„Grüner Wasserstoff“ für die Stahlproduktion: Eine weitere Luftnummer grüner Volksverblödung

In Anlehnung an Max und Moritz, jene “Bubengeschichte in sieben Streichen” von Wilhelm Busch (1832 – 1908), kann man – leicht abgewandelt und völlig zu Recht – die folgenden Worte aussprechen: „Ach, was muss man oft von bösen / Klimasekten stets von neuem wieder lesen”… Doch was mussten wir in den letzten beiden (primär vom Merkel-Regime beherrschten) Jahrzehnten nicht schon alles an faulen, mittlerweile Billionen-Größenordnungen erreichenden, durch Steuern finanzierten Luftnummern zu Klima- und Energiepolitik über uns ergehen lassen! Der uns diesbezüglich seit mittlerweile über 20 Jahren von systemkonformen, weil oft gekauften Wissenschaftlern aufgetischte Unsinn, der nur so trieft vor naturwissenschaftlichen Lügen und Unterstellungen, lässt sich kaum in wenigen Sätzen erschöpfend behandeln.

Gerade in jüngster Zeit wird nun immer wieder von „grünen Wasserstoff” zur Gewinnung von “grünem Stahl” gefaselt. Liebe Leserinnen und Leser, eines vorab: Lassen Sie sich durch die angebliche „Färbung“ des Wasserstoffs seitens der Klima-Fuzzies – einmal als grün, dann wieder grau, blau, türkis, pink oder auch gelb – bloß nicht hinters Licht führen! Denn hinter all diesen mehr als seltsamen Wortschöpfungen verbergen sich nichts als leere Worthülsen, mit Hilfe derer Ihnen permanent Sand in die Augen gestreut werden soll, um Ihnen sowohl die Sicht auf die Realität zu verstellen, als auch bange Blick in den mehr und mehr schrumpfenden Inhalt Ihres Geldbeutels zu vernebeln.

Nicht zu unterschätzende Herausforderung

In einem Ansage!-Beitrag vom 29. Mai 2024 mit dem Titel „Ist die Wasserstoff-Technologie wirklich die künftige Lösung aller Energieprobleme?“ ging der Autor sowohl auf die Herstellung als auch auf die keineswegs unproblematische Handhabung dieses extrem explosiblen Gases ein. Bei Wasserstoff handelt es sich um ein farb- und geruchloses, beim Kontakt mit angefeuchtetem pH-Indikatorpapier neutral reagierendes Gas mit einem Siedepunkt von minus 252 Grad Celsius, also nur 21 Grad über dem absoluten thermodynamischen Nullpunkt (minus 273,2 Grad). Allein schon daraus ergeben sich bereits reihenweise Probleme betreffend der Handhabung. Ein wichtiger Aspekt betrifft die Energetik der Freisetzung von Wasserstoff aus Wasser, die im zitierten Beitrag näher präzisiert wurde.

Der Fachmann erkennt allein schon aus den physikalisch-chemischen Daten sehr schnell, dass sowohl Gewinnung als auch Lagerung von Wasserstoff selbst in unserer hochtechnologischen Zeit noch immer eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen, und dass es sich mithin logischerweise eigentlich empfehlen würde, den aus Wasser freigesetzten Wasserstoff unmittelbar nach seiner Gewinnung sofort, also „in situ“, weiter umzusetzen – zumal sich eine Lagerung dieses extrem flüchtigen Gases in sehr großen Mengen aufgrund seiner erheblichen Explosivität nicht unbedingt empfiehlt. Damit erreichen wir aber auch den springenden Punkt, nämlich die Suche nach einer für Wasserstoff geeigneten Speicherform. Wie immer wieder zu lesen ist, wird dafür vor allem Ammoniak mit der chemischen Formel NH3 ins Spiel gebracht. Hierbei werden nach dem von Fritz Haber (1869 – 1934) an der TU Karlsruhe entwickelten und von Carl Bosch (1874 – 1940) sodann bei der BASF in Ludwigshafen in die Großtechnik übertragenen Verfahren sowohl Wasserstoff als auch Stickstoff in reiner Form mittels einer komplexen Reaktion zum Endprodukt Ammoniak umgesetzt, eine Technik, die heute als Grundlage für die globale Herstellung von Düngemitteln dient.

