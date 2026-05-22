Grünen-Aufwiegler Banaszak bei Lanz: Mustergültige Volksverhetzung und Anstiftung zur Befehlsverweigerung

Was sich der Grünen-Co-Chef Felix Banaszak vorgestern Abend bei Markus Lanz geleistet hat, sprengt alle Kategorien des bislang in der Bundesrepublik Erlebten und offenbart auf verstörende Weise, was in dieser deformierten einstigen Demokratie inzwischen wieder möglich ist: Eine derart bösartige, von A bis Z verlogene und objektiv faktenfreie Verleumdung und Verhetzung eines politischen Gegners – wohlgemerkt keiner Splittergruppe, sondern der inzwischen mit Abstand stärksten politischen Kraft in Deutschland, die trotz aller Etiketten und Falschzuschreibungen eine demokratisch legitime, voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehende und nirgendwo verbotene bürgerliche Partei darstellt – hat man im deutschen Fernsehen, zumal im gebührenfinanzierten Staatsfunk, bislang noch nicht gesehen und gehört. In einer intakten, wachsamen Demokratie könnte sich ein derart entweder aus intellektueller Borniertheit oder Unbildung agitierender, autoritätsverliebter und spalterischer Aufrührer wie Banaszak keinen Tag länger in irgendwelchen politischen Ämtern halten und müsste mit Fug und Recht selbst ins Visier eines Verfassungsschutzes geraten, der seiner eigentlichen Aufgabe gerecht würde.

Thema der Sendung war die desaströse Bilanz der Klingbeil’schen SPD-Bundesregierung unter ihrem peinlichen Grüßaugust Merz als Marionetten-Lügenkanzler nach einem Jahr im Amt. Eigentlich ist ein solches Datum eine Pflichtübung der Opposition, und die mit Abstand größte ist die AfD. Die fehlte jedoch bei Lanz wieder mal, nach dem üblichen ÖRR-Prinzip der “biased disproportions” bei Talkshow-Gästeauswahl. Stattdessen war der Grüne Banaszak als Vertreter der im Hintergrund faktisch die Politik mitbestimmenden Service-Opposition zugeladen, der prompt die Gelegenheit nutzte, die übliche Kanonade von Allgemeinplätzen und Propaganda-Phrasen nebst teils gerichtlich wiederlegtem Stuss über die AfD abzusondern. Auf deren hohe Umfragewerte – nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit – blicke er „als Demokrat“ mit großer Sorge. Soweit, so schlecht.

Ein Extremist und Brigant

Doch dann konfrontierte Banaszak mit dessen skandalösen Aussagen von letzter Woche, als er im linken Podcast „Jung & Naiv“ des pflegeleichten Journalismusdarstellers Thilo Jung Bundeswehr-Soldaten (zumindest jene, die grün wählten) offen zum Desertieren aufgerufen hatte für den Fall, dass es einmal einen Verteidigungsminister der AfD geben sollte. Normalerweise hätte für diese Aussage alleine Banaszaks Immunität aufgehoben und von der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft Strafermittlungen wegen glasklar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteter Handlungen und einer ganzen Reihe weiterer in Betracht kommender Strafvorschriften eingeleitet werden müssen (Untergrabung der öffentlichen Ordnung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten nach Paragraph 111 Strafgesetzbuch, Störung des öffentlichen Friedens nach Paragraph 126 StGB und natürlich Aufruf zum Ungehorsam und Gehorsamsverweigerung nach Paragraph 20 Wehrstrafgesetzbuch, möglicherweise sogar Meuterei nach Paragraph 27 Wehrstrafgesetz). Wer seine eigene Gesinnung über die Institutionen des Rechtsstaats und den demokratisch ausgedrückten Wählerwillen stellt, ist ein Extremist und Brigant – und steht damit dem Nationalsozialismus und faschistischen Juntas geistig viel näher, als es selbst die rechtesten AfD-Einzelfälle je sein könnten.

