Es ist der pure Horror: Vor kurzem hat der armenische Zoll erneut nicht deklariertes iranisches Echthaar beschlagnahmt – diesmal waren es ganze 143 Bündel. Immer wieder in den letzten Jahren wurde dieses “Exportgut” – das fast nie von freiwillligen Haarspendern stammt, sondern bezeichnenderweise durch staatliche Schergen und Regimevertreter ins Ausland geschmuggelt wird – von den armenischen Behörden an der Grenze abgefangen. Im aktuellen Fall handelte es sich um 26 Kilogramm Menschenhaar.

Das Schockierende dabei: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stammen die Haare von iranischen Frauen, die in den Monaten vor dem US-israelischen Angriff, im Zuge Niederschlagung der zehntausende Opfer fordernden Proteste im Iran, von den Revolutionsgarden vergewaltigt, gefoltert und hingerichtet wurden. Vielen wurden anschließend auch die Organe entnommen.

136 Kilogramm allein seit Januar an armenischer Grenze sichergestellt

Im konkreten Fall wurde die Ladung in der Fahrerkabine eines aus dem Iran kommenden Lastwagens entdeckt, wo sie in Kissen versteckt waren. Wenn die Berichte aus Armenien stimmen, wurden allein seit Januar 764 Bündel menschliches Haar aus dem Iran an der Grenze entdeckt, die außer Landes geschmuggelt werden sollten. Auffallend ist, dass die Schmuggelaktivitäten unmittelbar nach dem Massaker vom 8. und 9. Januar einsetzten, bei dem alleine Tausende getötet wurden, deren Leichen bis heute vermisst werden.

Siebenhundertvierundsechzig Haarzöpfe. 136 Kilogramm Haare iranischer Frauen, die allein seit Januar 2026 vom armenischen Zoll in Lastwagen aus dem Iran sichergestellt wurden. Man muss sich das vorstellen. Die Dunkelziffer erfolgreicher Ausfuhren ist dabei naturgemäß um ein Vielfaches größer. Ein langjähriger deutscher Haarimporteur berichtet von einer explosionsartigen Zunahme und Marktsättigung mit iranischem Haar. Auch ein namhafter Perückenmacher in Los Angeles, der seit 15 Jahren im Geschäft ist, bestätigt einen massiven Zustrom iranischen Haares.