Ammoniak als Schlüssel?

Für diese Pioniertat – und eine der ganz wenigen Synthesen weltweit, die seit ihrer Implementierung im Jahre 1913 auch nach mehr als 100 Jahren (mit Ausnahme technischer Modifikationen und modernen Mechanismen der Steuerung) noch immer nach demselben Prinzip wie zu Beginn ablaufen – wurde Fritz Haber (im Jahre 1918) und Carl Bosch (im Jahre 1931) der Nobelpreis für Chemie zuerkannt. Die Ammoniaksynthese, als sogenanntes Haber-Bosch-Verfahren bekannt geworden, muss als der gewaltige Meilenstein der modernen Lebensmittelproduktion betrachtet werden und als Schlüssel dafür, eine seither und gerade im 19. und 20. Jahrhundert stark wachsende Anzahl an Menschen auf dem Globus mit agrarischen Lebensmitteln zu versorgen. Diese geniale Koproduktion zweier ebenso genialer Wissenschaftler wurde – nicht zuletzt der Entnahme des Stickstoffs aus der Luft wegen – als „Brot aus der Luft“ betitelt, welches viele Millionen an Menschen vor dem Hungertod bewahrte.

Allerdings wurde dafür sehr viel Energie benötigt – vor allem deshalb, weil es dazu auch noch erforderlich war, die chemische Thermodynamik etwas zu überlisten. Da mittlerweile mehr als 50 Prozent der deutschen Schüler eines Jahrgangs das Abitur erwerben – die Ammoniaksynthese bildet dabei den Inhalt des Chemieunterrichts der Oberstufe –, seien gerade diese Schulabsolventen (als die potenziellen künftigen “Eliten”) angesprochen, sich einmal näher mit der Reaktionsträgheit des in der Luft befindlichen Stickstoffs zu befassen. Der Stickstoffanteil an der Atemluft liegt bei 78 Prozent zu befassen. Dank (oder auch – je nachdem, von welchem Blickwinkel aus betrachtet, Undank) der extrem stabilen Dreifachbindung des Stickstoffmoleküls N2 = NΞN wird wohl jeder Abiturient zwangsläufig erkennen müssen, dass die Spaltung dieser Bindung nur unter Einsatz sehr hoher Energie gelingen kann.

Fehlende Kosten-Nutzen-Rechnung

Fritz Haber schaffte es in genialer Weise, durch eine Kombination aus effizienter Katalyse und hoher Temperatur – deshalb auch die oben kurz angeschnittene „Überlistung der Thermodynamik“ – das als Grundlage der Düngemittelproduktion nach wie vor unersetzbare Ammoniak herzustellen. Ich kann mich noch gut erinnern, als vor rund 50 Jahren der damalige, im Alter von nur 33 Jahren auf den Lehrstuhl „Anorganische Molekülchemie“ der Universität Freiburg im Breisgau berufene Prof. Dr. Heinrich Vahrenkamp (geboren 1940) zu uns Studenten sagte: Derjenige, dem es gelänge, ein katalytisches Verfahren zur selektiven Extraktion von Stickstoff aus der Luft zu entwickeln, könne umgehend mit der Zuerkennung des Nobelpreises rechnen. Doch diese Herausforderung wurde bis heute leider genauso wenig gemeistert, wie auch eine (ebenfalls bereits damals proklamierte) stabile Kernfusionstechnik zur Energieerzeugung.

