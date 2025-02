Grünes Schildbürgertum: Ist die deutsche Energiepolitik Dummheit oder Absicht? (IV)

Wir haben im dritten Teil dieser Serie gesehen, dass es im aktuellen Tagesgeschehen der Stromerzeugung nur noch um die Anpassung zwischen Prognose und tatsächlichem Aufkommen geht, und zwar notfalls durch kostenintensive Redispatch-Maßnahmen (Notfalleingriffe), die vom Verbraucher direkt oder über seine Steuerlast getragen werden müssen. Die Strombörse ist also eine marktwirtschaftliche Simulation der Planwirtschaft zwecks Maximierung der Stromkosten bei Verbrauchern und Industrie. Einen solchen planwirtschaftlichen Scheinmarkt hatte mir unser Schornsteinfeger schon vor vielen Jahren einmal erklärt: Er sei nur noch für die hoheitlichen Aufgaben zuständig; für die Kehrarbeiten könne ich auch einen Kollegen aus Sizilien beauftragen. In einem europaweiten Scheinwettbewerb, wo bereits eine Anfahrt von maximal 20 Kilometern jeden Preisvorteil in sein Gegenteil verwandelt, macht das für mich als Verbraucher allerdings überhaupt keinen Sinn.

Die EU hat durch die erzwungene Trennung von Netz und Erzeugern sowie den Handel an der Strombörse also ebenfalls auf dem Energiemarkt für eine voraussehbare Kostenmaximierung gesorgt und mit dieser Weichenstellung den Niedergang der europäischen Industrie eingeleitet. Und die Spezialdemokraten sind bereits vorsorglich dabei, „unsere Demokratie“ vor der Meinungsfreiheit zu retten, falls dieser Irrsinn irgendwann ans Licht kommen sollte. Wie die Reise danach gehen soll, weiß noch niemand so genau; das auf historische Referenzziele programmierte Navigationssystem würde vermutlich eine DDR 2.0, Nordkorea oder die Killing Fields Kambodschas als mögliche Ziele ausspucken.

Sabotage an unserer Zivilisation

Was soll uns das nun für die Zukunft unserer Kinder und Enkel sagen? Die vorstehend aufgezeigten Maßnahmen treffen unsere industrielle Kultur, ja unsere gesamte Zivilisation mitten ins Herz. Denn deren erforderliche Grundvoraussetzung ist eine billige und zuverlässige Energieversorgung. Prähistorisch gesehen hatte die kulturelle Entwicklung des Menschen mit Jägern und Sammlern begonnen, deren durchschnittlicher individueller Erntefaktor etwa dem Zehnfachen des menschlichen Grundbedarfs entsprach. Die beiden grundlegenden kulturellen Revolutionen – die neolithische hin zu Ackerbau und Viehzucht und 10.000 Jahre später dann die industrielle – hatten dann jeweils zu einer Verdreifachung dieses durchschnittlichen individuellen Erntefaktors geführt. Heute leben wir alle mit dem 90-Fachen des menschlichen Grundbedarfs wie ein römischer Imperator, um dessen Wohlbefinden sich einstmals etwa hundert Bedienstete gekümmert hatten. (Zwischenbemerkung: Von diesem verfügbaren 90-Fachen des menschlichen Grundbedarfs müssen wir schon heute diejenigen Milliarden abziehen, die in der Vergangenheit nicht in den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur inklusive Bahn und Internet sowie die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes investiert worden sind, sondern einfach im internationalisierten Haushaltsgewirr untergegangen worden sind.)

Dazu kommen dann noch diejenigen Milliarden, die für kulturfremde Schutzsuchende, systemnahe Medien, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen sowie im Namen von Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Entwicklungshilfe für Radwege in aller Welt ausgegeben worden sind. Ach ja, und die Milliarden für den Verkauf der Mobilfunkfrequenzen hat man auch nie mehr gesehen. Am Ende dürfte sich dann aber glücklicherweise herausstellen, dass all diese gigantischen Summen gar nicht wirklich weg sind, sondern nur, ganz zufällig, andere Besitzer gefunden haben. Denn auch unsere Feinde wurden mit unserem Geld bezahlt…

Philosophische Weisheit der Schildbürger

Aus dieser Situation heraus hat man in den vergangenen 25 Jahren schließlich ein CO2-steuerpflichtiges und grundlastbefreites, stetig ansteigend Energie-Whooling geschaffen, mit dem der vormalige Faktor 3 der industriellen Revolution durch stetig steigende Energiekosten kontinuierlich reduziert worden ist (und weiter reduziert wird(. Diese Reduktion betrifft unseren Lebensstandard mit Wohnung und Heizung, Ernährung und Gesundheitsvorsorge, unsere gewohnten technischen Hilfsmittel und unsere individuelle Bewegungsfreiheit sowie – als Quintessenz von alledem – letztlich unsere individuelle Lebenserwartung. Der Ausbau der sogenannten „Erneuerbaren“ bei stetig steigenden Kosten beraubt die Gesamtheit der Verbraucher ihres Besitzstands und zerstört gleichzeitig deren industrielle Lebensgrundlage. Es geht bei diesem grünen “Degrowth”, dem allen Ernstes als erstrebenswert angepriesenen “build back better” also keineswegs um CO2-Klimaschutz, sondern um den Weg zurück in ein grünes Biomittelalter-Wunderland mit einer deutlichen Reduzierung des industriellen “Erntefaktors” 3.

