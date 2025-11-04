Grüne Stadtbildverbesserung: „Catcalling“ weißer Männer ist das Problem – migrantische Gruppenvergewaltigungen sind eher kein Thema

In der völlig grotesken „Stadtbild“-Debatte meinen die Grünen, sich nicht mehr nur an den ausnahmsweise einmal völlig korrekten, aber absichtlich missverstandenen Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit künstlicher Hysterie abarbeiten, sondern auch eigene Vorschläge

für ein verbessertes Stadtbild vorlegen zu müssen – und dafür kann man ihnen nur dankbar sein, denn mit ihren Vorschlägen offenbaren sie einmal mehr ihre völlig realitätsfremde Irrsinnigkeit. In einem Positionspapier der beiden Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge findet sich zwar zunächst das übliche Gefasel, Merz würde „Ressentiments“ schüren und „spalten“, dann folgt aber ihr eigenes Konzept. Das sieht natürlich zunächst einmal so aus, dass mehr Geld, das nicht da ist, in die Kommunen gepumpt werden soll. Ob dies durch weitere Schulden geschehen soll, teilten die Grünen nicht mit. Zudem soll der Bund die „soziale Infrastruktur“ fördern, etwa durch „Jugendclubs und Streetwork, soziale Einrichtungen, Kulturräume und Bibliotheken“.

Dass die Problemklientel, die das ganze Land in Angst und Schrecken versetzt und auf die Merz sich, für jeden normalen Menschen verständlich, bezogen hat, wahrlich nicht danach drängt, in Bibliotheken und Kulturräume zu strömen, können Grüne sich in ihrem Wolkenkuckucksheim nicht vorstellen. Damit nicht genug, fordern sie auch noch, die -ohnehin weitgehend wirkungslosen- Grenzkontrollen, die Innenminister Alexander Dobrindt durchführen lässt, einzustellen und die Polizisten dafür an Bahnhöfen einzusetzen. Auch das ist typisch grüne Denkweise: die durch die offenen Grenzen verursachten Zustände an Bahnhöfen sollen dadurch bekämpft werden, dass die Grenzen weiterhin offenbleiben!

Das übliche realitätsferne Geschwätz

In Frankfurt erstellt die Polizei inzwischen eine eigene Kriminalstatistik für die Innenstadt. Daraus geht hervor, dass der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen auf der Zeil und den unmittelbaren Nebenstraßen bei 75,1 Prozent liegt. Bei Messergewalt sind es 60,5, bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 65,1 Prozent. Und dabei ist immer zu berücksichtigen, dass die bereits eingedeutschten Migranten noch hinzugerechnet werden müssen. Wesentlich drängender als die Dauergewalt durch Migranten sehen die Grünen ohnehin das „Catcalling“ gegenüber Frauen, also Hinterherpfeifen oder anzügliche Sprüche. Dies soll endlich zum Straftatbestand werden – wobei man damit natürlich vor allem alte weiße deutsche “Sexisten”, nicht die zu derartigen Handlungen gewohnheitsmäßig neigenden Talahon-Machos meint. Dass dann auch in dieser Kriminalstatistik ihre migrantischen Hätschelkinder mit weitem Abstand auf dem ersten Platz liegen würden, wollen sie nicht wahrhaben. Sexuelle Belästigung durch Männer komme „aus allen Bevölkerungsgruppen“, behaupten sie gegen alle Fakten. Und schließlich sollen die Mieten begrenzt und die Jobcenter neue Befugnisse erhalten, um „hart gegen Mietwucher und Verstöße gegen die Mietpreisbremse vorzugehen“.

Es ist also das übliche, realitätsferne Geschwätz aus der sozialpädagogischen Mottenkiste der 70er-Jahre, das hier abgesondert wird. Eine Benennung der Fakten bleibt wie immer aus: das Stadtbild-Problem sind vor allem herumlungernde junge muslimische Männer – oder, in den Worten von Alice Schwarzer: „arbeitslos herumstehende und oft illegal anwesende Männer“. Das ist die Hauptursache dieses und zahlloser anderer Probleme in Deutschland. Diese Erkenntnis verweigern die Grünen aber mit fanatischer Sturheit und haben deshalb nichts anderes beizutragen als den Unsinn, den sie nun wieder verbreiten.