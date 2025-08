Großbritannien wird zur Meinungsdiktatur – und Deutschland mischt mit

Gestern veröffentlichte der US-amerikanische Nachrichtensender “Fox News” einen nachgerade sensationellen Beitrag: Großbritannien wird öffentlich der Tyrannei bezichtigt – wodurch quasi in der internationalen journalistischen Rezeption die höchste Alarmstufe Rot für den Zustand der Meinungsfreiheit erreicht ist. In dem TV-Beitrag des Senders heißt es wörtlich, dass die “Freedom of Speech”, die ja originär in England als Rechtsgrundsatz entwickelt wurde, aktuell ebendort zerschlagen werde. Ja, gemeint ist nicht China und auch nicht Russland – sondern das Vereinigte Königreich, das Land von Shakespeare, Pope, Wilde, Carrol, Churchill und der angeblich unantastbaren freien Rede. Großbritannien hat sich in etwas verwandelt, was man bisher nur aus düsteren Romanen kannte, etwa “1984” von George Orwell – ebenfalls ein Brite.

Den dort inzwischen geltenden Rechtslage zufolge darf die britischen Regierung kann ab sofort massenhaft persönliche Daten aus sozialen Netzwerken sammeln – und zwar ohne richterliche Genehmigung, ohne transparente Regeln, ohne Beschränkung. Alles ist erlaubt, was technisch möglich ist. Likes, Kommentare, Freundeslisten, Aufenthaltsorte: Der digitale Bürger wird durchleuchtet, bevor er überhaupt etwas sagen kann. Datenschützer warnen vor einem rechtsfreien Raum, in dem Behörden alles dürfen, der Bürger aber kaum noch etwas.

Auch für Urlauber wird es ernst

Auch für Ausländer oder Touristen könnte das Folgen haben: Wer jemals einen kritischen Beitrag zu Migration oder Islam gepostet hat, auch Jahre zurück, könnte beim der Einreise nach Großbritannien fortan ins Visier geraten. Schon ein ironische Karikatur, ein unbedachter Kommentar oder ein geteiltes Zitat können ausreichen, um überprüft, befragt oder sogar festgesetzt zu werden. Eine eigene neue Spezialeinheit der britischen Polizei, d Das “Nationale Internet-Ermittlungsteam” überprüft rund um die Uhr soziale Medien auf Inhalte, die als unruhestiftend oder migrationskritisch gelten. Eine Frau erhielt 31 Monate Haft, weil sie einen kritischen Tweet veröffentlicht hatte, obwohl sie ihn vier Stunden später wieder löschte. Zum Vergleich: Ein Kinderschänder erhielt in einem anderen Fall vier Monate weniger.

Die Behörden handeln im Graubereich. Es gibt formell kein spezielles Gesetz für Social-Media-Überwachung, stattdessen werden jedoch bestehende Vorschriften so ausgelegt, als wären sie Knetmasse. Das betrifft nicht nur die Polizei, sondern auch das Sozialministerium: Dort gibt es mittlerweile eine interne Handreichung, wie Mitarbeiter Profile durchforsten, Screenshots speichern und Bewegungsmuster analysieren sollen. Wer auf Facebook zu fröhlich wirkt, steht womöglich im Verdacht, zu Unrecht Leistungen zu beziehen. Auch Proteste auf offener Straße werden immer schneller unterbunden: Wer in der Nähe eines von Asylbewerbern bewohnten Hotels demonstrieren möchte, wird häufig schon nach wenigen Minuten abgeführt. Die Regierung unter Premierminister Keir Starmer argumentiert nicht mehr – sie reagiert mit Verboten und Verhaftungen.

Deutschland mischt mit

Klar, dass so etwas in Deutschland, dem Land der Meldestellen, bei der Politik gut ankommt: Vergangenen Monat erst wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet, in dem sich sich beide Staaten zur engeren Zusammenarbeit bei der Löschung von sogenannten “gefährlichen Inhalten” im Netz verpflichten. Großbritannien übernimmt dabei auch “bewährte” EU- und deutsche Methoden der Überwachung. Haben die die Briten dafür den Brexit durchgezogen, dass sie jetzt noch schlimmer drangsaliert werden als die bereits autoritär zensierende EU?

Erschwerend kommt, dass das Institute for Strategic Dialogue, eine politisch ausgerichtete Organisation mit Sitz in Berlin und London, direkt mit britischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Diese Überwachungs-NGO entwickelt Programme zur Erkennung sogenannter radikaler Tendenzen im Netz und bietet Schulungen für staatliche Kontrolleure an.

Keine spontane Fehlentwicklung

Was wir hier erleben, ist kein Irrtum oder Fehler. Es ist ein struktureller Umbau der westlichen Demokratien, der gezielt geplant ist. Deutschland war mit seinem unseligen “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” bereits Vorreiter im Kampf gegen unliebsame Inhalte; dieses Gesetz zwang Plattformen dazu, Beiträge binnen 24 Stunden zu löschen, wenn sie als rechtswidrig gelten. Als nächstes kam der berüchtigte Digital Services Act der EU. Beide hochumstrittenen Rechtsnormen, die der Willkür Tür und Tor öffnen, nutzt die britische Regierung inzwischen als Vorbild und Blaupause.

Gerade weil die Zensur- und Repressionsmaßnahmen Kritiker der Massenmigration und linker Agendathemen ins Visier nimmt, stellt sich eine beunruhigende Frage: Soll hier ein neues Gesellschaftsmodell durchgesetzt werden, in dem vor allem die um ihre Kultur und Heimat gebrachten Einheimischen, Vertreter der (Noch-)Mehrheitsgesellschaft, zum Verstummen gebracht werden, während Zuwanderer und Angehörige lauter Minderheiten systematisch verschont bleiben? Geht es noch um Integration – oder um Verdrängung? Fakt ist: Meinungsfreiheit ist in Großbritannien zum Risiko geworden – und nicht nur wer Meinungen, sondern auch Tatsachen benennt, lebt gefährlich. George Orwell schrieb einst:

„Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen.“