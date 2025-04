Grüner Klima-Irrsinn floppt international: Finales Aus für Kaliforniens Solarthermie-Kraftwerk

Bereits im Februar hatte Ansage! über diesen Fall berichtet: Das Solarthermie-Kraftwerk Ivanpah, einst ein Prestige-Projekt des damaligen grüngewaschenen “Terminator”-Gouverneurs Arnold Schwarzenegger in der kalifornischen Mojave-Wüste wurde als Meilenstein der Solarenergie gefeiert – und wird jetzt geschlossen. Seit seiner Inbetriebnahme 2014 galt die Anlage mit ihren tausenden Spiegeln, die Sonnenlicht auf zentrale Türme bündeln, als weltweit größtes Solarthermie-Kraftwerk. Doch die Hoffnungen, die in die Technologie der konzentrierten Solarenergie gesetzt wurden, erfüllten sich nicht. Nun steht die Stilllegung bevor – aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen.

Ein zentraler Grund für die Schließung war mangelnde Wirtschaftlichkeit. Die Betreiber, darunter NRG Energy, kämpften mit technischen Problemen, insbesondere bei der Ausrichtung der Spiegel. Die komplexe Technik mit vielen beweglichen Teilen machte den Betrieb teuer und wartungsintensiv. Gleichzeitig sanken die Kosten für Photovoltaik-Anlagen drastisch. Moderne Solarparks sind deutlich günstiger im Bau und Betrieb, und dank fortschrittlicher Speichertechnologien können sie auch nachts Strom liefern – ein Vorteil, den Ivanpah einst für sich beanspruchte. Die Betreiber planen sogar, das Kraftwerk abzureißen und durch einen Solarpark zu ersetzen.

Todesfalle für Vögel und Insekten

Neben wirtschaftlichen Herausforderungen stand Ivanpah wegen seiner Umweltbilanz in der Kritik. Die gleißenden Spiegel zogen Insekten an, die wiederum Vögel lockten. Schätzungen zufolge starben jährlich bis zu 28.000 Vögel, viele durch die extreme Hitze der fokussierten Sonnenstrahlen regelrecht verbrannt. Umweltschützer bezeichneten die Anlage als „Todesfalle“ für die Tierwelt. Die Schließung von Ivanpah markiert das Ende einer Ära für großtechnische Solarthermie. Während kleinere Solarthermie-Anlagen in spezifischen Regionen weiterhin Potenzial haben, dominiert die Photovoltaik den Markt. Ivanpah bleibt ein Mahnmal für die Herausforderungen, innovative Technologien wirtschaftlich und nachhaltig umzusetzen.

Genau davon kann allerdings im gegenwärtigen weltweiten Klima – Irrsinn, der gerade von woken und ideologisch triefenden Regierungen durchgesetzt wird, keine Rede sein. Kalifornien war in dieser Hinsicht in den USA schon immer ein Negativbeispiel; jede progressive Irrlehre der jüngeren Zeit hat dort ihren Ursprung genommen, von “Degrowth” über die Gender-Ideologie und Political Correctness bis hin zur digitalen Bevormundung. Das nun auch die grünen Vorzeigeprojekte erwartbar scheitern, mag manch einer als Zeichen göttlicher Gerechtigkeit sehen.