Grundrecht auf Wohnraum: Enteignungen durch die Hintertür

Ginge es nach der Linkspartei, dann würde Artikel 14 des Grundgesetzes neuer Fassung wie folgt lauten: “Jeder Mensch hat das Recht auf menschenwürdigen, diskriminierungsfrei zugänglichen und einkommensgerechten Wohnraum.” Der letzte Vorstoß, dieses “Grundrecht” in der Verfassung zu verankern, scheiterte 2021. Nun sind viele Menschen sind in Deutschland wohnungslos – Tendenz steigend – und nicht nur die Linkspartei verlangt inzwischen, ein einklagbares Recht auf angemessenen bezahlbaren Wohnraum in der Verfassung zu verankern, so das Portal “Legal Tribune Online” (LTO). Was LTO leider vergessen hat zu schreiben: Gemeint ist eigentlich ein einklagbares Recht auf Ihren (ja, Ihren, liebe Leser!) – ganz persönlichen Wohnraum.

Denn wenn es ein “Grundrecht” gibt und zu wenig Wohnraum – wer anderes als der Staat ist dann berufen, den vorhandenen Wohnraum “gerecht” zu verteilen? Die sozialistische Wohnraumbewirtschaftung lässt grüßen! Tatsächlich lebten Ende 2024 etwa 439.500 Menschen in der Wohnungsnotfallhilfe. Weitere rund 60.400 Menschen waren bei Freunden oder Angehörigen untergekommen, und etwa 47.300 Menschen lebten auf der Straße oder in Behelfsunterkünften. Bereinigt ergibt sich so eine Gesamtzahl von rund 531.600 wohnungslosen Menschen in Deutschland, Stand Anfang des Jahres.

Deutsche raus, Migranten rein

Ende 2024 lebten aber auch rund 3,3 Millionen Einwanderer und faktische Landnehmer in Deutschland (schon das Wort “Schutzsuchende” ist eine statistische Lüge) – und auch diese brauchen Wohnraum. Viel Wohnraum sogar. Und das ist des Pudels Kern: Es geht hier überhaupt nicht um unsere traditionellen Obdachlosen und “Penner”. Es geht bei all den Rufen nach einem einklagbaren “Grundrecht auf Wohnraum” vor allem darum, bei unzureichender Bauaktivität – die rein politisch verursacht ist – Biodeutsche, bevorzugt Rentner, aus ihren “zu großen” und somit angeblich unsozialen, klimaschädlichen oder egoistisch überdimensionierten Wohnungen zu vertreiben – mit Hilfe der Verfassung.

Das ist das wahre Projekt. Deshalb sollen selbst Illegale ein “Menschenrecht” haben, das Deutschland garantiert – und zwar eines auf Wohnflächen. Im Zweifel sind das dann Zimmer in Ihrer Wohnung – wenn Sie diese nicht ganz aufgeben müssen. Und man kann fast darauf wetten: Auch diesem Wahnsinn wird die CDU unter Lügen-Merz am Ende nach viel Wehklagen und der kosmetischen Durchsetzung wirkungsloser “Schutzklauseln” zustimmen. Den welcher anständige “Christ”-Demokrat kann sich schon gegen ein Recht auf Wohnung aussprechen?