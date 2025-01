Grünes Schildbürgertum: Ist die deutsche Energiepolitik Dummheit oder Absicht? (II)

Im ersten Teil dieser Serie hatten wir festgestellt, dass in Deutschland aktuell nicht einmal mehr ausreichend grundlastfähige Energieeerzeuger vorhanden sind, um den Ausfall der volatilen EEG-Energiewandler in einer Dunkelflaute zu kompensieren. Vielmehr müssen, nach Abschaltung der Kernkraftwerke, bereits mehr als 50 Prozent der erzeugten Grundlast durch den teuersten Energieerzeuger Gas bereitgestellt werden, wobei sich inzwischen bei Dunkelflauten eine Lücke von bis zu 20 Gigawatt zwischen der noch vorhandenen konventionellen Erzeugungsleistung und dem tatsächlichen Bedarf auftut. Im Vergleich zwischen Erzeugungs- und Lastkurven aus den Jahren 2018 und 2024 kann heute also in Extremsituationen kaum noch eine sinnvolle Anpassung der Erzeugungsleistung an die Last stattfinden. Denn die teuren und schnell zu steuernden Gaskraftwerke werden 2024 in der Grundlast verheizt und sind daher gar nicht mehr in der Lage, ihre ursprüngliche „Feuerwehrfunktion“ in der Spitzenlast wahrzunehmen.

Als man beim Ausstieg aus der Kernkraft die vorhandenen Gaskraftwerke zwangsläufig in die Grundlast verschieben musste, hatte man wohl einfach rein grundrechenmäßig vergessen, für die abgeschaltete Grundlast zusätzliche neue Gaskraftwerke zu bauen. Erstaunlicherweise können dieselben Gaskraftwerke (in der nachfolgenden Grafik hellblau dargestellt)) Stand 2024 in der Sturmspitze ihre Erzeugungsleistung nicht einmal mehr soweit herunterregeln, wie ihnen das noch im Jahre 2018 die Steinkohlekraftwerke (nachfolgend schwarz dargestellt) vorgemacht hatten, um die prognostizierte Lastkurve schließlich doch noch abbilden zu können (siehe Teil 1 der Serie) – naja, vielleicht müssen die Gaskraftwerke heute ja auch nur der teuren Merit-Order gehorchen, weil man möglicherweise zu viel Fracking-Gas eingekauft hatte…

Unsere Energieerzeugung in Deutschland stand einstmals auf drei gesunden und ausreichend dimensionierten Technologien. Die Kernenergie als gesicherte Grundlast, Braun- und Steinkohle, besonders die Letztere, als flexible Grundlast und Gaskraftwerke für die Spitzenlast

Das Problem unserer industriellen Zivilisation ist vorgeblich der CO2-Ausstoß aus der technischen Energieerzeugung mittels fossiler Energieträger. Seit den 1990er Jahren wird uns wahnhaft erklärt, wir müssten die globale Erzeugung von fossilen Energien reduzieren: Denn um nicht die gesamte Menschheit in einem selbstgemachten Fegefeuer auszulöschen, müsse der menschengemachte CO2-Ausstoß bis zum Jahre 2300 vorgeblich auf null reduziert werden. Dazu wurde 2015 auf dem Klimagipfel von Paris (COP 21) das ominöse 1,5-Grad-Ziel vereinbart, das von den westlichen Industrienationen getragen wird und dem sich inzwischen 195 Staaten angeschlossen haben. Im Ergebnis der aktuellen Weltklimakonferenz in Baku (COP 29) wurde das Schweigegeld für die eher unbeteiligten Staaten der Dritten Welt gerade von 100 auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr aufgestockt. Und um dieses Null-CO2-Ziel hier bei uns in der EU nun ordnungspolitisch zu erzwingen, hat man das Merit-Order-Prinzip bei der Strompreisbildung eingeführt, bei dem der Verbraucherpreis durch den teuersten Produzenten (Gas) vorgegeben wird, und erhebt zusätzlich noch eine jährlich automatisch steigende CO2-Steuer auf fossile Energieträger.

Nun, wenn der Autor Lieschen Müller hieße und die Welt vor dem bösen CO2 schützen wollte, dann würde er versuchen, kurzfristig die „schmutzige“ Braunkohle durch Steinkohle zu ersetzen. Im zweiten Schritt würde er dann die Steinkohle ganz oder teilweise durch Kernenergie ersetzen. Und schließlich würde er den Mittags-Peak durch eine marktwirtschaftliche Konkurrenzsituation zwischen solarer Stromerzeugung und Gaskraftwerken zu decken suchen. Ach ja, und das unvorhersehbare Windgedöns würde der Autor im Namen von Lieschen Müller ohne weitere Diskussionen ganz schnell wieder abbauen lassen – natürlich von deren bisherigen Nutznießern. Fällt Ihnen bei meinen Ideen für Lieschen Müller vielleicht irgendetwas auf? Tatsächlich – da hat der dusselige Autor doch ganz vergessen, die billige und CO2-freie Kernkraft abzuschalten; so blöd kann ja auch nur ein sogenannter „Klimaleugner“ sein. Nun ja, liebe Leser: Das ist wirklich dumm gelaufen. Denn in unseren postwissenschaftlichen Zeiten fängt man natürlich damit an, das CO2-freie Fundament einzureißen, wenn man ein Gebäude CO2-frei sanieren und das Klima vor den fossilen Energien schützen will; Sarkasmus aus.

