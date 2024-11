Grüne Welle: Dem V(W)fL Wolfsburg droht der Abstieg

Es ist eine nationale Katastrophe. Das politische Attentat “Green Deal” bedeutete im Prinzip die Ankündigung einer Zwangsvollstreckung der unter Angela Merkel eingefädelten “Energiewende”. Alles, was nicht CO2-frei ist, wurde beziehungsweise wird verboten; eigentlich in diesem fanatischen Ausmaß nur in der EU, dort aber hauptsächlich in Deutschland – und dabei soll es wirklich um den “Klimawandel” gehen…?! Hochverräterin Merkel schwadronierte sich seinerzeit durch die EU, befeuerte “Klimaschutzabkommen” und setzte sich massiv für politische Schikanen gegen die autofahrenden Bürger ein, wie einer drastischen “CO2-Bepreisung” der Kraftstoffe für alle gängigen PKWs. Und keiner schritt ein und riss ihr – und allen mit ihr agierenden Eliten-Strategen – den Sprengstoff aus der Hand. Bevor wir zu den fatalen Folgen der vollidiotischen “Energiewende” kommen, eines zuerst in aller Deutlichkeit: Die “Totengräber_Innen” des deutschen Wohlstands und ihres Motors, der einst weltweit bedeutsamen Automobilindustrie, heißen Merkel Angela und Ursula von der Leyen, beide CDU – und inwiefern, Herr CDU-Merz, kann und sollte diese CDU denn dann wirklich noch “alternativlos” sein?

Und es war ebenfalls die SED-FDJ-Zonentrutsche Merkel, die unter anderem auch den sozialistischen Neidkult hierzulande salonfähig machte. Beispiel VW, das historisches Flaggschiff bundesdeutscher Marken-Kultur und volksnaher Auto-Mobilität. Dank Klimaquatsch-Verbrennerverbot durch die CDU-Von der Leyen stürzt hier nun eine ganze Branche mit ihren planwirtschaftlich verordneten Ersatz-E-Trabbis in den Orkus hinab, direkt hinein in den Zerstörungstsunami am deutschen Markt. Ein Drittel der Belegschaft beim Wolfsburger Autobauer hat in Arbeitslosigkeit demnächst wohl viel Zeit, um sich über ihr früheres Wahlverhalten so seine Gedanken zu machen. Denn ein führender Kopf dieser „Energiewende“ ist auch der milieugeschädigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von der grünen Sekte – und der sagte doch bereits anno 2011, dass Deutschland “keine Autofirmen braucht”.

Sozialistischer Ruin vor hirnloser Neidkulisse

Nun also daher: Sozialistischer Ruin vor hirnloser Neidkulisse. Denn dass das VW-Desaster, stellvertretend für die gesamte deutsche Autobranche, weitreichende Folgen – und zwar weit über Zulieferer und KfZ-Werkstätten hinaus – haben würde, war immer klar. Auch im sozialen und gesellschaftlichen Bereich – und damit vor allem auch im Sport. Und so lesen wir, inmitten einer sich anbahnenden fatalen Abfolge von Hiobsbotschaften rund um VW, solche irren Fragen wie diese auf “n-tv”: “Wird VfL als Luxusgut abgesetzt? Schreckensszenarien der VW-Krise lassen die Wölfe zittern.” Der einst noch in glänzender Zeit deutscher KfZ-Herrlichkeit als sportlicher Prestige-Fußballclub installierte VfL Wolfsburg erlebt jetzt die harte Wirklichkeit in einem Land, wo überall linksgrünspießige Sozialisten das Meinungsklima beherrschen. Tausende Arbeitsplätze werden dank linker Ersatzmobilität bedroht, gleich mehrere Werke sollen schließen – denn bei VW ist die E-Krise voll angekommen und damit auch beim hauseigenen Fußballclub VfL Wolfsburg.

Der wird von denselben Jubelpersern der grünen Politik, die den schleichenden VW-Ruin mit herbeigeschrieben haben, nun zynisch als verzichtbarer Luxus zur Disposition gestellt. In den Worten der den deutschen Totalabsturz flankierenden Grünpresse klingt das dann so: “Kann man sich einen Sport leisten, wenn Tausende Menschen leiden?” Zwei Fliegen lassen sich hier mit einer sozialistischen Klappe schlagen: Der neidgrüne Hass auf die Wachstums- und Wohlstandsgesellschaft, und die Verachtung für den kommerzialisierten Spitzenleistungssport, gerade im Fußball. Die ökolinke Journaille jagt ihre politische Skrupellosigkeit auf den missgunsttriefenden Höhepunkt hinauf.

