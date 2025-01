Grünes Schildbürgertum: Ist die deutsche Energiepolitik Dummheit oder Absicht? (I)

Wir leben in wahnsinnigen Zeiten. Albert Einstein soll gesagt haben, die Definition von Wahnsinn sei, immer weiter das Gleiche zu tun und jedes Mal andere Ergebnisse zu erwarten. Nun, Sie werden sofort gemerkt haben, dass ich dem Meister ins Handwerk gepfuscht und sein „immer wieder das Gleiche“ in „immer weiter das Gleiche“ abgewandelt habe – aber so passt es einfach besser in unsere Zeit. Unsere streng arbeitsteilige, technisch komplexe und hochgradig vernetzte industrielle Kultur stellt allerhöchste Anforderungen an verantwortliche Politiker und Unternehmer, um Staat und Wirtschaft heil durch die Fährnisse unserer Zeit zu steuern. Dieser Personenkreis müsste eigentlich hochintelligent, technisch-wissenschaftlich breit gebildet, sich der Perspektiven seines Handelns jederzeit voll bewusst sowie charakterlich absolut seriös sein.

Das das absolute Gegenteil ist der Fall. Das Milieu, das stattdessen regiert, trifft schließlich auf eine bürgerliche Mitte, die lieber auf „Experten“ hört, statt selbst zu denken (weil sie sich ihrer eigenen Schulbildung nicht mehr sicher ist) und auf medial protegierte Krisengewinnler, die mit Hilfe solcher „Experten“ gut und gerne von der Wertschöpfung des Staates und seiner Bürger leben. Schon der ganze Klimaalarm beruht allein auf dem festen Glauben an den industriellen Sündenfall des Menschen und auf realitätsfremden mathematischen Durchschnittswerten. Denn das Klima ist, laut Definition der Meteorologischen Weltorganisation (WMO), ein statistischer Durchschnitt von 30 Jahren regionalem Wetter. Und wenn wir über einen solchen 30-jährigen Durchschnitt die Energieversorgung unseres Landes betrachten, dann klappt‘s vielleicht auch mit der „Erneuerbaren Energie“.

Unwissenschaftliche Klimamodelle

Bis heute wird in Klimamodellen die sogenannte „natürliche Durchschnittstemperatur“ unserer Erde mit dem unphysikalischen und viel zu kleinen solaren 24-Stunden-Durchschnitt über Tag und Nacht sowie einer durchschnittlichen Albedo von 30 Prozent zu minus 18 Grad Celsius berechnet; als 30-jähriger Durchschnitt wird dann wenigstens der Wert für die örtliche Albedo einigermaßen stimmen. Eine Kritik am sogenannten „natürlichen atmosphärischen Treibhauseffekt“ als Erklärung für die Differenz von 33 Grad zur sogenannten „gemessenen globalen Durchschnittstemperatur“ lassen wir an dieser Stelle einfach mal weg, weil es für die tatsächliche solare Erwärmung auf der Tagseite unserer Erde inzwischen eine physikalisch korrekte Erklärung gibt. Interessierte können gerne auch hier weiterlesen.

Der Autor ist in seinem Buch „Klimahysterie“ zu der Abschätzung gelangt, dass die maximale durchschnittliche Flächenleistung von solarer und äolischer Energieentnahme aus dem Klimamotor unserer Erde etwa 10 Watt pro Quadratmeter beträgt. Mit diesem Wert wollen wir uns im Folgenden einmal dem Weltprimärenergiebedarf von etwa 165 Petawattstunden (PWh) aus dem Jahr 2021 annähern. Wir nehmen dabei also eine alternative Erzeugung des Weltprimärenergiebedarfs von 165 PWh Jahresdurchschnittsleistung solar und äolisch (windenergetisch) von 10 Watt pro Quadratmeter an und unterstellen für solarische und äolische Energie jeweils 50 Prozent der Erzeugungsleistung. Solar käme dabei ausschließlich in Wüstengebieten zum Tragen, äolisch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Chaotisches Wettergeschehen

Daraus würde dann folgen, dass die äolische Energieerzeugung durchschnittlich etwa 2 Prizent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche erfordern würde und die solare Energieerzeugung durchschnittlich 6,5% der Wüstengebiete. Das klingt zunächst einmal gar nicht so schlecht; aber trotzdem funktioniert der ganze Klimawahn des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) und der CO2-Manie ausschließlich über Durchschnittsbildung. Es fängt schon damit an, dass die nominelle Nennleistung der volatilen Energiewandler übers Jahr nur ausnahmsweise erreicht werden kann. Weiterhin ist anzumerken, dass es durch die Speicherung von Überproduktion für schlechte Zeiten in Form von „grünem Wasserstoff“ nicht besser werden wird, sondern noch viel teurer. Leitungsverluste, Wandlung, Speicherung, Transport, erneute Speicherung und Rückwandlung erfordern leicht die dreifache Energiemenge dessen, was als finale Ausbeute nutzbar gemacht werden kann (wenn nicht sogar noch mehr). Und bei den Solaren darf man natürlich auch das Sand- respektive Staubwischen nicht vergessen. So weit also eine durchschnittliche Abschätzung über den Zeitraum der WMO-Klimadefinition.

