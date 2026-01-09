Gründliche Missverständnisse: Warum Deutschlands “Politikexperten” das Phänomen Trump bis heute nicht begriffen haben

Nach weniger als einem Jahr im Amt hat US-Präsident Donald Trump zahlreiche innen- und außenpolitische Akzente gesetzt, die den denkbar schärfsten Kontrast zur Stagnation unter seinem tatterigen Vorgänger Joe Biden darstellen. Für sogenannte deutsche Außenpolitik- und Sicherheits-“Experten” ist das alles jedoch viel zu viel, mehr als sie anscheinend rational verkraften können; ihre pathologische Aversion gegen Trump und die eigene Arroganz machen ihnen wie üblich schwer zu schaffen und vernebeln ihnen den Blick – mit dem Ergebnis, dass sie wie schon seit zehn Jahren in Trump nichts anders als einen erratischen Hasardeur erkennen können, der nur von Impulsen getrieben sei, aber keine kohärente Strategie verfolge und daher wie Knetmasse in den Händen irgendwelcher herbeigeraunter Souffleure ist. Nichts könnte verkehrter sein als diese Einschätzung – und so liegen diese deutschen “Analysten” auch schon seit 2016 zuverlässig mit allem falsch, angefangen von seiner zweimal belächelten und für chancenlos gehaltenen Kandidatur bis hin zur Effizienz seiner Mßanahmen.

Einer dieser vermeintlichen Politikexperten ist etwa der Politikprofessor Joachim Krause, emeritierter Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK), der im Blindflug diagnostiziert, Trump sei „nicht dafür bekannt, dass er strategische Visionen verfolgt“. Krause, der als „renommierter Sicherheitsexperte mit internationaler Lehr- und Publikationserfahrung sowie diplomatischem Engagement“ gilt, kommt zu der “profunden” Einschätzung, die Präferenz des US-Präsidenten liege vielmehr darin, „Rache zu üben an allen, die ihm nicht wohlgesinnt waren und sind, und mit markigen Sprüchen all das in Frage zu stellen, was bislang die globale Stärke der USA ausgemacht hat“. Der Kieler Ex-Professor steht damit gleichsam Pate für das abgedroschene, arrogante Geschwätz, dass Europäer in ihren weltfremden Wolkenkuckucksheimen seit zehn Jahren absondern. Dass sie das Phänomen Trump immer und immer wieder missverstanden haben, hat nicht nur kein Umdenken bewirkt, sondern zu immer trotzigeren und unsachlicheren Einlassungen geführt. So wie die gesamte europäische Politik, sind auch sie in einem grundfalschen, unzeitgemäßen Denken gefangen.

Feuilletonistisches Kollektiv deutscher Nasenrümpfer

Auch Krause glaubt ernsthaft, dass ausgerechnet der lebenslange Selfmademan Trump, der fraglos von narzisstischem Geltungsdrang geleitet ist und vom Persönlichkeitstyp einer rüden egoistischen Autoritätsperson entspricht (Eigenschaften, die eben für das von ihm ausgefüllte Amt hilfreich sind!), wie eine Puppe von Personen seines Umfeldes beeinflusst werde, die ihre eigene Agenda verfolgen würden. Dass man von ihm diese Einschätzung über den senilen Joe Biden nie vernahm, obwohl sie bei diesem angesichts seiner ersichtlichen völligen Amtsunfähigkeit selbsterklärend war, spricht Bände über das Urteilsvermögen dieses “Experten”. Krause meint, unter anderem im stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, einen der Strippenzieher und Einflüsterer Trumps erkannt zu haben. Dieser denke nämlich „in Kategorien von geopolitischen Großräumen, in denen Großmächte in ihren geographischen ‚Einflusszonen‘ tun und lassen können was sie wollen“. Zudem gehöre Miller „einer extrem pessimistischen und auf Machtpolitik fixierten Denkrichtung eines kruden Realismus an, die in der Tradition von Carl Schmitt und Thomas Hobbes steht und auf den griechischen Historiker Thukydides zurückgeht“, schwadroniert Krause weiter.

