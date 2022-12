Grüne Energiekrise: Bleiben bald montags die Geschäfte zu?

Zum Ende des Jahres 2022 driftet Deutschland in Zustände ab, die sich noch vor fünf Jahren niemand auch nur in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Was man sonst nur aus Venezuela oder aus Ländern der Dritten Welt kennt, wird zunehmend auch bei uns Realität: Passend zu drohenden Blackouts und regionalen Stromabschaltungen wird auch das öffentliche Leben infolge der hausgemachten Energiekrise immer mehr eingeschränkt. In Deutschland hält eine veritable Mangelwirtschaft Einzug. So überlegt in Rheinland-Pfalz nun allen Ernstes der Einzelhandel, aufgrund der stetig steigenden Energiepreise die Öffnungszeiten zu beschränken. Im Raum stehen Modelle, Geschäfte landesweit später zu öffnen und früher schließen – oder an einem Wochentag gar nicht erst zu öffnen. Laut Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des rheinland-pfälzischen Handelsverbands, haben einige Geschäfte sogar schon damit begonnen, später zu öffnen oder früher zu schließen – und das wohlgemerkt im Weihnachtsgeschäft, der eigentlich umsatzstärksten Zeit des Jahres.

Es könne sogar sein, so Scherer, dass der Montag „ein großer Schließtag im Handel“ werde. Matthias Pallmann, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Kaiserslautern, äußerte zwar Verständnis für solche Diskussionen, hält es aber für „realitätsfremd“, Geschäfte an Montagen wegen der Energiekrise zu schließen. Dies sei nicht kundenfreundlich. Zwar könne man dann an Beleuchtung und Heizung sparen und Personal gezielter einsetzen. Allerdings bestehe dann auch die Gefahr, dass Kunden zur Konkurrenz abwandern. Diese seien es gewohnt, dass Läden an sechs Tagen in der Woche geöffnet hätten. Man stehe vor der Frage, „ob wir uns als Gesellschaft das noch leisten können, wenn Ressourcen für diese langen Öffnungszeiten nicht mehr zur Verfügung stehen“. Das Problem für den stationären Einzelhandel sei, dass Menschen sieben Tage lang rund um die Uhr online einkaufen könnten. Mit späteren Öffnungen oder früheren Schließungen kann er sich dagegen anfreunden. In Kaiserslautern hätten gerade kleinere Geschäfte dies auch schon vor der Energiekrise getan.

Auch die Gastronomie ist notleidend

Eine Umfrage des Handelsverbands Mittelrhein ergab, dass etwa die Hälfte der Geschäfte bereits eine Verkürzung der Öffnungszeiten vorgenommen hat. Jeder fünfte Betrieb denkt über eine komplette Schließung an einem Tag nach. In der Region Trier erklärten 25 Prozent der Befragten, über komplette Schließtage nachzudenken, wobei sich die meisten für den Montag entscheiden würden, der im Einzelhandel als umsatzschwächster Tag gilt. 40 Prozent erklärten, schon jetzt früher zu schließen. Die hohen Energiekosten wurden auch hier als Hauptgrund angegeben, teilweise wurden auch Personalengpässe und Lieferschwierigkeiten genannt. Laut Scherer wurden die Erwartungen in das Weihnachtsgeschäft bislang nicht erfüllt. Anfang und Mitte November seien die Besucherzahlen relativ gut gewesen, in den Rückmeldungen vieler Betriebe werde jedoch von einem Umsatz- und Besucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr berichtet. Man hoffe nun auf die restliche Zeit bis Weihnachten. Allerdings fällt überall im Land auf, dass trotz voller Fußgängerzonen und Weihnachtsmärkte immer weniger abverkauft wird. Die Menschen sind da, aber sie geben nichts mehr aus. Ladenzeitverkürzungen und Schließungen sind da nur die logische Folge

Noch dramatischer ist die Lage im Gastronomiebereich: Auch hier bleiben viele Betriebe inzwischen montags komplett geschlossen – oft zusätzlich zum regulären Ruhetag. Neben den Energiekosten ist der extreme Personalmangel das schlimmste Problem. Wegen des Corona-Regimes wurden viele Mitarbeiter entlassen werden, die nun oft in anderen, besser bezahlten Berufen tätig sind. Zudem mussten viele Betriebe ganz oder teilweise schließen und haben sämtliche finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Laut dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga stehen auch deshalb in manchen Regionen rund die Hälfte aller Gastronomen vor dem Aus. Auf diese Weise kombinieren und verstärken sich die Energiekrise und die Folgen des Corona-Wahns gegenseitig – und vernichten durch politisches Totalversagen unzählige Existenzen. Und Deutschland wird immer mehr zum prekären, instabilen Failed State.