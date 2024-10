Grüner Größenwahn: Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt

Die Grünen wurden bei der Europawahl und den drei Wahlen im Osten des Landes regelrecht zusammen gefaltet. Für die deutschen Medien in all ihrer unverschämten Parteilichkeit war das nur eine unwichtige Nebensächlichkeit. Schon kurz nach gleich vier desaströsen Wahlergebnissen in Folge, welche die Öko-Sekte teils völlig aus Parlamenten entfernten, schwadronierten die grün Agitprop-Medien unbeirrt von Robert Habeck als dem idealen Kanzlerkandidaten. Überhaupt werden wir, so scheint es, auf allen Kanälen mehr überhäuft mit Grünen-Propaganda als je zuvor. Ist das nur dummdreist? Nein. Es geht um ein Aufbäumen bedrohter Biotope. Hier versuchen gewisse Kreise, mit den Grünen als Speerspitze, ihren Machtanspruch verzweifelt zu behaupten, für dessen Erfüllung ihm Wahlergebnisse völlig egal sind. Man glaubt wie alle Ideologen, auf der “richtigen” Seite zu stehen und der Gesellschaft alternativlos die Richtung weisen zu müssen und dürfen – ohne sich dabei von störenden demokratischen Mehrheitsentscheidungen vom Weg abbringen zu lassen. Die bereits eingesackten Pfründe, Pöstchen und Zuwendungen spielen ebenfalls eine Rolle. Es darf also keinen Machtverlust geben.

Anders gesagt: Die Grünen – aufmunitioniert und mit Geldern ihrer Hinterzimmermänner-“Philantropen” überhäuft – sehen sich auf einer Mission hin zu einer politisch gesteuerten Planwirtschaft. Sie wollen den totalen Ökostaat, der kein Leben freier Bürger mehr kennt. Erst in Deutschland, auch in der EU und schließlich auf der ganzen Welt. Erst dann sind Welt und Klima “gerettet”, wenn das Elend der Massen den ungehinderten neofeudalen Luxus der Apparatschiks und Eliten nicht mehr trübt. Bahn, Schiene und Luftraum frei für ihre Sonderfahrten, Dienstwagen und Privatjets, der Pöbel bleibt daheim oder fährt Lastenrad! Dieses unausgesprochene Ziel vor Augen, reden und agieren die fanatischen Grünen wie Missionare und gebärden sich als absolutistische Obrigkeit. Die Kette ihrer ständig neuen Quasi-Ermächtigungsgesetze als Etappenritte ist eine Variation altbekannter sozialistischer Vordenkerstrategien: Es geht um das Prinzip der “permanenten Revolution”.

No matter what our voters say

Und diese Revolution kommt diesmal von ganz oben, nicht von der Basis. Sie, als Werk agendabeherrschter klandestiner Zirkel, ist es, die die Dreistigkeiten grüner Politiker und der ihnen überwiegend hörigen Mainstream-Medien so gefährlich macht. Denn das bislang schon errichtete “grüne Netzwerk” hierzulande ist ein der demokratischen Kontrolle längst entzogenes Institutionengeflecht, das Tausende von grüneifrigen Parteigenossen und Sympathisanten in Staat und Partei umfasst, wo sie in allen Instanzen der Gewalten ihre willigen Helfer untergebracht haben – einschließlich (und zunehmend) Polizei und Justiz. Grüne sehen sich als der Staat selbst; sie sind der Staat, sie haben die einzig akzeptable Meinung, und wie bei allen sozialistischen Ersatzgöttern verkörpern sie die absolute Wahrheit und bringen das Licht. Das Land gehört nur ihnen, die Macht haben sie im Verlauf ihrer Mission erobert und geben sie niemals wieder her. Egal, was die Leute wählen. “No matter what our voters say”, würde Annalena Baerbock sagen.

Selbst ein Stimmenanteil zwischen vier und sieben Prozent wird daran nichts ändern: Robert Habeck muss aus ihrer Sicht Kanzler werden, oder man bestimmt als Kanzlermacher (eine Rolle, die einst der FDP zukam) dann eben einen Kanzler Merz statt einen Kanzler Scholz und macht ihn zum Strohmann der eigene Agenda. Ob das dumme Volk es will oder nicht: “Die Grünen schießen zurück“, kommentiert “n-tv” tief beeindruckt und zitiert die Grüne Yazgülü Zeybek, die zwar kein Mensch kennt, die aber offenbar bereits die Lizenz zur Allmacht in der Tasche hat: Denn seit Juni 2022 ist sie gemeinsam mit Tim Achtermeyer Landesvorsitzende der Grünen im Landesverband Nordrhein-Westfalen. “Man spürt eine neue Dynamik”, jubelt die Chefin der NRW-Grünen Zeybek im “n-tv-Klima-Labor”, in einem offenkundigen Zustand kognitiver Dissonanz angesichts eines Trends zur Einstimmigkeit der Partei auch im Westen in fast allen Umfragen (apropos: Alleine schon “Klima-Labor” lässt nichts Gutes ahnen; O tempora, o mores…).

