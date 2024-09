Gründämmerung: Was wird nun aus dem “Speck der Hoffnung”?

Wir sollten endlich mit dem Gelächter aufhören. Denn was, bitte, ist komisch daran, dass diese – nicht unsere! – “Demokratie” gelenkt, gesteuert und durch Methoden wie “Nudging” aus Hinterzimmern geführt wird?! Der Fall der Grünen ist der Beweis dafür, wie im 21. Jahrhundert Krieg mit anderen Mitteln, mit großem Finanzkapital aus raffenden Clans, gegen Völker und Nationen geführt wird. Gleich mit der Tür ins Haus: Patrick Graichen, der bis dato irgendwo in Sachen “Agora Energiewende” in einem nur teilöffentlichen Netzwerk der Grünen als gut bezahlter Öko-Funktionär herumgeisterte, trat scharf schillernd justament da urplötzlich ins Licht der Öffentlichkeit, als Robert Habeck seinen Angriff auf die Eigenheime der Deutschen unter dem harmlos klingenden Namen “Heizungsgesetz” startete. Die konsequente politische Brutalität gegen das deutsche Gemeinwesen, seine ökonomische Basis und seine nationalstaatliche Identität – mitsamt zunehmend wehrlos und hilflos allem ausgesetzter Bürger – ist nichts als ein kriegerischer Akt.

Und Graichen verkörperte diesen im Verbund mit seinem Verwandten, dem ökosozialistischen Familienfreund Robert Habeck, ungewohnt deutlich. Auf den ersten Höhepunkten der Debatte um besagtes übergriffiges Monstrum namens “Heizungsgesetz” tat sich die “Bild”-Zeitung federführend” mit Hinweisen auf Hintergründe hervor: Das Geld für solche Strategien und effektive Angriffe auf die deutsche Gesellschaft kam und kommt aus den Tresoren obskurer Finanzmogule – also von den Profiteuren jener verbrecherischen, riesigen, von Linken betriebenen Umverteilung von unten nach ganz weit oben – von da also, wo die Herren der Welt gesetzlos über allem Leben schweben und ihr milliardenschweres Schach mit Menschen und Nationen spielen. Es war damals tatsächlich die “Bild”, welche – immerhin – mit einigen Leitartikeln Licht in dunkle Hinterräume finsterster Macht warf.

Institutionalisierter Gesinnungsterror gegen Deutschland

Von Graichen und dem institutionalisierten Gesinnungsterror gegen Deutschland (“Agora” und Konsorten) führte die Spur geradewegs zu einem dubiosen amerikanischen Unternehmer namens Hal Harvey, der über ein Netzwerk transnationaler Stiftungen sogenannte “Klimaschutzprojekte” im westlichen, insbesondere europäischen Ausland fördert – und hier natürlich vor allem in Deutschland, wo seine Ideen dank einer manipulationsanfälligen Gesellschaft inklusive professionell gehirngewaschener Jugendbewegung auf besonders fruchtbaren Boden fielen. Doch siehe da: Dieser angeblich unternehmerische Altruist, dieser vermeintliche “Wohltäter”, der sein Leben so selbstlos dem vorgeblichen Kampf gegen den – politisch konstruierten – Klimawa(h)ndel widmet, erwies sich in all seinem agilen Networking als in Wahrheit von der berühmt-berüchtigten Rockefeller Foundation und damit dem gleichnamigen Clan eingesetzt, um dessen zwielichtige Interessen durchzusetzen.Dies lässt sich ganz simpel als klare, quellenbelegte Tatsache sogar auf Wikipedia nachlesen und ist keine “Verschwörungstheorie” sondern die Beschreibung ganz realer Verschwörungspraxis. It’s the dirty fucking economy, stupid! Monkey Business!

Wer diese zwar scheußlichen, aber ganz realen Zusammenhänge nicht glauben mag, dem sei ein Ausflug in die Niederungen des Netzes unter den Suchbegriffen Patrick Graichen, Agora, Hal Harvey, Rockefeller Foundation auf Google anempfohlen. Zu den offen daliegenden Tatsachen gehört der wichtige ergänzende Hinweis, dass auch der dubiose Abmahnverein “Deutsche Umwelthilfe” (DUH) aus genau diesen ausländischen Klima-Netzwerken finanziert wird. Die DUH verklagt, als juristisch gestählte Machtmaschine, gnadenlos und ohne jede Rücksicht auf Bürgerinteressen und demokratischen Willen Städte und Gemeinden wegen derselben bizarren Klimavorschriften und Emissionsdiktate, die ihre eigenen Strippenzieher im Hintergrund politisch durchsetzen ließen.

Monströse Lächerlichkeit

Flankierend wurden mit “Faktencheckern” meinungsterroristische Pseudo-Wahrheitsagenturen zum Behufe der Lenkung und Überwachung jeglicher öffentlicher Meinungsbildungs-Foren (und der Brandmarkung unliebsamer Standpunkte politisch Andersdenkender als “Desinformation”) ins Leben gerufen. “Correctiv” lautet bekanntlich der der schräge Name der deutschen Hauptvertreterin dieser Propagandawerkzeuge; sein Mitinitiator und Gründungsfinanzier: George Soros, Gründer der “Open Society Foundations”.

Was das nun alles mit Baerbocks “bacon of hope”, dem “Speck der Hoffnung” zu tun hat, und folglich mit all der monströsen Lächerlichkeiten der Grünen, abgebildet in ihrem Freak-Personal? Witzfiguren führen uns deutlich vor Augen, wer das Sagen hat; doch diese nicht. Oder, wie der Ex-ZDF-Journalist Wolfgang Herles jüngst anmerkte: “Die Energiewende hat Deutschland zerstört.” Eben. Die Befehle dazu kamen von anderswo. Und von daher ist es völlig unwichtig, welche Wichtel bei den Grünen vorturnen und welche absurden Peinlichkeiten noch alles aus dem Mund der Fremdschamaußenministerin Annalena Baerbock kommen. Fressefreiheit, 360 Grad, Verendung Europas: Geliefert wird wie bestellt – und von draußen finanziert. Der Krieg geht weiter.