Das Zitat Millers „Wir leben in einer Welt, in der realen Welt, die von Stärke regiert wird, die von Gewalt regiert wird, die von Macht regiert wird. Das sind die eisernen Gesetze der Welt“ liege „nicht weit von den Überlegungen Putins und seiner Berater entfernt“, so Krause. Abgesehen davon, dass der Satz deswegen nicht falsch sein muss, weil es sich letztlich um eine nüchterne Wiedergabe aller Erfahrungen der letzten zweieinhalbtausend Jahre handelt, unterstellt Krause belegfrei, dass Miller damit quasi Spiritus rector und eigentlicher Influencer der Trump-Administration sei – obwohl der Pragmatiker und Realist Trump diese Erkenntnisse auch ganz ohne seinen Stabschef gewonnen haben dürfte. Das Problem Krauses ist das des gesamten akademischen und feuilletonistischen Kollektivs deutscher Nasenrümpfer: Störende Wahrheit und unliebsame Befunde werden verpönt und abgelehnt. Die gesamte deutsche Politik basiert auf diesem Prinzip – mit der Folge einer massiven Realitätsverweigerung und Absage an jegliche Macht- und Realpolitik. Die objektiven Feststellungen zu ehernen geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten wie denen, dass Staaten keine Freunde, sondern Interessen haben und dass selbstverständlich Macht und Gewalt international Recht bricht, stehen natürlich im krassen Widerspruch zum in Watte gepackten, wohlstands- und fremdbeschützt entrückten europäischen Denken, das sich schon lange von jeder spröden Wirklichkeit verabschiedet hat. Genau deshalb spielt der alte Kontinent auch weltpolitisch keine Rolle mehr und wird zunehmend nur noch als bizarrer Anachronismus wahrgenommen, gelenkt von infantilen Trotzköpfen und überheblichen Moralisten.

Das Primat der vorrangigen Eigeninteressen

Krause mäkelt aus seinem Elfenbeinturm weiter, mit militärischen Drohungen, aber ohne die Bereitschaft zu einer Invasion lasse sich auf die Dauer weder Venezuela steuern noch irgendein anderes amerikanisches Land. Und die Probleme der Migration und des Rauschmittelschmuggels würden durch militärische Drohungen auch nicht gelöst. Es sei “kein realistisches Konzept” zu erkennen, wie die USA Venezuela oder gar ganz Lateinamerika stärker kontrollieren wollten. Der Anspruch auf Grönland und die Drohung Millers, den Einsatz militärischer Gewalt nicht auszuschließen, würden den Zusammenhalt der westlichen Allianz gefährden. Diese „Droh- und Gewaltpolitik“ werde Trump „irgendwann auf die Füße fallen, sei es international – weil sie nichts bewirken wird – oder innenpolitisch, wo mittlerweile immer mehr Abgeordnete und Senatoren der Republikaner an ihrem Präsidenten zweifeln und dessen Zustimmungswerte immer tiefer sinken“, schwurbelt Krause. Außer haltlosen Behauptungen und Geraune hat dieser Funktionssachverständige im Zitierkartell der üblichen Mainstreammedien nichts anzubieten – so wie die meisten seiner Kollegen. In ihrer abgestandenen Bräsigkeit wollen und können sie Trump nur als Fehlbesetzung wahrnehmen – auch und gerade weil er nicht dem gescheiterten Establishment entstammt, dem sie selbst angehören.

Die Wahrheit ist, wie schon angedeutet, eine völlig andere. Tatsächlich verfolgt Trump seit seiner ersten Amtszeit konsequent eine klare Strategie – und die besteht eben in seinem auf die Parole “Make America Great Again” heruntergebrochenen unbedingten Primat, das eigene Land wieder auf eigene Füße zu stellen und aus der Umklammerung durch globalistische Organisationen wie die UN, WHO und multilaterale Bündnisse zu lösen, die mit ihren zahllosen Tentakeln letztlich den Souveränitätsabbau des amerikanischen Volkes und die Hoheit der gewählten Regierung gefährden. Deshalb erkennen die USA keinen Internationalen Strafgerichtshof an und hinterfragen zunehmend auch den Nutzen von Verteidigungsbündnissen wie der NATO, wenn sie darin eine ungerechte Lastenverteilung zu ihrem Nachteil erkennen. Man muss das alles nicht gutheißen – aber es ist die schlüssige Linie Trumps, für die ihn zweimal eine Mehrheit der Amerikaner ins Amt gewählt hat.

