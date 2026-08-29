Großer Lauschangriff im Wartezimmer: Der Verfassungsschutz soll jetzt auch Arztpraxen abhören dürfen

Innenminister Alexander Dobrindt will Verfassungsschutz (VS) und Bundesnachrichtendienst (BND) zu „echten Geheimdiensten“ ausbauen. Seine Pläne bedeuten einen Rückfall in totalitäre Zeiten – eben weil sie fast unbegrenzte Machtbefugnisse vorsehen. Die Dienste sollen nicht mehr nur Informationen beschaffen, sondern selbst zu Akteuren werden. Dazu gehört nunmehr sogar die dreiste Aushöhlung der ärztlichen Schweigepflicht – infolge der vorgesehenen Befugnis, Gespräche in “nicht öffentlich zugänglichen Räumen” heimlich mitzuhören und aufzuzeichnen. Diese erstreckt sich nämlich auch auf Arztpraxen. Während Rechtsanwälte, Geistliche, Journalisten und Bundestagsabgeordnete weiterhin den grundsätzlichen sogenannten “absoluten Schutz” vor nachrichtendienstlicher Überwachung genießen sollen (zumindest einstweilen noch, bis der Linksstaat irgendwann absehbar auch hier Aufweichungen vornimmt!), gilt dieser Vertrauensschutze für Ärzte, Psychotherapeuten, Apotheker und andere Heilberufe nur relativ. Zwar sollen ihre “Verschwiegenheitsinteressen” bei einer Entscheidung besonders berücksichtigt werden; eine Überwachung bleibt – nach einer innerbehördlichen “Abwägung” jedoch möglich.
Gegen diese alptraumhaften Entwicklungen schlagen die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Bundesärztekammer (BÄK) und die deutsche Apothekerschaft nun Alarm. Die KBV hält diese Unterscheidung zwischen den Ärzteberufen und den übrigen Berufsgruppen mit besonderen Geheimschutz für verfassungsrechtlich nicht begründbar und verwies darauf, dass Gesundheitsdaten ebenso sensibel seien wie Informationen, die Menschen Rechtsanwälten oder Geistlichen anvertrauen. Nach Einschätzung der KBV könnten auf Grundlage des Entwurfs etwa Anamnesegespräche oder Therapiesitzungen aufgezeichnet werden und Nachrichtendienste heimlich Praxisräume betreten, um dort Abhörgeräte zu installieren. Das Vertrauen zwischen Patienten und medizinischem Personal sei jedoch eine elementare und ganz wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Patienten müssten daher sicher sein können, dass Angaben zu Erkrankungen, psychischen Problemen, Suchtverhalten oder persönlichen Lebensumständen vertraulich bleiben, hieß es weiter. Entstehe der Eindruck, der Staat könne mithören, könnten Betroffene wichtige Informationen zurückhalten oder ganz auf eine Behandlung verzichten.
Dreiste Beschwichtigungen Dobrindts
Die KBV erinnerte auch daran, dass die ärztliche Schweigepflicht bereits heute nicht grenzenlos gilt und Ärzte bei der unmittelbaren Androhung schwerer Straftaten verpflichtet oder berechtigt seien, Informationen offenzulegen. Auch die Bundesärztekammer sieht daher keinen sachlichen Grund dafür, Ärzte und Psychotherapeuten schlechter zu schützen als Rechtsanwälte und fordert, Erkenntnisse aus medizinischen Vertrauensverhältnissen vollständig von Überwachungsmaßnahmen auszunehmen. KBV und Bundesärztekammer verlangen, Ärzte und Psychotherapeuten in den Kreis der absolut geschützten Berufsgruppen aufzunehmen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände(ABDA) erklärte, in Apotheken würden regelmäßig sensible Informationen über Erkrankungen, Therapien und Medikamente offengelegt und verwies ebenfalls darauf, dass Vertraulichkeit eine grundlegende Voraussetzung für eine funktionierende Gesundheitsversorgung sei.
