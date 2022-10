Großeuropa: Träumen EU und Russland am Ende denselben Traum?

„Macrons Vision von Großeuropa„, schlagzeilte die „Welt“ gestern anlässlich des „neuen Gipfelformats” der in Prag erstmals tagenden „Europäischen Politischen Gemeinschaft”. Gemeint war der Plan des französischen Präsidenten, die EU solle mit ihren assoziierten Partnern und Nachbarn (einschließlich Ukraine, Türkei und sogar Großbritannien) enger zusammenrücken, vorgeblich um sich gegen Russland zu positionieren. Macron ist nicht der Einzige in Frankreich, Deutschland oder überhaupt Europa, der von einem solchen EU-Großreich träumt; im Grunde genommen wird dieses Ziel im gesamtem politmedialen Establishment verfolgt. In diesem Zusammenhang hier ein paar Zitate:

„Die Konferenz zur Zukunft Europas nutzen wir für Reformen. Erforderliche Vertragsänderungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen“ (Koalitionsvertrag der Ampel, S. 104)

„Wir halten an der Vision eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok fest.“ (Koalitionsvertrag der GroKo 2018, S. 150)

„Martin Schulz will Vereinigte Staaten von Europa bis 2025“ („Welt”, 2017)

„Von der Leyen will Vereinigte Staaten von Europa“ („Spiegel”, 2011)

„Von Lissabon bis Wladiwostok“

„Europa hat mit dem französischen Schriftsteller Victor Hugo eine große Idee gehabt, wie später mit Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, dem Vater der Paneuropa-Union, und den Gründungsvätern der Europäischen Union. Das Motiv der Umsetzung der Europäischen Vision ist bei Victor Hugo sicherlich im Lichte der Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen. Coudenhove-Kalergi sah die Vision Europa von Wladiwostok bis San Francisco.“ (rotary.de)

Zu letzterem Zitat folgende Hintergrundinformation: 2010 hatte Angela Merkel den Europapreis der Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi erhalten. Gerade die Formulierung „Von Wladiwostok bis…“ fällt immer wieder auf – auch auf russischer Seite:

„Von Lissabon bis Wladiwostok: Putin träumt vom gemeinsamen Markt mit der EU“ („Spiegel”, 2010)

„Medwedew ist der Auffassung, Russland mache in der Ukraine den ersten Schritt zur Schaffung eines freien Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok“ („Welt”, April 2022)

„Wenn unsere russische Revolution erfolgreich sein wird, dann werden wir beginnen, Europa von der amerikanischen Ideologie zu befreien. Das ist das wahre Ziel des ‚Eurasismus‘. Europa von Lissabon bis Wladiwostok. Das große eurasische Kontinental-Imperium.“ (Alexander Dugin im „Stern”, 2014)

Die EU als zweite Sowjetunion

Man sieht: Die Interessen beider Seiten liegen gar nicht allzu weit voneinander entfernt. Sie streben alle ein „Großreich” Europa an, unterscheiden sich naturgemäß aber bloß in der Frage, wer darin das Sagen haben soll. Ist es Zufall, dass die Absichten so ähnlich klingen? Womöglich; ich möchte dennoch auf ein Zitat des russischen Dissidenten Vladimir Bukovsky aufmerksam machen, das seiner Rede vor dem EU-Parlament in Brüssel 2006 entstammt: „1992 hatte ich beispiellosen Zugang zu geheimen Dokumenten des Politbüros und des Zentralkomitees, welche seit 30 Jahren klassifiziert sind. Diese Dokumente zeigen klar, dass die Idee, gemeinsame europäische Märkte zu einem Bundesstaat umzubauen, zwischen linksgerichteten Parteien in Europa und Moskau als ein gemeinsames Ziel vereinbart wurde, welches von Gorbatschow 1988-89 als ‚unser gemeinsames europäisches Heim‘ bezeichnet wurde.“ (Original: „In 1992 I had unprecedented access to Politburo and Central Committee secret documents which have been classified, and still are even now, for 30 years. These documents show very clearly that the whole idea of turning the European common market into a federal state was agreed between the left-wing parties of Europe and Moscow as a joint project which [Soviet leader Mikhail] Gorbachev in 1988-89 called our “common European home.”) Bukovsky warnte zudem davor, dass die EU auf dem Weg sei, zu einer neuen Sowjetunion mit immer mehr totalitären Auswüchsen zu verkommen.

Ich enthalte mich weitgehend einer Positionierung beim Thema Ukraine-Krieg, weil ich allen beteiligten Parteien nicht traue und mir vorstellen kann, dass sie im Sinne der Hegel’schen Dialekt eine bestimmte Rolle spielen und jeweils ein eigenes Interesse an dem Konflikt haben, wobei das Ergebnis bereits vorbestimmt ist. Annalena Baerbock schert sich nicht um Demokratie und Freiheit, und Putin ist kein Befreier.

Der Krieg als notwendige Inszenierung?

Die EU wird stattdessen in die Vereinigten Staaten von Europa wirtschaftlich, militärisch und regulatorisch (Kriegs-Planwirtschaft à la EU-weiten-Rationierungen) hineinwachsen, um sich mit vereinten Kräften Russland entgegenzustellen. Doch wenn der Krieg vorüber ist, wird daraus sicher eine Lehre sein, dass Russland in jedem Fall mit in ein solches „Großeuropäisches Projekt” gehören muss, damit es nie wieder zu solch einem Krieg kommt. So gesehen wäre der jetzige Schlagabtausch dann die Krise, die beide Seiten benötigten, um ihren Traum vom „geeinten Europa” von Wladiwostok bis Lissabon zu erreichen – was in normalen Zeiten eher nicht möglich wäre. Wie weit der Konflikt noch eskalieren muss, damit am Ende dieses erklärte Ziel und gewünschte Ergebnis für beide Seiten steht, kann ich nicht beurteilen; aber mein Gefühl sagt mir, dass wir dieses Ergebnis früher oder später sehen werden.

Sicher, das ist eine steile These; aber sie ist nicht vollkommen abwegig, wenn man daran denkt, dass es Angela Merkel war, die – selbst systemtreu im Einflussbereich der Sowjetunion groß geworden – uns erst in die russische Abhängigkeit getrieben und dann militärisch abgewirtschaftet hat, und dass auch die Grünen von Kommunisten (mit Mao und Stalin als Vorbilder) zur Zeit des Bestehens der Sowjetunion gegründet wurden. Es sei noch einmal an das Zitat von Bukovsky erinnert, laut dem es seit Jahrzehnten Absprachen zwischen Moskau und linken Parteien in Europa gibt, die auf einen gemeinsamen europäischen Bundesstaat abzielen.

Wenn diese These auch nur im Ansatz stimmen sollte und wir in der Ukraine nichts als ein großes Schauspiel von Mächten mit letztlich identischen Interessen und einem gemeinsamen beabsichtigten Ziel erleben, dann wäre es äußerst lächerlich, wie sich die Bevölkerung wahlweise gegen die vermeintlichen Putin-Trolle oder die NATO-Fanboys aufhetzen und untereinander spalten lässt – weil die Musik dann nämlich eigentlich ganz woanders spielt. Deshalb möchte ich diesen Gedanken zumindest in den Raum stellen.