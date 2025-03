Grüner Volkssturm: Mit dem Rollator in den Krieg

Egon Hochegger hat zur neuen Kriegslüsternheit der Politik und geforderten “Kriegstüchtigkeit” Erhellendes zu berichten. Der Rentner aus dem sächsischen Zwickau schreibt über den von den grünen Kriegstreibern ins Gespräch gebrachten “Freiheitsdienst” – einen der übelsten Propagandabegriffe und Euphemismen seit langem – folgendes:

Die Grünen haben eine großartige Idee. Sie wollen einen verpflichtenden „Freiheitsdienst“ für alle Bürger zwischen 18 und 67 Jahren. Endlich kommt wieder Schwung in mein Rentnerleben! Ich bin 62, Frührentner, habe Bandscheibenvorfall, Diabetes Typ 2 und sehe schlecht. Jetzt fühle ich mich nun wieder wichtig und vor allem an der Front gebraucht.

Meine gesundheitlichen Beschwerden sind kein Problem. Krankengymnastik gibt es direkt an der Front. Rein in den Schützengraben, raus aus dem Schützengraben! Das verbessert die Haltung beim Marschieren deutlich. Für meine Kurzsichtigkeit ist Augentraining vorgesehen. Am besten an lebenden Zielen, das schärft den Blick! Die Bundeswehrkantinen werden jetzt endlich modernisiert. Statt schwerer Erbsensuppe gibt es Diabetiker-Menüs und Schonkost für den empfindlichen Magen. Ich freue mich schon auf glutenfreie Brotrationen und laktosefreie Kaffeemilch. Der Dienst wird so zum Abenteuer- und Gesundheitsurlaub.

Bestens vorbereitet

Auch die Panzer und LKWs werden angepasst. Endlich stabile Einstiegshilfen mit Handlauf und beheizte Sitze gegen meine Rheumabeschwerden! Feldbetten sind ergonomisch gestaltet, sie sind wie in der Reha höhenverstellbar und rückenfreundlich. So macht selbst der Kriegseinsatz Spaß! Kälte ist für mich als älteren Soldaten ein echtes Problem. Deshalb freue ich mich besonders auf warme Angora-Unterwäsche. Damit bleibt auch bei Frost alles stabil und im grünen Bereich. Die neuen Kompressionsstrümpfe im Tarnmuster sind ein weiterer Fortschritt.

Ich bin bestens vorbereitet. Meine Russischkenntnisse aus DDR-Zeiten kommen endlich zum Einsatz. Ich war damals bei der Volksarmee und kenne unseren Großen Bruder noch persönlich. Diese Erfahrung ist nun Gold wert. Ich freue mich wirklich auf meinen Dienst. Endlich wieder gebraucht werden und etwas Sinnvolles tun! Churchill hat es vorgemacht – und ich ziehe jetzt nach. Ein Prosit auf meine zweite Militärkarriere! Und: Endlich raus aus dem Bürgergeld.