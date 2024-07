Grüne Prioritäten: Strafverschärfung bei Gehsteigbelästigung:

In einem Land, in dem Gruppenvergewaltiger mit Bewährungsstrafen davonkommen, muss man sich auch über die kleinen Dinge freuen dürfen. So feiern Emilia Fester und Genossen die Verschärfung der Strafen für sogenannte Gehsteigbelästigung. Da sage noch jemand, man würde sich hierzulande nur auf Randgruppen konzentrieren! Das ist endlich mal wieder Politik nah am Bürger(steig)! Ich musste “Gehsteigbelästigung” übrigens erst mal nachschlagen, weil ich dachte, es ginge dabei um das sogenannte Cat-Calling, also das unflätige Anmachen von Frauen. Aber siehe da, offenbar dreht es sich um die Belästigung von betreffenden Frauen vor Abtreibungskliniken durch Abtreibungsgegner. Das sind doch die echten Probleme in diesem Land! Wer kennt nicht die erschreckenden Statistiken zu dem Thema?

Außerdem ist es auch wieder so schön unverfänglich: Betrifft kaum jemanden, denn die Täter sind in der Regel alte, weiße Christen. Da kann man schon mal ein paar Monate drauf verwenden, eine Strafverschärfung auf den Weg zu bringen, während die Sexual- und Messerdelikte durch die Exponenten der Vielfaltsgesellschaft durch die Decke schießen. Dass verfänglichere Themen wie das geringe Strafmaß bei Sexualstraftaten generell auf der Strecke bleiben – das muss man nun mal in Kauf nehmen. Die Grünen kennen die Prioritäten.

Gerechtigkeitsempfinden der Bürger als vernachlässigbare Größe

Überhaupt, was die milde Justiz bei Vergewaltigung und brutaler Gewalt gegen Frauen anbelangt, gilt auch hier natürlich “Folge der Wissenschaft!” So kommt die Rechtswissenschaftlerin Tatjana Hörnle etwa im “Spiegel” zu dem Schluss: “Die zurückhaltende Strafpraxis in Deutschland ist eine Errungenschaft“. Weiter führt sie aus, es gelte, “problematische Unrechtsbewertungen im Einzelfall zu vermeiden”; generell und systematisch härtere Strafen für ganze Deliktsgruppen anzustreben, sei nicht sinnvoll, denn: “Deutsche Gerichte setzen nicht nur bei Sexualdelikten niedrigere Strafen an, als der Blick ins Gesetz nahelegt, sondern z. B. auch bei schwerem Raub. Die Folge wäre, dass mehr Menschen in Haft säßen – mit all den menschlichen, sozialen und fiskalischen Konsequenzen, wie man sie etwa aus den USA kennt.” Na dann!

Da muss man natürlich die Staatskasse und die “menschlichen Konsequenzen” für die Täter im Blick behalten. Die Perspektive der Opfer oder etwa das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger sind da eher vernachlässigbare Größen. Auch der Abschreckungseffekt bleibt auf der Strecke: Welches Signal sendet man den an potenzielle Täter, wenn man selbst Vergewaltigung von Minderjährigen mit Bewährungsstrafen belegt?

Grüne Scheingefechte und Ablenkungsmanöver

Im Ausland, auch in der EU, handhabt man das grundlegend anders. In Spanien läuft der Prozess gegen die vier “deutschen” Gruppenvergewaltiger Tolga C. (22), Sami P. (22), Herald K. (21) und Danny H. (21). Ihnen drohen jeweils bis zu 15 Jahren Haft. Für eine andere, bereits 2016 begangene Gruppenvergewaltigung auf Mallorca verhängte ein spanisches Gericht für vier Täter insgesamt 138 Jahren Haft. Der Haupttäter, welche das Opfer nach der Tat an einen Zuhälter verkaufen wollten, bekam mit 50 Jahren die höchste Haftstrafe ab. Zwei weitere Männer müssen 32 Jahre ins Gefängnis, der vierte 24 Jahre. Zudem müssen sie das Opfer mit 100.000 Euro entschädigen. Das sind zumindest hinreichend angemessene Strafen für die Zerstörung eines Lebens.

Ich denke übrigens, dass die jubilierenden grünen Damen auf dem obigen Beitragsfoto sehr gut wissen, wer in diesem Land für die enorme Zunahme an Sexualstraftaten verantwortlich ist. Deshalb sprechen sie es nicht an – und führen statt dessen Scheingefechte und Ablenkungsmanöver wie das über Gehsteigbelästigungen. Bloß nicht den Elefanten im Raum aufwecken! Und man soll ihnen am Ende ja nicht noch vorwerfen, sie würden ihren Aufgaben als “Volksvertreter” nicht nachkommen…