Sowohl die Bereitstellung von Wasserstoff als auch dessen nachfolgende Reaktion mit Stickstoff zu Ammoniak als dessen potenzielle „Speicherform“ erfordern enorme Mengen an Energie, die eigentlich in jede diesbezügliche Kosten-Nutzen-Rechnung einzufließen hätten. Doch haben sich die Protagonisten einer links-grünen Klima-Sekte dieser Problematik wegen je ernsthafte Gedanken gemacht? Wohl kaum und offensichtlich nicht – sonst hätten sie wissen müssen, dass der weltgrößte Produzent von Ammoniak, die BASF in Ludwigshafen, sich gezwungen sah, aus Energiekostengründen die Produktion von Ammoniak dramatisch herunterzufahren und derzeit ernstlich mit dem Gedanken liebäugelt, die Produktion in Länder mit vergleichsweise weit niedrigeren Herstellungskosten zu verlagern. Dass dies wohl kaum ohne Folgen auf den BASF-Standort Ludwigshafen bleiben könnte – dem bislang größten Chemiestandort weltweit – müsste eigentlich jedem noch nicht vollends dem betreuten Denken erlegenen Bürger dieses Landes einleuchten; und dazu bedarf es nicht einmal eines Abiturs oder eines Wirtschaftsstudienganges.

Auf theoretischer Basis zusammengeschusterte Modelle

Abschließend sei festgehalten, dass der meines Erachtens wohl einzige Vorteil von Ammoniak als „Speichermedium“ für Wasserstoff darin besteht, dass dieses im Vergleich zu Wasserstoff einen außerordentlich hohen Siedepunkt von minus 33 Grad aufweist (Wasserstoff erst bei minus 252 Grad), dass es bereits bei minus 77 Grad schmilzt und damit gute Voraussetzungen für ein verhältnismäßig günstiges „Handling“ bietet. Allerdings liegt das zur weltweiten Energieversorgung durch Wasserstoff erforderliche Quantum an Ammoniak als Intermediär-Speicher zur Energiegewinnung gegenüber der für die Herstellung von Düngemitteln benötigten Mengen um Zehnerpotenzen höher. Ob sich dieser Aufwand gegenwärtig rechnet, steht auf einem anderen Blatt Papier.

So bleibt als Fazit festzustellen, dass es leider bereits seit vielen Jahren Usus ist, den unbedarften Menschen mit völlig unausgegorenen Konzepten und Rezepten im Sinne einer angeblichen Klima-Rettung schamlos das Geld aus der Tasche ziehen zu wollen – zumal die meisten dieser uns von der links-grünen Klima-Mafia untergejubelten, angeblich energiesparenden und CO2-vermeidenden Alternativen nicht einmal den technologischen Embryonalzustand überschritten haben dürften. Mit anderen Worten: Man betreibt auch hier wieder nichts anderes als reine Papier-Akrobatik (auch als „Papierchemie“ oder „Papierphysik“ bezeichnet), und suggeriert irrigerweise, mittels dieser ließen sich so gut wie alle Probleme im Handstreich lösen. Ob all diese auf rein theoretischer Basis zusammengeschusterten Modelle auch den für sie geforderten Praxistest bestehen, erweist sich hingegen erst im Experiment.

Misstrauen Sie der gekauften Wissenschaft und grünen Heilsversprechen!

Man braucht sich deshalb also nicht zu wundern, wenn sich das eine oder andere Modell später als energetische Luftnummer entpuppt und wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Ich spreche dazu übrigens aus eigener Erfahrung – denn als gelernter organischer Chemiker war ich oft genug dazu verurteilt, mich zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu bewegen. Leider lassen sich nämlich längst nicht alle auf dem Reißbrett entwickelten Synthesen auch in die Realität übertragen. Papier ist eben geduldig.

Deshalb zum Schluss mein eindringlicher Rat: Lassen Sie sich nicht von völlig fachfremden Politkern mit immer mehr Luftnummern auf dem Gebiet der Klima- und Energie-Politik überfahren! Und denken Sie immer daran, dass diese Politiker sich oft genug auch gekaufter Wissenschaftler bedienen, die genau das “liefern” und erzählen, was von ihnen erwartet wird! Denn meiner Befürchtung zufolge dürften sich diejenigen Bundestagsabgeordneten, welche über eine fundierte natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung verfügen, an einer Hand abzählen lassen. Und Personen wie Claudia Roth, Ricarda Lang, Katrin Göring- Eckardt, Emilia Fester, vor allem aber auch Robert Habeck und Annalena Baerbock, die allesamt der grünen Klima-Sekte angehören, zählen ganz sicher nicht zum dafür qualifizierten Personenkreis.