Erwartungsgemäß bügelte Dobrindt diese wohlbegründeten Bedenken barsch ab. „Wir halten nichts von diesen Vorwürfen, weil wir immer nur angemessen vorgehen“,
äußerte er allen Ernstes auf einer Pressekonferenz. Schöner hätte auch Erich Mielke die Operationen der DDR-Staatssicherheit nicht verbrämen können. Mit anderen Worten bedeutet das, was Dobrindt hier sagt, dies: Vertrauen Sie dem Staat, er tut immer das Richtige… und wer etwas anderes behauptet, macht sich verdächtig und riskiert, genauer unter die Lupe genommen zu werden! Die Pläne sind ein Dammbruch, der die ursprünglich limitierten Befugnisse der Geheimdienste völlig auf den Kopf stellt. Ausgerechnet diejenigen, die ständig vor imaginären Nazis warnen, die angeblich kurz vor der Machtübernahme stehen, vollziehen den schleichenden Rückfall der Bundesrepublik in den Totalitarismus. VS und BND sollen nach Dobrindts Willen unter anderem in Wohnungen eindringen, falsche Beweise auf Computern installieren und sogar Minderjährige als V-Leute anwerben dürfen. Wenn der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf durchgeht, könnte unter dem Vorwand der Terror- und Cyberangriffbekämpfung jeder -und natürlich vor allem die Opposition und jeder Regierungskritiker- überwacht und manipuliert werden, ohne dass es nennenswerte Kontrollen und Einspruchsmöglichkeiten gäbe. Was hier geplant ist, ist ein weiterer Meilenstein in Richtung totalitärer Staat – und wäre selbst dann inakzeptabel, wenn dieser Rechtsstaat nicht seit Corona einen Gutteil des Vertrauens seiner Bürger verspielt hätte.
10 Kommentare
Der Rückfall ist längst vollzogen, wir sind schon auf der Überholspur. Habe noch nichts gehört von den Ärztevereinigungen, die hier lautstark auftreten müssten oder sind Arztgeheimnis und Patientenvertraulichkeit schon abgeschafft? Termin beim Arzt künftig wie im Stasi-Nazi-Verhörraum? So sieht Vertrauen im Jahre 2026 aus! Wer gibt diesem „XY-Schutz“ so viel Macht, zumal es keine Verfassung gibt, wie einst versprochen?
Unseredemokratie wird mindestens seit der Zeit um 1980, wenn nicht 1970, Stückchen für Stückchen mit einer totalitären Ideologie unterfüttert. Seit derselben Zeit, mit erst lamgsam, jetzt schnell zunehmenden Druck, läuft der „Kampf gegen Rechts“, wo keine rechten Angriffe vorliegen. Völlig offen und ohne jeden Dosenöffner wird dieser Schein- und Schaukampf seit 2000 betrieben. 2011 nutzte Merkel einen AKW-Unfall in Japan, um willkürlich den kurz zuvor bewilligten Weiterbetrieb mehrerer AKWs zu verbieten; inzwischen gibt es in Deutschland keine aktiven AKWs mehr, was übrigens im Widerspruch zur CO2-„Klimaschutz“-Politik steht. Seit 2015 bejubeln politische Klasse und MSM eine Masseneinwanderung, die vom ersten Moment an brandgefährlich war. Nachdem 2016 ein „Flüchtling“ die 15jährige Mia Valentin in Kandel gemessert hatte, organisierten vor allem SPD und DGB ein beglücktes Event in Kandel, das trotz wenig offener Aggressivität der Prototyp der Aufmärsche gegen Rechts war, die seit den dschihadistischen Morden in Magdeburg 2024 und Aschaffenburg 2025 völlig umweglos auf allgemein bekannt gewordene Flüchtlingsverbrechen folgen. Seit 2017 treiben unsere Demokraten die Zensur voran. 