Die philosophische Weisheit der Schildbürger besteht nun darin, zuerst die alte Infrastruktur zu vernichten, um sich danach in aller Ruhe Gedanken um eine neue zu machen; und währenddessen lassen sich diese Grundrechenartenleugner dann von ihren begeisterten Nachbarn aushalten… Vielleicht richten Sie Sich mit Ihrem Anspruch an das Leben schon mal in einem positiven Zukunftsausblick irgendwo in der Mitte zwischen dem 90-fachen (industriell) und dem 30-fachen (agrar) des menschlichen Grundbedarfs ein! Denn es könnte, frei nach Murphy, mit dem einem gesellschaftlichen Zusammenbruch ja auch noch viel schlimmer kommen (zur Erinnerung: Jäger und Sammler nur Faktor 10!). Dabei war man sich doch eigentlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs einstmals völkerrechtlich einig, nie wieder jemals ideologiegetriebene gesellschaftspolitische Menschheitsexperimente zulassen zu wollen…

Professionelle Totengräber

Apropos planwirtschaftliche Experimente mit Menschen: In diesem Beitrag des “Südwestdeutschen Rundfunks” klingt an, dass der Mannheimer Energieversorger MVV im Jahre 2035 aus „Klimaschutzgründen“ mal eben willkürlich sein komplettes Gasnetz abstellen will. Dabei verschweigen die von uns bezahlten öffentlich-rechtlichen “Journalisten“, dass mit dem „Festlegungsverfahren zur Anpassung von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastrukturen“ (KANU 2.0) die Stilllegung unserer gesamten bundesdeutschen Erdgas-Infrastruktur bis 2035 bereits beschlossene Sache ist (mehr dazu siehe hier) – was offenbar auch dem ehemaligen Präsidenten des Ifo-Instituts, Hans Werner-Sinn, nicht gefällt. Anders als bei der Nord-Stream-Sprengung wird den Betreibern aber diesmal kein wirtschaftlicher Schaden entstehen, weil die Gas-Infrastruktur bis dahin auf Kosten der Verbraucher verkürzt abgeschrieben sein wird. Unter dem Radar der betroffenen Verbraucher und Wähler ist die Zerstörung unserer Erdgas-Infrastruktur also bereits voll in vollem Gange. Erwarten Sie deshalb keine Aufklärung oder gar Warnungen von denjenigen, denen die eigenen Verluste von Ihrem Geld ersetzt werden!

Fassen wir zusammen: Jeder, der die Grundschule ohne Wiederholungen erfolgreich gemeistert und kein Philosophie- oder Völkerrechtsstudium absolviert hat, kann das vorgebliche Ziel der sogenannten „Energiewende“ – die angeblich nachhaltige Versorgung unserer Industriegesellschaft mit günstiger und zuverlässiger Energie aus volatilen, „erneuerbaren” Quellen, nicht einmal im Vollrausch für bare Münze nehmen. Die Grundlage unserer industriellen Kultur, unseres Wohlstands und damit unserer Lebensqualität und Lebenserwartung ist nun einmal die ständige Verfügbarkeit des durchschnittlich 90-fachen energetischen menschlichen Grundbedarfs für jeden einzelnen Bürger unseres Landes – was die kontinuierliche Energieversorgung unserer gesamten Industrie zwingend einschließt. Fehlt diese, heißt es zurück in die Steinzeit. Mit den Protagonisten der „Energiewende“, die unsere Steuergelder zwecks „Klimaschutz“ und „Klimagerechtigkeit“ mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen haben und jetzt Hand an die Schuldenbremse des Bonner Grundgesetzes legen wollen, sind also keineswegs Streisand-Effekt-Schwachköpfe am Werk, sondern höchst professionelle Totengräber unserer industriellen Kultur.

Zurück ins technologische Mittelalter

Denn wie in diesem Artikel nachgewiesen wurde, bedeutet eine „Energiewende“ auf Basis „erneuerbarer” Quellen die vorsätzliche Zerstörung unserer aller Lebensgrundlagen durch den Rückfall in eine vorindustriell geprägte Nutzung volatiler Energien mit geringem Wirkungsgrad und großer Schwankungsbreite. Das alles geschieht unter dem Jubel von grünen Weltrettern über eine ganz neuartige „angebotsorientierte“ und „grundlastbefreite“ EEG-Energieversorgung; Politiker und Aktivisten, die sich dadurch als MINT-Versager outen und – der Dunning-Kruger-Effekt lässt grüßen – jeglicher Zweifel an ihrem Tun oder selbstkritischer Reflexion enthoben sind. Der weitere Weg ins technologische Mittelalter und der damit verbundene Abbau von Bürgerrechten werden am Ende schließlich auch die Inthronisierung dieser Vestalinnen des Klimawahns als neue Feudalherrschaft bewirken. Teilweise gerieren sie sich ja heute schon so. Und wenn dann einstmals dieses grün-transformative Tal der Tränen durchschritten worden ist, dann mag unter den Überlebenden auch endlich die nächste historische Erkenntnis gereift sein, dass von deutschem Boden niemals wieder eine globale Klimarettung ausgehen möge.