Schwarz-Grün im Bund mit allen Mitteln

Es ist dieses Interview mit Zeybek, das – neben zahllosen anderen aktuellen Beispielen – das ökosozialistische Diktat besonders erschreckend zeigt. Eine Partei, soeben aus Landesparlamenten krachend rausgewählt und im Osten annähernd marginalisiert, wählt irgendwo eine neuen Landesvorsitz – und dieser bekommt auf “n-tv” sogleich sein serviles, unwidersprochen-kritikloses, seitenlanges und gefühlt endloses Haus-“Interview”, welches natürlich ausschließlich die Sichtweise der Grünen Sekte präsentiert. Kritische Fragen des Interviewers? Fehlanzeige. Journalismus ist ist was anderes. Etwas ganz anderes. Die neue Erzählung des Systemblocks der Medien lautet: Die Grünen “erneuern” sich, sie haben nichts falsch gemacht, sie haben nur schlecht kommuniziert, denn eigentlich handeln sie ja im Dienste der Bürger und die Bürger wollen, na was wohl, “mehr Klimaschutz”. Dafür will die neue NRW-Landesvorsitzende, nach dem Vorbild der Düsseldorfer Wüst’schen schwarzgrünen Koalition (sprich: einer grünen Wurmfortsatzregierung), natürlich auch im Bund weiter regieren – mit der CDU, um das höllische Merkelwerk der Zerstörung Deutschlands zu vollenden. “Wir dürfen nicht länger nur auf ökologische Ziele schauen”, erklärte Zeybek die neue Marschroute bereits in einem unsäglichen Podcast.

Das Ziel ist klar: Markus Söder, der dieses Modell einer als faktische grüne Larve waltenden Union unter Ägide der Ökosozialismus als bundesweite Konstellation verworfen hat, aber auch die linksmarxistische Grüne Jugend, die es von der anderen Seite des Spektrums her ebenso ablehnt, müssen auf Linie gebracht werden. “Was Markus Söder macht, ist infantil und verantwortungslos”, lästert Zeybek – willfährig unterstützt von einer Medienmeute, die sich von jeder sachlichen Objektivität verabschiedet hat, Dass diese Partei eigentlich alles richtig macht, lediglich aber eben ein Problem mit ihrem “Image in der Öffentlichkeit” hat, diese selbstkritikfreie Apologetik beherrscht auch Zeybek schon brillant. Also sollen “eine neue Dynamik” und “eine gewisse Aufbruchstimmung” mit aller Kraft herbeihalluziniert werden, um unter Mainstream-Promotion-Donner ins Jahr der Bundestagswahl zu starten. Das unsichtbare Agentur-Promoter-Netzwerk der Grünen arbeitet sichtlich auf Hochtouren, denn es sind auffallend gleichlautende Verlautbarungen, die Grüne jetzt überall in die haufenweise offenen Mikrophone sprechen: Offenkundig bis aufs i-Tüpfelchen vom “Wording” her abgestimmt, abgesprochen und zum nachplappern. Kinderleicht, selbst Baerbock kriegt das nach fünfmaligen Vorsagen über die Kippen.

Klimaschutz macht frei?

Es geht dabei nur um eins: Auch 2025 und darüberhinaus im Bund die Große Transformation fortzusetzen – und nur durch den Verbleib in Regierungsverantwortung kann die finale Durchsetzung dieser so toxischen wie teuflischen Agenda gewährleistet werden: Weitere Zerschlagung des Industriestandorts Deutschland, Schaffung des neuen Multi-Gender-Menschen, Auflösung jeder kulturellen und sprachlichen deutschen Identität und diverse Scheußlichkeiten mehr. Der uns täglich bereichernde multikriminelle Bevölkerungsmischmasch gehört natürlich auch dazu – und, vor allem anderen, die komplette Umstellung aller Lebensgewohnheiten fürs Klima. Bei der von irgendwoher kommenden Grüngestalt Yazgülü Zeybek klingt das so: “Die Botschaft bleibt dieselbe: Wir wollen eine Zukunft, in der es sich gut leben lässt. Das geht nur mit der Bewältigung der Klimakrise. Diese Aufgabe hängt nicht von Wahlperioden oder Umfrageergebnissen ab. Es ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Aber viele haben Klimaschutz in der Vergangenheit eher als Belastung wahrgenommen. In Zeiten, in denen Züge nicht fahren, das Amt nicht funktioniert und man sich wegen globaler Krisen Sorgen macht, haben viele keine Kraft mehr, sich auch noch ums Klima zu sorgen. Das kann ich gut verstehen. Ich will die Menschen wieder davon überzeugen, Klimaschutz als eine Chance für die Zukunft zu sehen. Wir müssen unsere Botschaft besser erläutern und die Menschen mitnehmen.”

Bleibt die Frage: Wie die Menschen bei alledem mitnehmen? Mit Verboten, Pistole am Kopf, ihrer vollständige Enteignung und Entmündigung?Oder alle Wähler der nach grünem Wunsch idealerweise bald schon verbotenen AfD wegsperren – am besten in in KZ-ähnliche Umerziehungslager, über deren Gefängnistor steht dann in bester deutscher Tradition zu lesen steht: “Klimaschutz macht frei”? Das Schlimme ist, dass bei diesen Grünen rein nichts mehr auszuschließen ist. Natürlich gehört zu jeder Propaganda immer auch eine faustdicke Lüge, und hier lautet sie wie folgt: “Die meisten Menschen wünschen sich in Umfragen nach wie vor mehr Klimaschutz, es zeigt sich aber auch: Diese Kompetenz wird nicht mehr unbedingt den Grünen zugeschrieben.” Auch das ist natürlich giftgrüner Bullshit – denn in allen jüngsten Umfragen, gerade auch denen vor den vier erwähnten Wahlen, war das Thema “Klimaschutz” entweder in der Dringlichkeitsliste unbedeutend nach unten gewandert oder wurde als Bürgerthema sogar gar nicht mehr erwähnt. Auch das ist eine grüne Strategie: Lügen solange wiederholen, bis man sie selbst glaubt – oder sich ihnen gläubig anschließt, damit man selbst keine Probleme bekommt.