2020 strichen sie einige Grundrechte (die sie uns später zwar gnädig zurückgaben, aber nur noch als Zugeständnisse, nicht mehr als unantastbare Grundrechte). Seit 2023 schreiben sie – zuerst offen, inzwischen leicht verdeckt – vor, welche Heizungen die Bürger sich einbauen lassen müssen. Die Prozesse gegen die „Reichsbürger“ und die „Sächsischen Separatisten“ werden ausdrücklich um nicht näher definierbare „Pläne“ und „Absichten“ statt um Taten geführt. Im Januar 2024 stellte „das Medienhaus Correctiv“ erfolgreich ein harmloses und keineswegs geheimes Gespräch, das es zusammen mit dem VS im November 2023 belauscht hatte, als Beleg für die Behauptung vor, die AfD plane ethnische Säuberungen. Die meisten Geheimtreffisten waren keine AfDler, sondern unionsnahe, kleinere Unternehmer waren, und die Teilnehmer des Treffens respektierten ausdrücklich Gerrit Huys Verweis auf die rechtsstaatliche Unmöglichkeit der Ausbürgerung legal eingebürgerter, deutscher Staatsbürger. Diese Fakten verhinderten keine Staatsaufmärsche mit Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser an der Spitze Wenn das Regime seinem Inlandsgeheimdienst das Ausschnüffeln auch bislang theoretisch geschützter Personen gestattet, legalisiert es wahrscheinlich nur eine bereits laufende Praxis. Wenn VS-Agenten sogar gefälschte „Beweise“ z.B. für die Teilnahme an einer von diesen Agenten erfundenen „rechtsextremen Putschabsicht“ auf die IT-Geräte und in Schreibtischhubladen unterbringen dürfen, um sie dort zu „finden“, geht das vermutlich weiter als das, was bisher geduldet wurde. Aber überraschend ist es nicht. Es passt zur Stoßrichtung unsererdemokratie wie die Faust aufs Auge. Diese Stoßrichtung ist seit langem totalitär.
Apropos Corona:
Ob diese verhängnisvolle Entwicklung auch im Sinne der ehemals linken Socke Dieter Hallervorden ist? Wo er doch jetzt so ein großer Unionsfreund sein soll.
https://terminegegenmerkel.wordpress.com/2026/08/29/tgm-deutschlandtrend-august-2026/
Diese Irren gehören weggesperrt, alle, für immer!
Und was soll der Verfassungsschutz sein in einem Land ohne Verfassung?!
Dieses ganze Gesetzesvorhaben muss weg, sonst haben wir morgen wieder eine Gestapo.
Diejenigen, die lauthals die AfD beschuldigen, wieder 1933 zu wollen, bereiten 1933 selbst den Weg.
Das funktioniert nur, weil es in Deutschland Millionen Arschlöcher gibt, die mit Freiheit nichts anfangen können.
😜
Wenn solche Dinge offiziell in den Raum gestellt werden, kann man getrost davon ausgehen, das es bereits gängige Praxis ist. Und das nicht erst seit gestern. Die Herrschaften würden es sich nur gerne nacheilend legitimieren lassen.
@Der Verfassungsschutz soll jetzt auch Arztpraxen abhören dürfen
nun ja – nach meiner Überzeugung machen die das längst und sind nur seit Faeser dabei, ihr Handeln juristisch festzuschreiben.
Meiner Meinung nach haben sie es in den letzten Jahren so ausgeweitet, das sie befürchten, es könnte bald nicht mehr unter der Deckte gehalten werden und deshalb machen sie jetzt in Gesetz, um der Lawfare-Strategie gegen das Volk eine Basis zu bauen !
Vertrauen? Was ist das? All umfassendes Vertrauen hatte ich noch nie! Jeder bekam nur das zu hören und sehen was unbedingt notwendig war und ist. Ob politisch, geschäftlich, gesellschaftlich oder privat. Ich bin gut dabei gefahren. Wenn man einst eine IM als Ehefrau hatte da war man vorsichtig. Wenn mir Jemand erzählte er hätte Kontakt zur Stasi gehabt auch wenn es nur als Opfer war war äußerste Vorsicht geboten.