SIE haben also jetzt die Wahl: Wer sich heute in der Öffentlichkeit harsch über die Qualität von irgendwelchen Laiendarstellern äußert, benötigt schnell mal einen Bademantel. Andere Zeiten oder andere Hoheitsgebiete hätten stand(es)rechtlich bei gleicher Gemengelage möglicherweise eher zu einem solchen Bedarf bei einzelnen der gefühlt Beleidigten geführt. Denn die zur Wahl stehenden Blockparteien haben alle an dem aktuellen Zustand unseres Landes mitgewirkt; lediglich die sogenannte Brandmauer verstellt den Blick auf die Tatsache, dass von dort aus keinerlei Veränderung der gegenwärtigen Politik zu erwarten ist. Irrlichternde Eliteversager haben inzwischen jedes Maß für Anstand, Verhältnismäßigkeit, Ökonomie, Ökologie sowie Verantwortung für die Zukunft unseres Landes und seiner Menschen verloren. Noch nie hatte dieser Staat so hohe Einnahmen wie heute – und stand doch noch niemals so kurz vor einer Pleite.

Intellektuelles Analphabetentum

Und durch planwirtschaftlich-rituelles Verbrennen dieser unfassbaren, den Bürgern abgepressten Summen machen sich intellektuelle Analphabeten vor, ein neumittelalterliches EEG-Nimmerland gegen die Gesetze der Physik errichten zu können. Derweil bricht die Infrastruktur dieses Landes zusammen, weil das verbrannte Geld dort riesige Instandhaltungs- und Investitionslücken aufgerissen hat. Und in ihrem fanatischen Kampf um den Endsieg ihrer globalen CO2-Klimareligion glauben solche schwachgebildeten Köpfe trotzdem allen Ernstes, sie würden die Gesetze der Physik schließlich doch noch niederringen, wenn sie nur endlich die Schuldenbremse des Bonner Grundgesetzes überwinden könnten. Nein, da helfen auch keine eulenartigen Sonntagsreden mehr. Gott schütze unser Land vor solchen Politikern!

Der Amtseid der Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz Artikel 56) für hohe politische Amtsträger lautet: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Laut Grundgesetz Artikel 64, Absatz 2 leisten ihn sowohl der Bundeskanzler als auch die Bundesminister bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag.

Die Schizophrenie der Politik

Zum Abschluss noch eine ultimative Posse, wie sie nur das wirkliche Leben zu schreiben vermag, verdeutlicht anhand zweier vom geschäftsführenden Bundeskanzler gesetzten Schlaglichter. Unter dem Titel, „Scholz: Ausstieg aus Atomkraft war richtig“ zitierte “n-tv” am 17. Januar 2025 Olaf Scholz, die Bundesregierung habe “so rasch wie möglich die notwendigen Entscheidungen getroffen, um Deutschland von russischen Gaslieferungen unabhängig zu machen”. Dies habe dann zur Notwendigkeit geführt, alle Mittel zu nutzen, um die Energieversorgung zu gewährleisten – auch die Atomkraft. Scholz “verwies dabei auf die dazu von Habeck vorgenommene ergebnisoffene Prüfung… In der Befragung wies Scholz auch darauf hin, ihm sei damals deutlich geworden, dass eine Bestückung der AKW mit neuen Brennstäben, wie sie etwa aus der FDP gefordert wurde, ‚eine Entscheidung für einen längerfristigen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke‘ gewesen wäre. Dies habe er damals nicht befürwortet.” Der “Deutschlandfunk” meldete sodann am 28. Januar 2025, Bundeskanzler Scholz sei offen für den Einsatz von Atomkraft aus Frankreich bei der Herstellung von Wasserstoff für die Stahlproduktion in Deutschland (die ganze 1,7 Billionen Euro teure Schmierentragödie finden Sie hier auf Ansage!).

Man kann also beim allerbestem Willen nur konstatieren, dass es sich bei den Ursachen fü die in dieser vierteiligen Serie geschilderten Vorgänge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder um Zufall noch Dummheit handeln kann. Die Entwicklung der Berliner Republik beweist zudem, dass der gemeine deutsche Durchschnittswähler seine intellektuellen Fähigkeiten als Dichter und Denker niemals gegen die Herrschenden richten würde, sondern sich viel lieber von den domestizierten Medien einhegen lässt.

Ende