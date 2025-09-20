Großer Endsommer-Ausverkauf bei Heilnatura: Exklusivrabatt bis Montag!

Heilnatura, der Hersteller hochwertiger Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukte in bester Bio-Qualität, ist seit langem Kooperationspartner von Ansage!. Anlässlich des Saisonendes hat man sich dort für seine Kunden ein besonderes “Schmankerl” einfallen lassen: Für kurze Zeit gibt es im Abverkauf für die 10 beliebtesten Produkte einen befristeten Exklusivrabatt.

Dies betrifft die nachfolgenden Produkte, nachfolgend aufgelistet nach Beliebtheitsranking:

Nattokinase: Unterstützt Herz, Durchblutung und Gefäße und allgemeines Wohlbefinden Nattokinase + D3: Bietet Stärkung des Immunsystem und Gefäßschutz in Kombination WomenOnly: Für hormonelles Gleichgewicht, innere Ausgeglichenheit und Vitalität CleanBalance: Unterstützt sanfte Entgiftung und Stoffwechsel-Balance Passion: Für mehr Energie, Power und Lebensfreude im Alltag Synaptiva: Fördert Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit HydraSkin: Sorgt für strahlende Haut, kräftige Haare und Nägel HydraVital: Stärkt Gelenke & Bindegewebe Lactosetoleranz: Für unbeschwerten Genuss von Milchprodukten Pro-Biosan: Stärkt Darmflora und Immunsystem auf natürliche Weise

Exklusivrabatt nur bis kommenden Montag hier

Im Rahmen seiner Kooperation mit dem Hersteller konnte Ansage! für seine Leser einen exklusiven Rabatt von 30 Prozent aushandeln. Geben Sie hierzu bei Ihrer Bestellung hier einfach den Gutscheincode „SOMMER30“ an. Er gilt für alle oben genannten 10 ausgewählten Top-Produkte. Dieses Angebot gilt allerdings nur bis übermorgen, Montag, 22. September 2025, 23.59 Uhr. Daher schlagen Sie gleich zu!

Und das Beste: Ab einem Bestellwert von 75 Euro (innerhalb Deutschlands) beziehungsweise 150 Euro (sonstige EU-Länder) ist der Versand gratis!