Grüne Propaganda und Kriegstreiberei im ZDF

Im ZDF-“Heute” war gestern Abend wieder mal ein komplettes 10-Minuten-Interview mit der 10-Prozent-Partei der Grünen zu “genießen”, diesmal in Person ihres 35-jährigen Parteichefs Felix Banaszak. Dass in den öffentlich-rechtlichen Redaktionsstuben 60- bis 70 Prozent der Mitarbeiter grün wählen, lässt sich nicht verbergen… und in den Aufsichtsräten der Sender dominiert die SPD. Da ist es kein Wunder, dass mittlerweile wirklich ausnahmslos alles, was der ÖRR berichtet, propagandistische Züge trägt. Ganz egal ob Covid, ob Ukraine, ob Migration, ob Klima, ob “Kampf gegen rechts”: Immer wird die gleiche, natürlich einzig richtige und wahre Richtung eingeschlagen.

Es gibt nur noch Gut und Böse, Freund und Feind. Und während der Freund stets als Held auf den hell angestrahlten Sockel gestellt wird, wird der Feind klar identifiziert und als möglichst dunkles Zerrbild an die Wand gemalt. Mit der Realität hat das alles eher wenig zu tun. Es ist die pure Indoktrination. Ein ideologisches Weltbild wird hier gezeichnet, das in irgendwelchen Hinterzimmern oder Sitzungssälen entworfen wurde – von wem auch immer. Menschenfreunde oder gar Philanthropen waren und sind es jedenfalls nicht, auch keine Sachwalter der Interessen der Menschheit und schon gar nicht des deutschen Volkes.

“One World” statt Identität und Heimat

Denn das ist Realität und die Praxis: Undemokratische, weil nicht gewählte supranationale Organisationen wie UN, EU, WHO, UNHCR und andere übernehmen mehr und mehr die Macht, erhalten hoheitliche Befugnisse und beschneiden zunehmend die nationale Souveranität von Einzelstaaten und ihre Bürger. “One World” lautet die Devise. Das ist das Programm dieser globalen Elitenherrschaft: Anstelle von souveränen Ländern und Kulturnationen mit eigener Identität soll eine zentralistische, ökosozialistische Weltordnung treten. One World. Das Problem daran: Die Völker spielen nicht mit. Überall im Westen erhalten Parteien Zulauf, die für Freiheit und kulturelle Selbstbehauptung eintreten – die angeblichen “Rechtspopulisten”. Und diese “Rechten” legen zu – weil die Menschen ihre Freiheit, ihre Wurzeln, ihre Traditionen, ihre Lebensentwürfe, ihre Werte, ihre Sprache und ihre Heimat nicht komplett verlieren wollen. Doch Achtung: Das heißt definitiv nicht, dass sie deshalb Querulanten, “Putinzäpfchen”, Rassisten, Fremdenfeinde oder gar “Nazis” sind. Auch wenn uns die gebührenfinanzierten Medien genau das weismachen wollen.

Übrigens: Im Moment werden im ZDF im Rahmen eines “Stresstests Verteidigung” gerade Kriegsszenarien mit dem potentiellen Feind Russland, diverse Waffensysteme und deren Anwendung vorgestell und analysiert. “Schlachtfeld der Zukunft” nennen sie das allein Ernstes ohne Kritik und Selbstironie – als wäre ein Krieg inzwischen wieder die normalste Sache der Welt. Zum Beispiel kriegt man da diesen Satz zu hören: “Das automatisierte Gefecht ist nur eine Frage der Zeit…” Mit Verlaub, liebe Leute: Das ist einfach nur noch krank. Schwer krank. Kriegspropaganda pur!