Nicht wettbewerbsfähige Energien

Nähern wir uns dem wirklichen Ziel einer CO2-freien Energieerzeugung also mal von den historischen Abläufen her und ermitteln daraus die tatsächliche gesellschaftspolitische Zielrichtung:

Die sogenannten „erneuerbaren Energien“ sind gar nicht wettbewerbsfähig und wurden von Beginn an kräftig planwirtschaftlich subventioniert. Anfangs argumentierte man noch verschämt mit deren wachsendem marktwirtschaftlichen Reifegrad, der schließlich zum Abbau dieser Subventionen führen würde. Aber anstatt durch Subventionen inzwischen eine marktwirtschaftliche Reife der „erneuerbaren Energien“ herbeigeführt zu haben, werden heute im Gegenteil windige Stromerzeuger in völlig unwirtschaftlichen Schwachwindgebieten sogar noch zusätzlich subventioniert.

Insbesondere werden bis heute volatil mit Wind und Sonne erzeugte, aber wegen fehlender Netzanschlüsse oder Überproduktion nicht ins Stromnetz eingespeiste Strommengen auch weiterhin voll vergütet, ohne dass zweieinhalb Jahrzehnte nach Verabschiedung des EEG (2000) ein sukzessiver Zwang hin zu einer eigenen Wirtschaftlichkeit stattgefunden hätte.

Es wurden zuerst, im Angesicht der geplanten CO2-Steuer auf fossile Energieträger, die CO2-freien Kernkraftwerke in der billigen und gesicherten Grundlast abgeschaltet, dann folgte die flexible Grundlast in Form der Steinkohlekraftwerke, zuerst das modernste Europas in Hamburg-Moorburg mit dem europaweit geringsten CO2-Ausstoß pro Megawattstunde.

Durch die Abschaltung der Kernkraftwerke und die Abschaltung von Kohlekraftwerken sind die teuren Gaskraftwerke zwangsweise in die flexible Grundlast „gerutscht“. Daher erfolgt die Festlegung des Strompreises inzwischen über das Merit-Order-Prinzip, das heißt, der teuerste Produzent gibt den Strompreis für alle anderen Produzenten vor, und das sind nun mal die Gaskraftwerke.

Je mehr volatile alternative Energie zwangsweise ins Stromnetz eingespeist wird, umso weniger kann die Erzeugungskurve an die Verbrauchskurve angepasst werden; und je mehr Kohle- und Braunkohlekraftwerke in der Grundlast abgeschaltet werden, umso mehr teuer produzierende Gaskraftwerke werden benötigt, um nachts und bei Dunkelflaute die Ausfälle bei den „Erneuerbaren“ zu kompensieren. Damit steigen die gegenwärtigen Milliarden-Kosten für erforderliche Redispatch-Notfallmaßnahmen in Zukunft immer weiter an.

Bald kein Schwarzstart mehr möglich

Durch Notzukäufe bei winterlichen Dunkelflauten an der völlig unnötigen Strombörse reißen wir unsere Nachbarländer ebenfalls in diese Kostenfalle, sodass dort bereits darüber nachgedacht wird, uns die Stromverbindungen zu kappen.

Zusätzlich hatte die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline unsere Gasversorgung vom billig-bösen Russengas zum freundlichen gut bezahlten US-Frackinggas verschoben.

Der weitere Ausbau der „Erneuerbaren Energien“ wird deren volatilen Beitrag weiter erhöhen, ohne dass es in Zukunft jemals wieder eine Übereinstimmung von Erzeugung und Verbrauch geben kann. Bei weiterem Ausbau der volatilen Stromerzeugung wird unser übrig gebliebener konventioneller Kraftwerkspark allerdings bald nicht mehr für einen eigenständigen Schwarzstart ausreichen.

Als Lösung für das EEG-Problem ist man auf „grünen Wasserstoff” aus aller Welt gekommen, der lediglich ein Drittel der ursprünglich erzeugten Energie wieder nutzbar macht und zusätzlich neue Abhängigkeiten schafft, wie sie bezüglich Erdgas gerade verdammt werden. Die beabsichtigte Energiespeicherung durch Wasserstoff erfordert jedoch weitere Wahnsinnsinvestitionen, wobei die bestehenden Gasnetze für dessen Verteilung technisch gar nicht geeignet sind.

So, und bis Teil 3 dieser Serie erscheint, lehnen Sie Sich doch einfach mal für einen Moment zurück, holen sich einen Pott Kaffee oder gehen ein Viertelstündchen spazieren! Und dann tun Sie mal so, als wären Sie die Durchschnittsbürger Lieschen Müller oder ihr Gender-Pendant Max, und überlegen Sich, wie Sie es am EEG-Ausgangspunkt 2000 angestellt hätten, um den deutschen CO2-Ausstoß im Sinne des CO2-Klimawahns möglichst schnell und nachhaltig abzusenken, ohne dabei den Industriestandort Deutschland sehenden Auges zu zerstören.

Teil 3 dieser auf vier Teile angelegten Serie folgt in Kürze.