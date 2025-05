Grüne Bolschewisten von Banaszak bis Günther: Die AfD wird zu stark – also muss sie verboten werden

In altbekanntem Gleichklang marschieren die linksgrünen Superdemokraten: Der Staat muss sich schützen, damit die linke Deutungshoheit gesichert bleibt! Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak und das als Alibi-Täuschkörper der CDU figurierende Grünen-U-Boot Daniel Günther, seines Zeichens Ministerpräsident Schleswig Holsteins, sind sich einig: Es braucht eine starke Antwort “unserer Demokratie”auf die zunehmenden Umfragewerte der AfD. Der Staat müsse sich vor einer kraftvollen Opposition “schützen” – weil die es darauf abgesehen habe, ihn abzuschaffen. Doch mit Verlaub, werter Herr Regierungschef aus dem Norden, der Sie so gerne liebäugeln mit der SED-Nachfolge, obwohl doch noch immer ein Mitgliedsausweis der CDU in Ihrem Besitz sein dürfte: Dieses Denken entlarvt sich selbst auf dem Fuße! Und auch der Co-Vorsitzende der Sonnenblumenpartei macht keinen Hehl daraus, dass es eigentlich weniger darum geht, mit einem beabsichtigten Verfahren in Karlsruhe die Alternative für Deutschland zu untersagen – sondern vor allem sich selbst den weiteren Einfluss auf die wichtigen Schalthebel der Republik zu wahren.

Dies soll der Machtsicherung dienen, um über den gleichgeschalteten Verfassungsschutz unser Grundgesetz umdeuten zu lassen. Denn was wir in seinem Gutachten über die vermeintlich gesichert rechtsextremistische Ideologie der Blauen zu lesen bekommen, das ist nicht nur in Teilen abgeschrieben von anderen Stellen, sondern letztlich ein Sammelsurium harmloser berechtigter, teilweise auch nichtssagender Meinungsäußerungen von zahllosen AfD-Politikern, von Tino Chrupalla und Alice Weidel über die fast der gesamten Führungsriege abwärts bis hin auf die Ebene von Landtagsabgeordneten oder Vertretern aus der zweiten und dritten Reihe. An Absurdität und Skurrilität der Begründungen für die Einstufung mangelt es dabei wahrhaftig nicht.

Die ewige Leier von Bringschuld und Mitverantwortung

Da mag es zwar manch eine Formulierung oder Wortwahl geben, die einer pluralistischen und weltoffenen Gesinnung in ihrer Buntheit zuwiderläuft. Doch es ist gerade einer dieser Werte in liberalen Ordnungen, im Zweifel auch mit einer Meinung und Überzeugung umgehen zu müssen, die man in ihrem Ausmaß oder Stoßrichtung nicht mitzutragen bereit ist, welche sich aber nicht dadurch delegitimiert, dass sie bei den Linken schlecht ankommt. Artikel 5 steht jenem zur Menschenwürde oder der Gleichberechtigung in kaum etwas nach. Das haben die roten Roben in ihren Urteilen wiederholt unterstrichen. Und trotzdem setzen die selbsternannten Guten die Axt genau dort an, wo sie vermeintlichen “Hass” und mögliche “Hetze” erkennen wollen.

Dass damit sämtliche Forderungen und Maßnahmen als verpönt, anrüchig und antidemokratisch gestempelt werden, die andere EU-Länder längst als wirksam erkannt habe, um beispielsweise die massenhafte Migration auf den europäischen Kontinent zu drosseln, Anziehungsfaktoren ausschalten, Rückführungen erleichtern und die Ansprüche auf soziale Leistung derjenigen strikt kürzen, welche ohne dauerhafte Bleibeperspektive und anerkannten Fluchtgrund illegal die Fahrt über das Mittelmeer oder die Einreise entlang des Balkans antreten, wird billigend in Kauf genommen. Sind alle Länder Europas, die den deutschen Willkommenswahnsinn nicht mitmachen, also gesichert antidemokratisch? Es scheint, als hängen wir einmal wieder fest, der ewigen Leier von Bringschuld und Mitverantwortung für das schreckliche Geschehen einer immer ferner zurückliegenden Vergangenheit zwangsverpflichtet, für die wir allerdings weiter in Haftung genommen werden sollen – obwohl die Historie eigentlich ausschließlich als Mahnung und Erinnerung bewahrt werden sollte, nicht aber als Erpressungsmittel zu Absegnung einer selbstzerstörerischen Einwanderungspolitik..

Wie lange noch?

Wer sich weiterhin beeindrucken lässt von einem Narrativ, das uns den völkerrechtlichen Status zur Selbstbestimmung über die kulturelle und wirtschaftliche Zukunft der hiesigen Ethnie madig macht (gibt es doch angeblich gar keine weiße Spezies im engeren Sinn), der unterwirft sich einer subtil-feigen Pseudoargumentation auf der Basis von Verbrechen unserer Vorfahren während Kolonialismus oder Nationalsozialismus, für die jene eigentlich definitiv nicht als Sündenböcke in Sippenhaft genommen werden können, die schon allein deshalb mit Hitler und seinen Schergen nichts zu tun haben, weil sie zwei bis drei Generationen von den damaligen Deutschen trennen – abgesehen davon, dass keiner von ihnen eine prinzipielle Feindseligkeit gegenüber Fremden oder Migranten an sich hegt. Es geht den Kritikern darum, sich ein friedliches Nebeneinander der verschiedenen Völker und Gesellschaften auf diesem Globus wünschen und Migration nur in engem Regeln zuzulassen – ohne dadurch soziale Sicherungssysteme des Anderen auszunutzen oder sich einen Lenz auf Kosten des Unbekannten in der Ferne zu machen.

Dass es darüber hinaus mittlerweile auch fundamentale Abwägungen braucht, wie weit unsere okzidentale Prägung noch vor einem weiteren sarazenischen Vordringen in unsere Breiten samt unweigerlicher Islamisierung zurückstecken soll (geht es doch nicht nur dem fanatisierten Islam um eine Übermannung des christlich Tradierten), das macht eine zunehmende Gewaltkultur und eingeschleppte Kriminalität mit teils marodierenden Auswirkungen auf unseren Straßen überdeutlich. Dies muss jeder, egal ob politisch als “rechts” oder sonstwie verortet, alsAngriffs auf unsere Zivilisation und unsere Art zu leben begreifen. Und daher reden wir beim Thema Toleranz auch nicht mehr über das “Wie viel noch”, sondern längst über das „Wie lange noch„: Wie lange wohl wird das gut gehen, und ab wann sind die kommenden Generationen unseres Volkes in ihrer Existenz bedroht?