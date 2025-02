Gucken linke NGOs bald auch in Deutschland in die Röhre?

Den Geldhahn zugedreht zu bekommen, ist nie angenehm: “Junge, du bist jetzt 35 Jahre alt, es wird Zeit, dass du ausziehst. Du kannst unseren alten Staubsauger haben, aber statt der neuen Playstation wirst du dir eine eigene Waschmaschine kaufen müssen!” Das nennt sich gemeinhin “auf eigenen Füßen stehen” und wird von erwachsenen Menschen erwartet. Zwar fühlt sich so etwas zunächst wie eine Strafe an, gehört aber zu den Härten des Lebens dazu. Mutti wäscht einem die Wäsche nicht mehr, aber eine Waschmaschine ist kein Teilchenbeschleuniger, sie ist auch durch Laien einigermaßen fachgerecht zu bedienen.

Die “Zivilgesellschaft” wird gerade ebenfalls aufgefordert, das warme Nest staatlicher Unterstützung zu verlassen. Sie fühlt sich deshalb “zensiert” und “bekämpft”. Das Geschrei über eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion ist groß – vor allem, weil es bei dieser Anfrage darum geht, herauszufinden, wer wieviel Geld bekommt und wofür es verwendet wird. Eine Zumutung, findet die “Zivilgesellschaft” – und hat offenbar selbst den Überblick verloren: Während Aktivisten über die Streichung der Mittel für die “Omas gegen rechts” lamentieren, behaupten diese steif und fest, niemals etwas aus dem Füllhorn staatlicher Mittel bekommen zu haben. Lediglich Spenden nehme man ein, sagen die rüstigen Antifaschistinnen, die im Kreise gleichgesinnter Seniorinnen schwungvolle Lieder gegen die AfD reimen. Der selige Arbeiterdichter Ernst Busch wäre stolz gewesen: “Denn wer kämpft für das Recht, der hat immеr recht gegen Lügе und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht”, heißt es in seinem “Lied der Partei”. So geht politisches Liedgut: Leicht zu merken und mit möglichst unterkomplexem Inhalt, dem jeder irgendwie zustimmen kann.

Der “taz”-Journalist Maurice Conrad beklagt: “Verstehe ich das richtig? In diesem Land werden jetzt die ‚Omas gegen Rechts‘ politisch stärker bekämpft als 798 Neonazis mit offenen (sic!) Haftbefehl?” Hätte J.D. Vance nicht kürzlich mehr Meinungsfreiheit in Europa angemahnt, könnte man glauben, es stünde bereits eine Transall-Maschine Richtung Guantanamo bereit, mit der die “Omas”, Bündnisse wie “Husum ist bunt” und andere Aktivisten in den Kerker verfrachtet werden sollen… mit Waterboarding und 20-Oma-Zellen bei Wasser und Brot. Drama kann sie, die “Zivilgesellschaft”; ob sie allerdings auch echten Widerstand könnte, darf bezweifelt werden. Der echte Revolutionär würde schon deshalb nichts beim Staat beantragen, weil er unter dem Radar der Behörden bleiben will. Entdeckung bedeutet für ihn Lebensgefahr. Die deutsche “Zivilgesellschaft” hingegen will bekanntlich gesehen werden, um ihre “Zeichen zu setzen”.

Der deutsche Staat fragt selten nach, was mit den Geldern geschieht, die er so großzügig verteilt. Annalena Baerbock glaubt steif und fest, die 900 Millionen Euro, welche in den letzten zwei Jahren aus Berlin an die Palästinenser flossen, seien für “humanitäre Zwecke” verwendet worden. Wir zahlen Entwicklungshilfe an China, dessen Großstädte mittlerweile aussehen wie das Hauptquartier der Föderation bei “Star Trek” – und Züge mit Warp-Antrieb gibt es dort wahrscheinlich bald auch. Da sind 182 Millionen Euro aus dem Topf des Bundesfamilienministeriums doch nachgerade “Peanuts”, oder?

Zensur sieht anders aus

Doch “Correctiv”, Attac, PETA und andere sollen nun plötzlich nachweisen müssen, dass ihre Arbeit tatsächlich dem Gemeinwohl dient und nicht für die Finanzierung zahlreicher Arbeitskreise, an deren Ende nach jahrelangem Treffen ein neuer Flyer steht. Auch wenn das für die Betroffenen ärgerlich sein mag: Zensur sieht anders aus. Denn niemand verbietet diesen Gruppen ihre Arbeit; es könnte lediglich sein, dass man sich demnächst selbst finanzieren muss. Über Spenden zum Beispiel. Da erfährt man dann immerhin gleich, was die eigene Arbeit der Bevölkerung tatsächlich wert ist.

Das gibt einem ein gewisses Gefühl der Befriedigung, das nur durch eine bohrende Frage empfindlich gestört wird: Warum fragt die CDU erst jetzt nach, was wohin fließt und wofür? Die AfD stellte dieselbe Anfrage übrigens bereits letztes Jahr. Seit dem Eklat um Merz‘ Absichtserklärung und deren Unterstützung durch die AfD machen die Christdemokraten die höchst unangenehme Erfahrung, nun selbst ins Reich des Bösen vorgedrungen zu sein. Da taucht der Name Merz plötzlich neben dem von Alice Weidel auf zahlreichen Plakaten auf, obwohl er sich doch solche Mühe gegeben hatte, sich von den Blauen zu distanzieren. Auch wenn es sicherlich eine gute Sache ist, dass die zahlreichen finanziellen Verflechtungen der NGOs nun aufgedeckt werden: Es bleibt ein gewisses Misstrauen. Auch der Comedian Dieter Nuhr hat plötzlich die Antifa als Feind erkannt, seit deren Anfeindungen nicht mehr nur auf “Rechte” beschränkt sind, sondern man selbst zu so einem “Rechten” geworden ist. Jubeln sollte man also nur mit gewisser Vorsicht. Es sind die richtigen Fragen gestellt worden – aber doch verdächtig spät.