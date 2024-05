Grüne Angst vor übergriffigen AfD’lern im Bundestag: Was stimmt nicht mit Jamila Schäfer?

Im letzten Jahr gab es 111 Gruppenvergewaltigungen – alleine in Berlin. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum sich Frauen in in der Hauptstadt nicht mehr sicher fühlen. Eine fühlt sich ganz besonders unsicher: Jamila Schäfer. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und sie fürchtet sich offenbar keineswegs davor, bauchfrei und im Minirock auf der Sonnenallee spazieren zu gehen, oder abends fast allein in einer U-Bahn zu sitzen, oder gar mitten in der Nacht einen Park in Neukölln zu durchqueren. Nein, Fräulein Schäfer fürchtet sich vor den AfDlern im Bundestag!

Glaubt Ihr nicht? Das – frei nach Bernd Stromberg – glaub ich aber für Euch mit! Auf Instagram zieht Fräulein Schäfer die AfD-Wahlkampfparole „Mädchen und Frauen schützen“ ins Lächerliche und erklärt: „Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich als junge Frau […] hier abends im Bundestag eher mehr Angst vor der AfD habe.“ Ja, aber wieso denn bloß?

Na, deshalb: Der AfD wegen würde man auf den Fluren des Parlaments „Neonazis und verurteilten Gewalttätern“ begegnen. Fräulein Schäfer bezieht sich dabei auf eine „Recherche“ des linksextremen Karnevalsvereins “Correctiv“. Nicht ernstzunehmen also.

Klassisches Eigentor

Des weiteren bemüht Fräulein Schäfer die berüchtigte ARD-„Recherche“ des “Bayerischen Rundfunks”, die behauptete, 100 Rechtsextreme würden für AfD-Bundestagsabgeordnete arbeiten. Eine Anfrage des Politportals “Apollo News” ergab jedoch, dass dabei auch Mitarbeiter mitgezählt wurden, die Mitglieder der Jungen Alternative oder der AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind – die allesamt vom Verfassungsschutz ( auf fragwürdiger Grundlage) als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft werden. Ein Zirkelschluss also.

Jamila Schäfer schoss mit ihrem Video ein weiteres klassisches Eigentor (bereits im Oktober 2022 hatte sie sich bis auf die Knochen blamiert mit einem weiteren Selfie-Clip, in dem sie behauptete, ein Staat könne “in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen“). Selbst ansonsten wohlmeinende Nutzer sind nun erzürnt. Eine gewisse “Feeenberg” schreibt auf Instagram: „Lehne die AfD ab. Denke allerdings, dass solche Takes erstens nix bringen und es zweitens lächerlich wirkt, so zu tun, als seien Sie ausgerechnet in einem Abgeordnetenhaus ähnlich gefährdet wie Frauen auf der Straße.“ Und eine “dn_grnrt” ergänzt: „AfD ist ein No-Go. Doch die (berechtigte) Angst vor dem Einen schließt ja nicht die (berechtigte) Angst vor dem Anderem aus.“

Viel heiße Luft

Und von Schäfers politischen Gegnern kommen vornehmlich Kommentare aus der Abteilung Herrenwitz: „Wer will die denn schon?“, „Soll doch froh sein!“, „Hat die sich mal im Spiegel angeschaut?“ Viele raten der Dame auch, sich in Therapie zu begeben. Fragt sich nur, in was für eine Therapie. Denn selbstverständlich hat Jamila Schäfer nicht wirklich Angst vor der AfD. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nachts, wenn alles schläft, von einem Schäferstündchen mit einem richtigen Mann träumt, wie zum Beispiel dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner.

Am Ende jedenfalls bleibt viel heiße Luft, mit welcher Schäfer die tatsächlichen Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen verhöhnt. Wäre die 31-jährige Jamila Schäfer als „junge Frau“, wie sie sich selbst bezeichnet, auf Deutschlands Straßen unterwegs, würde sie erkennen, dass der Wahlspruch „Mädchen und Frauen schützen“ nichts mit der verklärten Bundestags-Realität zu tun hat, sondern eine der dringendsten Handlungsnotwendigkeiten in Deutschland widerspiegelt.