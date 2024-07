Großbritannien-Wahl: Biblischer Machtverlust der Tories

Bei den Wahlen in Großbritannien ist die erwartete historische Katastrophe für die seit 14 Jahren regierenden konservativen Tories eingetreten: Die linke Labour-Partei errang 410 der 650 Sitze im Unterhaus. Für die absolute Mehrheit hätten bereits 326 gereicht. Die Tories verloren dagegen unglaubliche 241 Sitze und müssen sich nun mit 131 begnügen. Damit haben sie es in nur fünf Jahren geschafft, ihren Erdrutschsieg unter Boris Johnson, bei dem sie 365 Sitze gewonnen hatte, zunichte zu machen und ins Gegenteil zu verkehren. Die Liberaldemokraten konnten ihren Anteil von 11 auf 61 Sitze erhöhen, Brexit-Ponier Nigel Farage kam mit seiner Partei Reform UK aus dem Stand auf 13 Mandate.

Diese spektakulären Veränderungen binnen weniger Wahlperioden sind selbstverständlich den britischen Mehrheitswahlrecht geschuldet, der in jedem Stimmbezirk nur einen Kandidaten vor bringt (“the winner takes it all“), was zu häufig wechselnden, dafür jedoch stets klaren Machtverhältnissen führt. Trotzdem ist die Klatsche gewaltig und natürlich setzt man bei Labour nun alles daran, das Resultat als einen großen Sieg aus eigener Kraft zu verkaufen; in erster Linie war es jedoch eine desaströse Niederlage der Tories, die diese sich selbst zuzuschreiben haben – denn sie sind, genau wie die CDU in Deutschland, nur noch dem Namen nach konservativ. Tatsächlich haben sich beide Parteien zu einem linken Einheitsbrei vermengt und in Wahrheit seit Jahren so gut wie nichts getan, um den woken Wahnsinn und die migrantische Masseninvasion aufzuhalten.

Verfall der Tories

Erst unter äußerstem Druck entschloss sich der britische Premierminister Rishi Sunak, illegale Migranten nach Ruanda schaffen zu lassen. Sein nunmehriger Nachfolger, Labour-Chef Keir Starmer, der in etwa Charisma und rhetorisches Talent von Bundeskanzler Olaf Scholz hat, will sogar diesen notwendigen, gleichwohl nicht ansatzweise ausreichenden Schritt in die richtige Richtung wieder rückgängig machen und zulassen, dass Illegale ihren Asylantrag in Großbritannien stellen können. Außerdem drohen unter ihm eine gesetzliche Ausweitung des Trans-und Gender-Wahns und die Einschränkung der Meinungsfreiheit für Kritiker dieses Irrsinns, dem sich wiederum die Tories viel zu spät und nur halbherzig entgegenstellt hatten. Mit David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak haben sie in 14 Jahren fünf Premierminister verschlissen.

Das rigide Corona-Regime und die Verstöße dagegen durch Johnson selbst, mehrere innerparteiliche Skandale und eine allgemeine Konzeptlosigkeit haben das Vertrauen der Wähler in die einst so große Partei von Winston Churchill und Margaret Thatcher in nur fünf Jahren so gründlich zerstört, dass es derzeit nicht vorstellbar ist, dass sie sich davon im gleichen Zeitraum wieder erholen wird. Der Achtungserfolg von Farage aus dem Nichts heraus zeigt, dass viele Wähler sich nach einer wirklich konservativen politischen Kraft sehnen. Dies trifft auf die opportunistischen, ideenlosen und nur um der Macht um ihrer selbst willen klebenden Tories aber ebenso wenig zu, wie auf die CDU in Deutschland.

Dunkle muslimische Drohung

Beide Parteien haben bis heute keine klare Haltung zu den Schlüsselthemen dieser Zeit gefunden, nämlich der millionenfachen muslimischen Massenmigration und dem Kampf gegen den woken Fanatismus, der die kulturelle Identität des gesamten Westens auslöscht und damit der Landnahme des Islam auch mental den Weg bereitet. Labour steht dagegen für beides. Denn es zeigte sich erneut: Die muslimischen Wähler können erheblichen Druck auf die Parteiführung ausüben, was Starmer bereits bei seiner Unterstützung Israels zu spüren bekam:

Die Initiative „The Muslim Vote“ bildete sich prompt, nachdem er Ende 2023 die Ablehnung des Antrags auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen für seine Partei durchgesetzt hatte. Die Initiative bezeichnet sich als „vereinigte Kraft von vier Millionen, die im Gleichklang agieren.“ Die gestrige Wahl signalisiere eine Veränderung, so “The Muslim Vote“: „Muslimische Angelegenheiten stehen an vorderster Front“, so die Drohung – die nun noch mehr als Damoklesschwert über Starmer schwebt, wenn er als Premierminister nicht die Forderungen der islamischen Einwanderer erfüllt und die Umma der Muslime auf der Insel brüskieren sollte. Das Totalversagen der Konservativen hat nun, wie in Deutschland, dazu geführt, dass genau die Kräfte an die Macht gelangt sind, die die existenziellen Probleme, die sie nicht gelöst haben, noch verschärfen und den jeweiligen Ländern endgültig den Rest geben werden.