Grüner Energie-Irrsinn: Teuer und Unsozial im Inland, asozial gegenüber dem Ausland

Die öffentliche Kritik der schwedischen Energieministerin Ebba Busch an der irren deutschen Energiewende im Allgemeinen und Robert Habeck hält an. Nachdem sie sich letzte Woche bereits über den deutschen Atomausstieg echauffiert hatte, weil der dadurch bedingte extreme deutsche Bedarf an Importstrom auch die Preise in Schweden in astronomische Höhen treibt, legte sie am Montag nach: „Es ist schwer für eine industrielle Wirtschaft, sich für ihren Wohlstand auf das Wohlwollen der Wettergötter zu verlassen. Die Abhängigkeit von unsteten Energiequellen wie Wind und Sonne hat sich als Herausforderung erwiesen, wie die letzte Woche gezeigt hat“, so Busch. Zwar unterstütze ihre Regierung erneuerbare Energien, „aber kein politischer Wille ist stark genug, um die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen – nicht einmal der von Herrn Habeck.“

Die Aussage markiert die vorerst drastischste Bestätigung dafür, wie sehr sich die deutsche Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung des Auslands inzwischen unterscheiden. Aus Sicht selbst enger europäischer Freunde hat die einer ideologischen Sekte anheimgefallene deutsche Politik kollektiv den Verstand verloren. Fassungslos blickt die Welt auf ein Industrieland, das gegen alle Regeln von marktwirtschaftlicher Vernunft, Logik und sogar Naturgesetzen eine energiepolitische Geisterfahrt fortsetzt – und im Zuge dieses bodenlosen Selbstbetrugs rücksichtslos seine Anrainerstaaten in Mitleidenschaft zieht. Geduld und Toleranz dafür neigen sich jedoch dem Ende, da Deutschland nicht nur sich selbst schadet, sondern eben inzwischen auch seine Eu-Partnerländer. Genau hier setzt die Kritik von Schweden und übrigens auch Norwegen an: Deutschland könne Entscheidungen treffen, wie es wolle, sagte Busch; es müsse jedoch sehen, dass es die Nachbarn stark beeinflusse.

Fake-News aus dem Hause Habeck

Es sei „nicht gerecht, dass Schweden deutsche Preise für deutsche Entscheidungen zahlen sollen, während wir Deutschland mit fossilfreier Grundlast versorgen und sie können nicht dasselbe tun”, erklärte sie weiter. Zudem forderte sie, dass Deutschland auf seinem Staatsgebiet verschiedene Strompreiszonen einführen solle. Habecks Wirtschaftsministerium reagierte auf den Rant mit einer erneuten Falschbehauptung: In Südschweden gebe es nur wenige eigene Kraftwerkskapazitäten, weshalb Schweden in manchen Zeiten des Jahres von deutschen Windkraft-Kapazitäten profitiere und günstigen deutschen erneuerbaren Strom beziehe. Es sind die üblichen Fake-News aus dem Haus Robert Habecks (der ironischerweise selbst fanatisch gegen Fake-News “regulierend” angehen will): In Wahrheit importierte Deutschland aus Südschweden das Siebenfache – nämlich 2.711 Gigawattstunden – dessen, was es nach Schweden exportierte; in diesem Monat war es sogar das Zweihundertfache.Die asoziale

Weiter erklärte das Ministerium, die Strompreise in Schweden würden „hauptsächlich durch Faktoren innerhalb Schwedens bestimmt“. Dem entgegnete Busch: „Ohne eine stabile, fossilfreie Grundlast wie die Kernenergie haben Länder wie Deutschland während der Dunkelflaute erhebliche Auswirkungen auf Preise in Nordeuropa.“ Während der Höchstpreise am Donnerstag hätten Verbraucher mit stundenweisen Stromtarifen für eine zehnminütige Dusche umgerechnet rund 5,20 Euro bezahlt. Dass eine Regierung sich binnen weniger Tage mehrfach öffentlich über die Politik eines anderen Landes empört, zeigt, wie groß die Wut auf die energiepolitische Amokfahrt Deutschlands ist – und das nicht nur in Schweden. Die ganze Welt weiß inzwischen, dass dieses Land in den Händen von Hasardeuren und Polit-Esoterikern ist, deren Unfähigkeit und Verbohrtheit ganz Europa in den Abgrund zu reißen droht.