Der Mensch lebt aber nun einmal nicht im 30-jährigen Klimadurchschnitt, sondern im Hier und Heute. Und im Hier und Heute haben wir es nicht mit “Klima” zu tun, sondern mit den Jahreszeiten, dem Wechsel zwischen Tag und Nacht und vor allem dem seit jeher unberechenbaren, weil chaotischen Wettergeschehen. Nun ja; die Menschen am Äquator staunen ungläubig über unsere Jahreszeiten, während wir uns die sommerlichen 24-Studnen-Tage und die winterlichen 24-Stunden-Nächte nördlich des Polarkreises in ihrer wirklichen Konsequenz nur dann vorstellen können, wenn wir diese Phänomene selbst schon einmal erlebt hatten. Es soll sogar Regionen geben, von denen deren Bewohner behaupten, man könne dort an einem Tag alle vier Jahreszeiten erleben (beispielsweise die Färöer-Inseln). Und diese Leute meinen das wirklich ernst – also Sonne, Regen, Sturm und Schnee in bunter Reihenfolge nacheinander, und nicht etwa gleichzeitig als Jahreszeitenmittelwert. – So, und wenn wir jetzt einmal eine alternative Energieversorgung in der menschlichen Realität im Wechsel von Tag und Nacht, Wetter und Jahreszeiten betrachten, dann werden auch sofort die Klippen deutlich, auf das unser mit “weniger als einer Kugel Eis” befeuertes alternatives EEG-Schiff zusteuert:

Es wird aus dieser Abbildung unmittelbar deutlich, dass bei Stromerzeugung und -verbrauch kein Tag wie der andere ist. Die gestrichelte rote Linie in der Reihe „Dunkelflaute“ beweist allerdings, dass man heute den Verbrauch relativ sicher, 24 Stunden im Voraus, prognostizieren kann. Das nützt allerdings wenig, wenn man dann nicht auch die erforderlichen Mittel besitzt, die Erzeugungskurve im Positiven und Negativen auch an diesen Verbrauch anpassen zu können (wie die durchgezogene rote Linie in allen vier Reihen beweist. Aber eigentlich wollen wir doch mit unserem EEG unsere Erzeugungskette nachhaltig auf alternative Solar- und Windenergie umbiegen. Und das ging einstmals – etwa 2018 – schon wesentlich besser:

Im Vergleich der Jahre 2018 und 2024 ist eindeutig festzustellen, dass die volatilen solaren und äolischen EEG-Energiewandler inzwischen fest in der zur Erhaltung unserer industriellen Kultur lebensnotwendigen Grundlast eingeplant sind. Denn „irgendwo weht immer Wind“, und die Sonne scheint im rechnerischen 24-Stunden-Durchschnitt allein schon deshalb dauerhaft, um den sogenannten „natürlichen atmosphärischen Treibhauseffekt“ am Leben zu erhalten (Sarkasmus aus). Tatsächlich müssen wir nämlich feststellen, dass in Deutschland heute nicht einmal mehr ausreichend Grundlasterzeuger vorhanden sind, um den Ausfall der volatilen EEG-Energiewandler in einer Dunkelflaute zu kompensieren (siehe die Differenz der Erzeugung zur rot durchgezogenen Linie).

Weiterhin ist festzustellen, dass nach der Abschaltung der Kernkraftwerke sowie wichtiger Kohlekraftwerke bereits mehr als 50 Prozent der erzeugten Grundlast durch den teuersten Energieerzeuger Gas (in der Grafik hellblau dargestellt) bereitgestellt werden muss, wobei sich inzwischen eine Lücke von bis zu 20 Gigawatt zwischen der noch vorhandenen konventionellen Erzeugungsleistung und dem tatsächlichen Bedarf auftut. 2018, als es noch Kernkraft gab (dunkelbraun in der Grafik dargestellt), folgte die Erzeugung auch beim schnellen Wechsel von Dunkelflaute zu Sturm in etwa der Verbrauchslinie. Bereits im Jahre 2024 war die lebensnotwendige Grundlast dann zerstört; alle Kernkraftwerke waren stillgelegt (siehe zweite Abbildung), selbst das modernste Steinkohlekraftwerk Europas in Hamburg-Moorburg ist abgeschaltet und der Ausbau von Wind und Solar wurde engagiert weiter vorangetrieben.

Teil 2 dieser auf vier Teile angelegten Serie folgt in Kürze.