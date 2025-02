Grünes Schildbürgertum: Ist die deutsche Energiepolitik Dummheit oder Absicht? (III)

Im zweiten Teil dieser Serie hatte ich die tatsächliche Abfolge unserer “nachhaltigen” Energiepolitik rund ums Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dargestellt. Und Sie hatten bis hierhin ausreichend Zeit, sich zu überlegen, wie Sie es denn als Durchschnittsbürger (Lieschen Müller oder deren Gender-Pendant Max) am chronologischen Ausgangspunkt des EEG im Jahr 2000 wohl angestellt hätten, den deutschen CO2-Ausstoß im Sinne des CO2-Klimawahns möglichst schnell und nachhaltig abzusenken, ohne dabei den Industriestandort Deutschland sehenden Auges zu zerstören. Ich wette um eine Dose Fisch, dass weder Max noch Lieschen Müller jemals auf die gloriose Idee gekommen wären, für eine schnelle Reduzierung unseres vorgeblich „klimaschädlichen“ CO2-Ausstoßes zuerst die CO2-freien, zuverlässigen funktionierenden und abgeschriebenen Kernkraftwerke abzuschalten. Über diese Form einer ideologischen 360-Grad-Kurzschlussdenke durch MINT-befreite Glaubensfanatiker empfiehlt es sich nochmals gründlich und ganz in Ruhe zu reflektieren.

So ist beispielsweise das dümmliche Geschrei, wir hätten uns “von russischem Gas abhängig gemacht”, einfach nur eine auf Unbeteiligte gerichtete Schuldprojektion der Energiewende-Verschlimmbesserer – denn diese Abhängigkeit war ja das zwangsläufige Resultat eben dieser suizidalen “Energiewende”. Diese sogenannte Wende besteht in einem autoritären Maßnahmenpaket zur quasireligiösen Weltrettung vor einer menschengemachten CO2-Klimakatastrophe; wenn wir aber einmal genauer hinschauen, dann hatten wir vor der Einführung des “Eine-Eiskugel-Gesetzes” (“EEG”, wir erinnern uns an Jürgen Trittins Schönfärberei 2000) eine sichere Energieversorgung mit einer Handvoll Redispatch-Maßnahmen (Notfalleingriffe) pro Jahr: Unsere teuren Gaskraftwerke lieferten damals lediglich die Spitzenlast, insbesondere um die Mittagszeit, und wurden damals sogar zu knapp 30 Prozent aus eigener Gasförderung versorgt. Und mit gut 70 Prozent der Spitzenlast wäre auch niemals irgendwer auf die Idee gekommen, wir hätten uns „von einem Monopolisten abhängig gemacht“.

Kontinuierliche Reduzierung der gesicherten Grundlast

Das kostenintensive Energiedesaster begann erst mit dem Ausbau der sogenannten „Erneuerbaren“ und der Abschaltung unserer gesicherten Grundlast. Als es noch ein zuverlässiges, konventionelles Erzeugungsnetz gab, zuletzt eben um die Jahrtausendwende, da waren im Jahr gerade mal eine Handvoll Redispatch-Maßnahmen nötig. Zunächst wurden dann etwa 2010 die Gaskraftwerke notleidend, weil sie von der Solarenergie aus ihrem wertschöpfenden Mittagspeak verdrängt worden waren. Aufgrund der infolge von Merkels Atom-Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg abgeschalteten Erzeugungsleistung aus Kernkraft und parallel auch noch Kohle wurden die teuren Gaskraftwerke dann sukzessive in die Grundlasterzeugung verlagert.

Deren wirtschaftliche Probleme löste man in der Preisgestaltung mit dem Merit-Order-Prinzip (der Anbieter von zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung notwendiger Energie, der die teuersten Strompreise aufruft, bestimmt den Marktpreis) und in der Versorgung mit billigem Russengas. Mit jedem weiteren Zubau von „Erneuerbaren“ stieg auch die Zahl der notwendigen und kostenintensiven Redispatch-Maßnahmen stetig weiter an, während die gesicherte Grundlast kontinuierlich weiter reduziert wurde. Das wirtschaftliche Gesamtergebnis dieses ständigen und höchst kostenintensiven EEG-Krisenmanagements, das die Verbraucher allein im Jahr 2022 etwa 4,2 Milliarden Euro gekostet hatte (aus der Trittin’schen “Kugel Eis” war schon längst eine komplette Eisdiele geworden), ist hier dargestellt:

