich-jüdischen Ideengeschichte und Kultur der europäischen Völker ist es vor allem der Wunsch, weiterhin Teil der einträglichen Asylindustrie zu bleiben. Da den Kirchen – auch und gerade wegen ihres Linkskurses – jedes Jahr Hunderttausende von Menschen davonlaufen und die Kirchensteuereinnahmen vielerorts einbrechen, verschaffen sie sich weitere Einnahmequellen über die Massenmigration. Um die gesellschaftlichen Langzeitfolgen, auch und gerade die unaufhaltsame Islamisierung Deutschlands, der sie unweigerlich zum Opfer fallen werden, scheren sie sich nicht, solange sie sich in ihrer eingebildeten Gutmenschlichkeit suhlen und auch finanziell profitieren können.