Grotten-Talk zum Gruseln: Kriegsexperten und Superdemokraten bei Maybritt Illner

Was für eine geile Runde gestern Abend wieder mal bei Maybritt Illner. So viel dümmliches Gelaber müssen wir für unser Geld erst mal bekommen! Sie drehen inzwischen komplett am Rad. “Leipzig hat gezeigt, dass wir im Fadenkreuz der Russen stehen”, so der begnadete Außenminister Johann Wadepuhl (unter Bezugnahme auf die von einem Busfahrer aus der Luft getretene defekte Billig-Baumarktdrohne Marke Eigenbau, die – neben dem “russischen Waffen- und Munitionsdepot von Brandenburg” aus zwei im Laub verbuddelten halbverrosteten Pistolen und ein paar Patronen – als Beweis der Vorbereitung eines russischen Angriffskriegs gegen die NATO gilt).

Dann in der illustren Runde: Der beim öffentlich-rechtlichen Staatsfunk gerne zugeschaltete Dauergast “Herr Professor“ Peter R. Neumann, Politikwissenschaftler am Londoner King’s College und “Sicherheitsexperte”, der mit seinem Gerede selbst der größte Krisenherd ist und dessen Expertise stark an jene von Baerbock erinnert. Den Gipfel der Zumutung markierte aber wieder einmal der “hängende Mundwinkel” Ralf Stegner, SPD-Pöbelralle und “Sympathieträger“ wie eh und je, dem es – nicht nur physiognomisch – einfach nicht gelingen mag, Herr seiner Empörung zu werden. Mann, Mann, Mann. Was für ein übler Geselle!

Einziger Lichtblick: Claudia Wittig

Liebe Leute, wir sind längst an einem Punkt angelangt, an dem es müßig ist, überhaupt noch argumentativ oder differenziert kommentieren zu wollen, was in diesem Land vor sich geht. Es macht schlicht keinen Sinn. Was uns hier vorgekaut wird, ist einfach nur irrsinnig bis hin zur Lächerlichkeit. Comedy pur… oder okay: einigen wir uns auf Tragikkomödie. Einziger Lichtblick war übrigens die zugeschaltete BSW-Politikerin Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, die zumindest versuchte, sich irgendwie an der Realität zu orientieren, unter anderem, was das fragwürdige Demokratieverständnis der Altparteien anbelangt.

Werbung

In einer Demokratie – einer echten, nicht der von Superdemokraten exklusiv beanspruchten “UnsereDemokratie™” – ist nämlich der Wähler der Souverän. Und wenn eine zur Wahl zugelassene Partei mit einem charismatischen Kandidaten knapp 44 Prozent der der Stimmen erhält, dann hat die Politik den Wähler zu respektieren und dessen Wahl zu akzeptieren. Da gibt es nichts in Frage zu stellen nicht zu maulen und erst recht nichts mit taktischen Spielchen zu sabotieren. Ansonsten können Wahlen gleich ganz abgeschafft werden. Was daran ist eigentlich so schwer zu verstehen?