Doch im linken Salongeplauder des “Unsere Demokratie”-Mainstreams kann man solche Ungeheuerlichkeiten anscheinend von sich geben ohne die geringste Konsequenz. Zynisch und dümmlich verharmlosend wischte Banaszak den Fall bei Lanz vom Tisch mit dem Verweis, es habe sich um eine „juristisch falsche Aussage“ gehandelt – nur um es dann noch schlimmer zu machen: Es gebe ja “legale Ausstiegsmöglichkeiten” aus der Bundeswehr, erklärte er vielsagend, und schob dann die nur noch wahnsinnig zu nennende Aussage nach, die Soldatenpflicht gebiete es, „verbrecherische Befehle nicht umzusetzen“. Als Lanz nachhakte, ob Banaszak selbst das Deutschland verteidigen würde, wenn es angegriffen würde, bejahte dieser dies zwar; doch auf die Frage: „Sie würden es aber dann nicht tun, wenn der Verteidigungsminister von der AfD käme?“, antwortete er: „Erstens ist mein komplettes Engagement darauf ausgerichtet, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und zweitens ist klar: Wenn ein AfD-Verteidigungsminister Befehle geben würde, wären diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit grundgesetzwidrig“. Alleine diese gemeingefährlich diffamierende, völlig aus der Luft gegriffene Unterstellung ist ein Skandal.

Beschwörung eines manichäischen Licht-Dunkel-Szenarios

Doch der Grünen-Chef fuhr fort: Er gehöre nicht zu denen, „die die AfD als normale Partei sieht, die nur ein paar komische Ansichten hat“, so Banaszak weiter. Auf Lanz Vorhalt, dass Banaszak „die ganze Zeit Dinge unterstelle“, ließ Banaszak gleich den nächsten Kracher folgen: Die AfD stehe „in einer Traditionslinie zum Nationalsozialismus“, behauptete er grotesk wahrheitswidrig. Er glaube, „dass diese Menschen, dass diese Partei, die Demokratie in ihrem innersten Kern aushöhlen und verbrecherische Ziele verfolgen möchte“. In Sachsen-Anhalt stehe gerade „tatsächlich zur Diskussion, ob demnächst AfDler – also Rechtsextreme – die Verfügungsgewalt über Polizei, Justiz und Bildungswesen haben“. Ihm mache das riesige Sorgen und er werde „alles in den nächsten Wochen (…) dafür tun, dass das nicht passiert“, kündigte er an.

Was Banaszak hier einmal mehr betrieb, ist die reinste Volksverhetzung – und das Wording der vom Wähler zunehmend abgestraften und zerbröselnden Kartellparteien, die inzwischen sogar gerichtlich bestätigte Lügen und Unwahrheiten über den politischen Gegner mantraartig verbreiten, ohne dass diese auch nur das Allergeringste einem Realitätschef standhalten. Weder das Parteiprogramm der AfD noch irgendwelche Aussagen von ihren führenden Politikern bestätigen derartige Unterstellungen auch nur im Allerentferntesten, und nicht einmal jahrelang von tausenden Beamten und NGO-Schnüfflern zusammengetragene Fundstellen an überwiegend aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten in einem elfhundertseitigen “Gutachten” konnten diese Sichtweise stützen. Es ist die große Projektion, mit der die AfD dämonisiert wird: Ressentiments werden geschürt, historische dumpfe Feindbilder bemüht und ein manichäisches Licht-Dunkel-Szenario beschworen, um mit totalitären Methoden einen sich abzeichnenden demokratischen Machtwechsel zu verhindern.

Dreckige Lügen

Ohne es selbst zu merken – dafür sind Banaszak wie auch seine Anhänger schlicht zu unterbelichtet und historisch ahnungslos – wiederholt sich dadurch Geschichte, und hier macht der warnende Vergleich zum Erstarken des Nationalsozialismus dann tatsächlich Sinn: Der schleichende Übergang zur Diktatur erfolgt stets unter dem Vorwand, eine angebliche Bedrohung zu verhindern und Staat, Republik oder heute eben “unsere Demokratie™“ zu retten – indem Volks-, Staats- oder eben “Demokratiefeinde” an die Wand gemalt werden, zu deren Verhinderung verfassungswidrige und rechtsstaatswidrige Methoden zulässig wären. Was bei den Nazis die Reichstagsbrandverordnung war, in deren Namen andere Parteien verboten und der Wählerwillen gebrochen wurde, sind heute genau diese dreckigen Lügen und Hetzparolen, die Banaszak & Co. gegen eine Partei vortragen, die objektiv EXAKT für all das steht (und nichts sonst), was noch vor 20 Jahren die CDU und sogar Teile der SPD vertraten. Dass eine bürgerlich-konservative Vernunftpolitik – ohne jede sachliche Auseinandersetzung, ohne jede Begründung – zu “grundgesetzwidrigen”, “rechtsextremen” oder gar „verbrecherischen Zielen” gefragt wird und, liegt in direkter geschichtlicher Kontinuität mit der Stimmungsmache der Nazis, die damals die Angst vor dem Kommunismus und der “jüdischen Weltverschwörung” ähnlich unhinterfragt schürten, um ihre politischen Gegner zu kriminalisieren. So etwas funktioniert in jeder Zeit nur mit Feindbildern, die unausgesprochen und inuitiv vom gesellschaftlich vorherrschenden Paradigma getragen werden – und da heute eben “rechts“ genau so beargwöhnt und als Chiffre von allem Bösen gilt, wie dies in der Gesellschaft der 1930er Jahre “die Juden“ waren, sind die Mechanismen identisch. Damals wie heute ist es jedoch dasselbe Phänomen: „Hass und Hetze“ in Reinform – und genau das ist es, was Banaszak hier von sich gibt