Zurück zum Realismus

Dies ist ein Kulturbruch gegenüber dem auf Ausgleich, Bilateralismus und Internationalismus ausgerichteten Ansatz der Europäer und gerade der Deutschen, denen die Überwindung ihrer Identität, politischen und kulturellen Selbstbestimmung und Souveränität gar nicht schnell genug gehen kann. “Germany last” als ultimativer Kontrast zu “America First” quasi – doch der erfolgreichere, aufrichtigere und wirkungsmächtigere Staatsmann wird immer der sein, der wie Trump alles für die Bürger tut, die ihn gewählt haben, und nicht ein rückgratloser Antipatriot wie Merz, der sich immer ungeniert als Kanzler fremder Interessen und vor allem der Ukraine offenbart. Gerade erst hat sich Trump aus 66 internationalen Organisationen, Behörden und Kommissionen zurückgezogen – weil diese „in ihrem Umfang überflüssig, schlecht verwaltet, unnötig, verschwenderisch und ineffizient geführt“ wurden und von Menschen vereinnahmt seien, die ihre eigenen Interessen verfolgten oder „eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation darstellen“, wie das US-Außenministerium dazu erklärte. Auch diese Politik, die an das Defunding der linken faktischen Steuergeldveruntreuungs-Behörde USAID anknüpft, ist ebenso wie Trumps Zuwanderungsbegrenzung stringent und konsistent mit seinen Ankündigungen. Dies zeugt nicht vom Fehlen, sondern von der unbedingten Geltung einer konzeptuellen Strategie.

Während Deutschland weder willens noch fähig ist, seine eigenen Interessen zu verfolgen oder sie auch nur zu definieren und sich stattdessen von der Brüsseler Eurokratur und der halben Welt auf der Nase herumtanzen lässt, stellt Trump das Wohl seines eigenen Landes an die erste Stelle – so wie es jeder Staatsführer tun sollte. Aber Europa ergötzt sich weiter an seinem moralimperialistischen Weltbelehrungsgefasel und führt sich damit selbst in den Untergang – während Trump zu einem Realismus zurückkehrt, der die oft bitteren, aber zeitlos gültigen Regeln der Weltpolitik anerkennt und zu nutzen versucht, und dabei keine Rücksicht auf Denk- und Sprachverbote, woke Befindlichkeiten oder Political Correctness nimmt. Das ist nicht nur wirkungsmächtig, sondern höchst erfrischend.

Es wird keine “Eroberung Grönlands” geben

Weitsichtigere internationale Experten wie etwa Michael Every, Globalstratege bei der Rabobank, erkennen im Gegensatz zu Nörglern wie Krause sehr wohl, dass Trumps Zölle Teil einer ausgeklügelten Strategie sind, die darauf abzielen, die USA von einer globalisierten, von windigen Finanzjongleuren beherrschten Wirtschaft, wieder zu einem Land zu machen, das Dinge produziert. Deshalb erzwingt er mit seiner Zollpolitik – auch wenn diese zunächst die heimische Wirtschaft belastet – gigantische Investitionen und dem Umzug ganzer ausländischer Unternehmen in die USA, deshalb will er sich den Zugriff auf möglichst viele Bodenschätze sichern und deshalb denkt er auch hegemonial – unabhängig davon, wie man dies als Außenstehender im Einzelfall bewertet. Every entlarvt auch die Lebenslügen der Freihandelsideologie, die dazu geführt haben, dass viele Länder über keine eigene wirtschaftliche Basis mehr verfügen und völlig von der Gnade anderer abhängig sind.

Anstatt solche fundierten Analysen anzustellen, beten die Krauses dieser Republik lieber die ewig gleiche Litanei herunter. Dabei erwecken sie sogar mitunter den Eindruck, Trump wolle sich das zu Dänemark gehörende Grönland durch einen militärischen Angriff einverleiben – was völliger Unsinn ist. Trump treibt auch hier wie immer den Einsatz hoch, um am Ende einen Deal zu bekommen. Das haben seine Kritiker, gerade in Deutschland, bis heute nicht begriffen. Der befürchtete “US-Kolonialismus” wird schon allein durch die US-Verfassung unmöglich gemacht, die eine Eroberung und dauerhafte Einverleibung anderer Länder, wie es etwa Großbritannien im 19. Jahrhundert mit Indien praktizierte, verbietet und zudem widerspricht seit eh und je den Interessen der USA widerspricht. Die einzige Ausnahme waren die Philippinen, die sie 1901 auf dem Höhepunkt des Imperialismus ( bis 1945) verwalteten; doch danach sind alle von den USA je besetzten Territorien – ob Westeuropa und Deutschland oder Japan – stets in die unabhängig entlassen worden und das nicht zu ihrem eigenen Nachteil. Ängste vor einer militärischen Übernahme Grönlands sind völlig absurd – und sie zeigen lediglich, dass die selbsternannten Experten nicht fähig sind, den Paradigmenwechsel zu erkennen, den Trump vollzieht.