Zwischen 2012 und 2022, also in 10 Jahren, hatte sich die Zahl der kostenpflichtigen Netzeingriffe um mehr als das Zehnfache erhöht, während die dafür angefallenen Kosten gleichzeitig um mehr als das Zwanzigfache gestiegen sind. Als Beispiel aus dem täglichen Leben nehmen wir einfach mal eine Unfallstatistik. Denken Sie Sich eine Stadt, in der die Zahl der Verkehrsunfälle innerhalb von 10 Jahren um 50 Prozent gesenkt wurde, während sich die Zahl der Beinaheunfälle im selben Zeitraum um das 10-fache erhöht hat. Na, denken Sie Sich jetzt auch: Ui, ui, ui? Jedenfalls klingt das ganz sicher nicht nach einer dauerhaften Problemlösung, sondern eher nach einer Situation, die einem jederzeit nachhaltig um die Ohren fliegen kann. Denn heute haben wir anstelle einer kostengünstigen Energieversorgung unserer Industriegesellschaft ein höchst fragiles und kostenintensives Redispatch-Whooling zwischen fossiler Höchstpreisenergie (Gas) und volatiler Subventionsenergie (Sonne und Wind), die in jeglicher Kombination ohne ökonomisch betreibbare Stromspeicher keinesfalls das Erzeugungssystem von 2000 ersetzen können.

Trotzdem heißt die politisch korrekte Lösung für dieses EEG-Problem ausdrücklich „immer noch mehr davon“ – und zwar „so schnell wie möglich“ und „koste es, was es wolle!“. Dabei widerspricht dieses hirnlose Gestammel sogar den primitivsten Vorschulerkenntnissen über die Grundrechenarten: Hundert mal null EEG-Strom ist immer noch zu wenig, und hundert Mal zu viel EEG-Strom ist halt immer noch zu viel; die deutsche Energiewende fliegt also intellektuell deutlich unter dem Radar der Grundschule, wie die nachstehende Abbildung beweist:

Wenn wir uns in der oberen Zeitreihe einmal den ersten Solarpeak am 21. Juni ansehen, dann stellen wir links und rechts dieses Peaks bei der Stromerzeugung mit Gas eine Asymmetrie fest. Bereits im Anstieg zum solaren Mittagsmaximum wird der Energieerzeuger Gas reduziert, obwohl er in der Spitze die Fehlmenge deutlich reduzieren könnte – um dann zum Abend hin noch weiter reduziert zu werden, obwohl er dort die Fehlmenge hätte ausgleichen können. Eine vergleichbare Situation von noch größerer Deutlichkeit zeigt sich in der Mitte der unteren Zeitreihe zwischen dem 9. und 11. November. An diesem Wochenende war die Energieerzeugung mittels Gas gegenüber der vorherigen und der nachfolgenden Woche deutlich reduziert, obwohl Gas die dort aufgelaufene Fehlmenge deutlich hätte reduzieren können.

Im besten Falle ist das noch nicht einmal böse Absicht, denn die Stromlieferanten müssen ihre Liefermengen ja rechtzeitig an der Strombörse erwerben, und zwar mit einer viertelstundengenauen Einspeiseprognose für den Folgetag. Und diese vorher festgelegten Bestellungen können somit im aktuellen Tagesgeschäft auch überhaupt keinen marktwirtschaftlich regulativen Einfluss auf die tatsächliche Erzeugungssituation ausüben. Vielmehr geht es im aktuellen Tagesgeschehen dann nur noch um die Anpassung zwischen Prognose und tatsächlichem Aufkommen, notfalls durch kostenintensive Redispatchmaßnahmen. Die Strombörse ist also eine marktwirtschaftliche Simulation der Planwirtschaft zwecks Maximierung der Stromkosten bei Verbrauchern und Industrie.

Bislang erschienen Teil 1 und Teil 2 der Serie. Der vierte und letzte Teil dieser Serie folgt in Kürze.