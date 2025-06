„Grüner Wasserstoff“: Der stille Tod eines Großprojekts und seine lauten Folgen

Es ist ein bemerkenswerter, fast lautlos vollzogener Schritt: Die Bundesregierung, insbesondere Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, hat sich offenbar – in enger Abstimmung mit der Industrie – faktisch vom Wasserstoffprojekt verabschiedet. Damit wird ein zentraler Pfeiler der sogenannten “Energiewende“, wie sie einst von Minister Robert Habeck mit großem Pathos angekündigt wurde, stillschweigend zu Grabe getragen. Dabei schien die Idee zunächst schlüssig: Die stark volatile Energieerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik benötigt ein Grundlast-Backup – ein flexibles, möglichst klimaneutrales Kraftwerkssystem. Wasserstoff, erzeugt durch nicht fossilen Strom, sollte diese Rolle übernehmen.

Doch früh schon deutete sich an, dass diese Vision mit der Realität in Deutschland wenig zu tun hat. Die physikalischen, infrastrukturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen lassen die heimische Erzeugung von grünem Wasserstoff in ausreichender Menge als kaum realisierbar erscheinen. Folgerichtig begann die Ampelregierung, mögliche Lieferländer zu sondieren: Kanada, Brasilien, Namibia wurden als Hoffnungsträger gehandelt.

Internationaler Eiertanz

Dabei hätte man sich diesen internationalen Eiertanz sparen können. Fachleute – viele davon unabhängig, einige in wissenschaftlichen Instituten, andere in der Industrie tätig – wiesen früh auf die Schwächen dieses Konzepts hin. Auch ich habe das Projekt einst mit einem Fallschirmspringer verglichen, der ohne Fallschirm, aber mit etwas Fallschirmseide, Nadel und Faden aus dem Flugzeug springt – in der Hoffnung, sich den Fallschirm während des Sturzes noch rechtzeitig zu nähen. Ein Bild, das leider nichts an Aktualität verloren hat.

Nun scheint sich in Berlin langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass dieser Sprung wohl nicht gut enden wird. Doch statt offen über das Scheitern dieser Strategie zu sprechen und echte Konsequenzen zu ziehen, wird auf Zeit gespielt, werden Entscheidungen verschleppt und Narrative angepasst. Die Ampelregierung, deren zentraler Teil, die SPD, auch die neue Bundesregierung wieder mitprägt, hat bereits in der vorherigen Legislaturperiode gemeinsam mit der Linkspartei die nötigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um ihren klimapolitischen Kurs fortzusetzen: Das Grundgesetz wurde geändert, milliardenschwere Sondervermögenschulden geschaffen. Das Ziel: eine umfassende Umstellung der Energieversorgung, flankiert von Sanierungspflichten, Heizungswechseln und elektrischen Umrüstungen. Allein die sogenannte “Heizwende” könnte die deutsche Bevölkerung mehr als eine Billion Euro kosten. Die gesamte Umstellung der Energieinfrastruktur dürfte drei bis fünf Billionen Euro verschlingen – mit ungewissem Ausgang.

Klammern an ein überholtes Dogma

Inmitten eines wirtschaftlichen Abschwungs, einer verunsicherten Industrie und einer zunehmend angespannten gesellschaftlichen Lage wirken diese Pläne wie eine letzte ideologische Bastion, die um jeden Preis gehalten werden soll. Doch was treibt die Verantwortlichen an? Sicher nicht wirtschaftliche Vernunft oder wissenschaftliche Einsicht – sondern die Angst vor der politischen Konkurrenz. Es darf nicht sein, was nicht sein darf: dass die Opposition Recht behalten könnte. Dabei sind es längst nicht mehr nur politische Mitbewerber, die auf die Risiken und Widersprüche der aktuellen Energie- und Klimapolitik hinweisen. Immer mehr Wissenschaftler, Unternehmer, Praktiker schlagen Alarm – und stoßen in Medien und Öffentlichkeit auf taube Ohren. Die Regierung und der öffentlich-rechtliche Rundfunk klammern sich an ein überholtes Dogma, statt einen strategischen Neustart zu wagen.

Ich musste kürzlich an eine Fernsehsendung über Freak Waves, sogenannte “Monsterwellen”, denken. Jahrhundertelang galten Berichte von Seeleuten über 30 Meter hohe Einzelwellen als Seemannsgarn – bis die moderne Forschung, ausgelöst durch glaubwürdige Zeugen, diese Phänomene als wahr bestätigte. Ganz ähnlich scheint es mit der energiepolitischen Realität: Erst wenn der Schaden unübersehbar ist, beginnt man, die Wahrheit zu akzeptieren. Es bleibt zu hoffen, dass das politische Berlin aus dieser Erkenntnis nicht erst dann Konsequenzen zieht, wenn das Wasser bereits über die Kaimauer schwappt. Denn dann wird der Preis für die ideologische Verblendung der letzten Jahre noch höher ausfallen – finanziell, gesellschaftlich und politisch.