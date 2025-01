Grünes Verbots-Mekka Konstanz: Schikanöse Sondersteuer auf Verpackungen

Laut Statistischem Bundesamt ist die Inflation im Dezember weitere 0,4 Prozent und damit um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Seit Oktober liegt sie bei über zwei Prozent, ein Ende ist nicht Sicht. Insgesamt lag die Inflationsrate für 2024 bei 2,2 Prozent.

Dass die Kosten auch und gerade für Lebensmittel immer mehr steigen und das Leben für immer mehr Bürger unzumutbar teuer wird, hält grüne Schulmeister der ökologischen Volkserziehung nicht davon, sich immer weitere Ventil für die Auslebung ihes Verbots- und Besteuerungswahns zu suchen. Die Stadtverwaltung von Konstanz am Bodensee macht da keine Ausnahme: Zwar regiert dort mit Uli Burchardt ein CDU-OB, doch die stärkste Fraktion im Gemeinderat ist die politikbestimmende Freie Grüne Liste (FGL), die bei den Kommunalwahlen 2024 satte 26,6 Prozent errang. Maßgeblich auf deren Druck hin gilt in Konstanz nun seit Jahresbeginn eine kommunale Steuer für Einwegverpackungen: Bäckereien, Cafés, Eisdielen oder Imbisse müssen fortan 50 Cent für jede einzelne solcer Verpackungen abführen und weitere 20 Cent für Einwegbesteck – plus Mehrwertsteuer, versteht sich.

Vorgeblich will man so den Müll reduzieren und Betriebe und Kunden stärker an dessen Beseitigung beteiligen. Tatsächlich geht die “Neuerung”, wie üblich, nicht nur mit Kosten, sondern mit einem schikanösen Mehraufwand für alle Verbraucher einher. CDU, Freie Wähler und die FDP hatten noch im Dezember erfolglos versucht, die Steuer im Gemeinderat doch noch zu verhindern. Auch die Einwände der vor allem betroffenen Kleinunternehmer wurden in der üblichen grünideologisch Arroganz ignoriert; so klagte etwa Marc Orthmann von der Paradies-Bäckerei, freilich vergeblich: „Ökologisch bin ich dabei, aber es ist ein weiterer bürokratischer Aufwand. Und vor allem: Es trifft vor allem wieder uns Kleine.“ Und weiter: „Die Mautgebühren kriegst du mit jeder Lieferung vom Lieferanten mit drauf. Löhne sind gestiegen, Strom wird noch teurer und jetzt das“, so sein Fazit. Es bleibe nichts anderes übrig, als die Steuer an die Kunden weiterzugeben. Auf den Riesenaufwand, die Bäckerei auf Mehrweggeschirr umzustellen, verzichtet er und hofft stattdessen, dass die Kunden ihr eigenes Geschirr mitbringen. Andere haben Unsummen in Mehrweggeschirr investiert, von dem sie hoffen dass die Kunden es zurückbringen, das sie dann aber mit viel Zusatzarbeit noch einmal reinigen müssen, was unter anderem hohe Stromkosten verursacht.

Allerdings ist schon die Frage nach der ökologischen Lenkungswirkung fraglich. Was gut klingt und vermeintlich “richtige” Opfer fordert, hat in seinen konkreten Auswirkungen überhaupt keine Relevanz. Deutschlands Bürger, im Land der öffentlich-rechtlich besungenen “Umweltsäue”, sind ohnehin schon von der Muttermilch an auf schlechtes Gewissen, Müll- und Klimascham konditioniert. Durch aktive Müllreduzierung und -trennung nehmen sie Kommunen und privatisierter Abfallwirtschaft zwar einen Großteil von deren Aufgaben ab – und zahlen trotzdem treudoof die mit höchsten Entsorgungsgebühren Europas. 2022 zeigte das Müllgebührenranking von 100 deutschen Städten Verteuerungen um 8 Prozent, und die Tendenz ist weiter steigend. Faktisch handelt es sich auch hier um eine Mehrfachbesteuerung, denn die Unsitte, im Land der höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten den Bürgern zusätzlich noch separate Umlagen und Gebühren für alle möglichen sogenannten öffentlichen “Dienstleistungen” aufzubürden, nimmt seit langem überhand. Und vor allem die Grünen versuchen, mit ebensolchen Sondersteuern wie dem Konstanzer Verpackungsaufschlag ein drittes Mal zuzulangen.

Es geht dabei in Wahrheit erweislich um kein ordnungspolitisches, sondern rein fiskalisches Prinzip – und vor allem um die grüne Lust am autoritären Regulieren. Mit solchem Irrsinn werden gerade kleine Unternehmen noch weiter geschröpft und in den Ruin getrieben. Denn auch die Kommunalpolitiker, die am grünsten zwischen den Ohren sind, wissen sehr wohl, dass die Kunden natürlich nicht ihr eigenes Geschirr durch die Gegend tragen, nur um irgendwo einen Kaffee zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen, und die zahlreichen Touristen schon gar nicht. Im Gegenteil: Wegen der durch die Steuer erhöhten Preise werden sie solche Geschäfte noch stärker meiden und so ist perspektivisch ein weiteres Wegsterben von Kleinbetrieben das Einzige, was dieser neuerliche grüne Verbotsmüll bringen wird. Vielleicht geht es ja genau darum: In den immer öder werdenden deutschen Innenstädten wird sich dann zwangsläufig auch zwangsläufig der Abfall reduzieren, ganz so, wie ja auch eine einstige Wirtschaftsnation dank abgewanderter Industrie ihre “Klimaziele” mangels Stromverbrauch schneller erreicht. Die bewährte grüne Strategie, CO2, Müll oder sonstige dazu erklärte vermeintliche Umwelthypotheken dadurch zu reduzieren, indem man diejenigen, die sie erzeugen, einfach wirtschaftlich vernichtet, kommt also auch hier wieder voll zum Tragen.