Grüner „Nero-Befehl“ vor dem finalen Regierungs-Aus? Zerstörung der Energie-Infrastruktur im Eiltempo

Zwar ist es dank des CDU-Verrats an Wählern, Überzeugungen und eigenen Inhalten mehr als wahrscheinlich, dass die grüne Wirtschafts- und Wohlstandsvernichtungssekte auch wieder der nächsten Bundesregierung angehören wird. Dennoch will man anscheinend keine Zeit verlieren, um Tatsachen zu schaffen und den Ruin gewachsener und etablierter Strukturen, vor allem die einer sicheren, verlässlichen und weltweit vorbildlichen sauberen Nutzung fossiler Energien, mit aller Macht vorantreiben. Es herrscht Torschlusspanik und mancheiner scheint insgeheim zu spüren, dass das Ende der “Energiewende“, deren Entzauberung als monströseste Sackgasse nur eine Frage der Zeit ist, zu einer Rehabilitierung der verlässlichen Energieträger Gas und Kohle (und natürlich auch Atomkraft) führen will. Also reagiert das grüne Machtkartell so wie alle gescheiterten Ideologen der Geschichte: Wenn sie schon nicht siegen können, versuchen sie wenigstens, so viele bleibende Schäden wie möglich anzurichten.

So erklärt sich nicht nur die übereilte Sprengung und Unbrauchbarmachung der abgeschalteten Atommeiler, sondern auch das die radikale Zerstörung der fossilen Infrastruktur hochmoderner Kohle- und Gaskraftwerke, die sich in diesem Land vollzieht – trotz des desolaten Zustandes, in dem sich Industrie und Wirtschaft befinden. Jüngstes Beispiel war am Sonntag die denkwürdige und ikonische Sprengung der die beiden Schornsteine des ehemaligen Kohlekraftwerks im Hamburger Stadtteil Moorburg. Auf dem Gelände soll fortan eine Anlage für das physikalisch und ökonomisch völlig absurde Luftschloss namens „grüner Wasserstoff“ entstehen. Weichen muss dafür das erst 2015 in Betrieb genommene Kraftwerk, das als eine der modernsten seiner Art und als weltweites Vorbild halt. Die Errichtung kostete 3,5 Milliarden Euro, eigentlich sollte es bis mindestens 2038 kostengünstigen Strom produzieren. All das interessierte die grün-gleichgeschaltete Bundesnetzagentur jedoch nicht: Ende 2020 stimmte sie der Stilllegung beider Blöcke zu, die endgültige Abschaltung erfolgte 7. Juli 2021 – und nun wird der Abbruch im Hauruckverfahren umgesetzt, bevor eine neue Regierung in Kürze – theoretisch zumindest – diesen Irrweg revidieren kann.

“Bedeutender Tag für Hamburg“

„Das ist ein bedeutender Tag für Hamburg!“, kommentierte der grüne Hamburger Umweltminister Jens Kerstan die schändliche Sprengung, über die ganz Europa angesichts der zunehmenden Krise in der deutschen Energieversorgung (Stichwort Nebelflaute) nur den Kopf schüttelt – euphorisch. Das trifft im Grunde sogar zu, – allerdings nicht so, wie Kerstan es gemeint haben dürfte: Bedeutend war dieser Tag vor allem deshalb, weil hier ein Kraftwerk vernichtet wurde, dass nicht nur für die Hansestadt, sondern für weite Teile Norddeutschlands eine der wichtigsten Stromquellen war, bevor diese dann auf Fakepower und Flatterstrom, behelfsweise auf importierten Atomenergie oder dreckige Ölverstromung umgestellt wurde. In keinem anderen Land der Welt jubelt man über die Vernichtung der saubersten und weltweit vorbildlichsten Kohlekraftwerke und die Pulverisierung der eigenen Industrie.

Wie eine stabile Versorgung künftig gewähreistet werden soll, ist völlig unklar, da man sich mit der Erarbeitung von Alternativplänen gar nicht erst aufhielt. In die Niederungen der Realität begibt man sich auch in Hamburg schon längst nicht mehr. „Wir befinden uns mitten im Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und Industrie. Auch künftig werden wir auf eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung angewiesen sein und weiterhin ein Industriestandort bleiben. Deshalb setzen wir auf eine Importstrategie und die Produktion von Wasserstoff vor Ort“, ließ SPD-Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard lediglich verlauten. Dieser Wahnsinn passt perfekt ins Bild der deutschen „Energiewende“, die direkt in explodierende Energiepreise und eine nicht enden wollende Insolvenzwelle führt. Man steigt aus Atom- und Kohlestrom aus, ohne einen auch nur ansatzweise zuverlässigen Ersatz zu haben. Stattdessen verlässt man sich einfach darauf, dass die erwiesenermaßen nicht grundlastfähige Wind- und Sonnenenergie vielleicht irgendwann einmal den Strombedarf des Landes decken wird – was absehbar nie funktionieren word.

Debakel mit Ansage

Und der „grüne Wasserstoff“, den man bereits in drei Jahren dort erzeugen will, wo ein perfekt funktionsfähiges Kraftwerk stand, ist ein weiteres Debakel mit Ansage. So hat inzwischen auch die Industrie diesem Irrweg abgeschworen; der Stahl-Konzern ArcelorMittal hat sogar offen zugegeben, dass er seine europäischen Werke gar nicht mit grünem Wasserstoff betreiben kann, da dieser international nicht wettbewerbsfähig sei. „Wir werden es nicht nutzen können, weil wir uns damit völlig aus dem Markt katapultieren würden“, erklärte Geert van Poelvoorde, der Chef der europäischen Operationen von ArcelorMittal. Nicht einmal der Import von “grünem Wasserstoff” aus Afrika ist rentabel, da die Transportkosten bei 1,50 Euro pro Kilogramm liegen. Laut van Poelvoorde müsste der Preis für die Wettbewerbsfähigkeit von mit Wasserstoff hergestelltem grünen Stahl in der EU bei etwa zwei Euro pro Kilogramm liegen. Die aktuellen Kosten für dessen Produktion durch Elektrolyse in Europa liegen aber bei etwa sechs bis sieben Euro pro Kilogramm.

Trotz dieser Fakten soll in Hamburg dennoch eine Elektrolyse-Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt entstehen, subventioniert mit Steuermillionen. Zum Vergleich: Die Leistung des Kohlkraftwerks hatte 1.654 Megawatt betragen. Ein weiteres Problem: Für die Anlage sind mehr als fünf Tonnen Wasserstoff als Vorrat vorgesehen; das damit verbundene Risiko ist so groß, dass sie unter die Störfall-Verordnung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz fällt. Doch bislang wurde noch nicht einmal eine Genehmigung beantragt. Nicht darf den grünen Ökosozialismus behindern. Natürlich hört man in den Mainstream-Medien von diesem neuerlichen, faktisch verbrecherischen rot-grünen Irrwitz wie immer kein Wort. Lieber schwärmte der “Norddeutsche Rundfunk“ anlässlich des Frevels von Moorburg von einer „Bilderbuch-Sprengung“ des Kohlekraftwerks. Den Einwohnern von Hamburg und weiter darüber hinaus, die diese Regierung gewählt haben, wird die Freude über dieses sonntägliche Spektakel wohl bald vergehen.