Wer sich angesichts solcher Figuren wie Banaszak, die “Niveau” und “Qualität” des heutigen Politikbetriebs trefflich verkörpern, ernsthaft noch wundern, dass den Altparteien die Wähler scharenweise davonlaufen – zumal immer mehr Menschen sehen, dass die, die dieses Land ruiniert haben, es nun ausgerechnet vor der Opposition “retten“ wollen –, dem ist nicht mehr zu helfen. Der veritable geistige Amoklauf der in ihrer Macht bedrohten linksgrünen Klasse beschränkt sich jedoch nicht auf die Grünen, sondern feiert auch in der Brandmauer-Union fröhliche Urständ: Auch dort ist inhaltliche Auseinandersetzung aus bekannten Gründen Fehlanzeige – dafür dominieren Verleumdungen und der Versuch, die einzige Oppositionspartei nicht demokratisch zu stellen, sondern zu vernichten. Das zeigte sich diese Woche an einer unsäglichen Hetz-Broschüre, die die CDU derzeit auf ihrer Webseite und auch in gedruckter Form anbietet. Darin werden nicht nur die längst gerichtlich widerlegten „Correctiv“-Lügen über die angeblichen Deportationspläne der AfD wiederholt, sondern völlig faktenfrei behauptet, die AfD wolle das Mehrparteiensystem abschaffen und eine “Ein-Parteien-Diktatur” errichten. In seinem an eine schlechte Satire erinnernden Verblödungstenor strotzt das Machwerk nur so vor haarsträubenden Unwahrheiten.

Totaler moralischer und politischer Bankrott

Bernd Baumann, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, suchte die CDU-Zentrale am Donnerstag sogar persönlich auf, um sich diese Hetzschrift zu besorgen – und die Union anschließend auf Social Media mit diesem niederträchtigen Unfug zu konfrontieren. Die CDU reagierte darauf mit einem weiteren Propaganda-Video unter der Überschrift: „Panik-AfD schickt Baumann zur CDU“, welches von weiteren Lügen nur so barst: Baumann sei „wutschnaubend vor der Tür des Adenauer-Hauses“ erschienen (man betrachte sich das Baumann-Video hierzu einfach einmal selbst, um die Absurdität dieser Behauptung zu erkennen!), und zwar „wegen einer Broschüre, die zusammenfasst, was längst bekannt ist“ und was “jeder auch online recherchieren” könne. Eben das kann man aus gutem Grund nicht – weil es eben erstunken und erlogen ist, weshalb nicht einmal der Bundesverfassungsschutz entsprechende gerichtsfeste Belege zusammentragen konnte. Doch die CDU ätzt unbeirrt weiter: „Wenn man zur Sprache bringt, wie eng das AfD-Netzwerk direkt zu Putin ist, wie völkisch der Flügel rund um Björn Höcke daherredet, wie antisemitisches Gedankengut einen festen Platz in der AfD hat, bricht Unruhe bei Baumann und seinen Kollegen aus“. Die AfD sei „der Abstieg für Deutschland“, lautete das Fazit – wohlgemerkt von der Partei, die Deutschland in den letzten 20 Jahren in jeder Hinsicht in den Abstieg geführt hat.

Es ist der totale moralische und politische Bankrott, den das taumelnde Machtkartell der noch regierenden linken Einheitspartei SED 2.0 hier demonstriert. Während die Grünen mit ihren qualifikations- und bildungsfernen Funktionären seit jeher eine autoritäre und ideologische Linksextremistentruppe sind, nähert sich die Union ihrer ultimativen Kernschmelze. Die CDU ist völlig am Ende und kann sich nur noch in primitivste Verleumdungen retten, um die Menschen gegen einen politischen Mitbewerber aufzuhetzen, während ihr unsäglicher Fremdschamkanzler verzweifelt hinter SPD-Schals posiert. Es ist die Abenddämmerung eines gescheiterten Parteiensystems, das sich den gesamten Staat zur Beute gemacht und das Volk in Geiselhaft genommen hat. Seine Zeit ist abgelaufen.