Dominoeffekt zerstörerischer Anti-Industriepolitik erfasst den Sport

Denn natürlich hätten die Zeilen hier so lauten müssen (und nur so): “Kann man sich eine ökosozialistische, planwirtschaftliche Politik leisten, welche Volkswirtschaften schädigt, ganze Branchen ausradiert, Wohlstand vernichtet und Tausenden ihr Grundrecht auf freie Mobilität raubt oder einschränkt und so Millionen Menschen leiden lässt?“ Aber nein, woher denn! Das wäre dann ja echter Journalismus – und den gibt (fast nur noch) am alternativen nichtlinken Rand.

Jetzt wird es jedenfalls auch beim renommierten V(W)fL Wolfsburg bedrohlich – denn der Club mischt auf Augenhöhe mit internationalen Topteams mit, war bereits in der Champions League und Pokalsieger. Und so wird nun ausgerechnet beim Fußball der Dominoeffekt einer zerstörerischen Anti-Industriepolitik linker Unart überdeutlich. Denn von den Folgen eines massiven Subventionsabbaus beim VFL wäre auch das DFB-Team betroffen – ist der VfL doch selber Co-Finanzier bei DFB-Aktivitäten und engagiert sich intensiv in Entdeckung, Aufbau und Förderung neuer Talente, welche als künftige “Millionenwerte” die Talentwerkstätten der Wolfsburger verlassen. In den Räumen der Volkswagen Arena wird stattdessen nun aber plötzlich nicht mehr über den Wiedereinzug in die Champions League gesprochen, sondern über

Werksschließungen, Stellenabbau, Milliarden-Einsparungen. Wie lange wird sich der Mutterkonzern unter Sparzwang sein millionenschweres Fußball-Team noch leisten wollen oder können?

Bald Elektro Wolfsburg gegen Klimakombinat Dortmund?

Noch ist VW bei der deutschen Nationalmannschaft oder bei Bayern München als Sponsor (oder über die Tochtergesellschaft Audi gar als Anteilseigner) engagiert. Auch dort herrscht blankes Entsetzen in die Führungsmienen. Rein formal ist der VfL Wolfsburg als Fußball-GmbH ein Tochterunternehmen des Konzerns, der 100-prozentiger Gesellschafter ist. Klubführung und VfL-Mitarbeiter, Konzernspitze und Kicker sind nun nur im Elend noch vereint. Zuletzt hieß es im September, dass weitere finanzielle Zuwendungen von VW und aktuelle Verträge nicht in Gefahr und von der akuten Krise nicht berührt seien. Doch jetzt haben wir November – und das gesamte Gebäude wackelt. “Die gesamte VfL Wolfsburg-Fußball GmbH”, verkünden die Vereinsoberen in einer Stellungnahme, richte tägliches Handeln danach aus, den obligatorischen Beitrag zum “großen Sparprogramm” des VW-Konzerns zu leisten. Das klingt eher komisch. Denn gerät der E-Trabbi-Konzern mit seiner ökosozialistischen E-Schrottware weiter ins Aus, kann er sich den VfL als sein eigenes Tafelsilber ja selber einverleiben – da muss kein Klubbetreiber vorher gefragt werden.

In Wolfsburg erscheinende Zeitungen kolportieren raunende Verunsicherung unter den VfL-Mitarbeitern; und da der Sozialismus längst auch in unseren Fußballstadien grassiert, ist dort bereits der finale, antikapitalistische Fangschuss ein schönes Thema. Fans von Borussia Dortmund hielten beim Spiel jüngst in Wolfsburg mehrere Plakate vor den TV-Kameras hoch, auf denen süffisant zu lesen stand: “Kosten sparen, Wolfsburg-Sponsoring beenden, Arbeitsplätze erhalten, 50+1 stärken!” Auf, Brüder, der Merkelsonne, dem Ökolicht entgegen! Enteignet den VfL Wolfsburg! Nieder mit dem Kapitalismus! Und so erwarten wir bald spannende Fußballduelle in der neuen, politisch korrekten Diversliga: Elektro Wolfsburg gegen Klimakombinat Dortmund. Lastenrad Frankfurt gegen Hertha Queeerberlin. Und natürlich wird der FC St. Pauli wird dann Antifa St. Pauli heißen. Rotfront (und Grünfront) forever!