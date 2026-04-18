Günthers Hetze bei Lanz folgen Taten: „Nius“ gerät zunehmend ins Visier der Antifa

Die Saat des schleswig-holsteinischen CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther geht auf: Seine im Januar bei Markus Lanz im ZDF geäußerten Tiraden gegen freie Medien im Allgemeinen und „Nius“ im Besonderen“ (von denen er im Nachhinein absurderweise behauptete, sie als “Privatperson” getätigt zu haben, obwohl er sich während der Sendung als in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident geladener Gast bezeichnet hatte!) waren Wasser auf die Mühlen der Antifa. Tatsächlich ist seit diesem unterirdisch-unverfrorenem Auftritt ein deutlich Anstieg linksextremistischer Attacken und Drohungen gegen Julian Reichelts Erfolgsmedium zu verzeichnen, was auch dem zunehmenden Grad an Professionalisierung und finanziellen Handlungsspielräumen dieses paarterroristischen Milies dank seiner Verzahnung mit dem tiefen NGO-Linksstaat geschuldet ist.

Am vergangenen Wochenende etwa wurde die „Nius“-Redaktion in Berlin mit einer etwa drei Meter hohen Holzinstallation “markiert”. Dahinter steckt laut „taz“ eine Gruppe „Nius raus aus der GSG“, wobei GSG das Kürzel der Immobiliengesellschaft ist, die die “Nius”-Räumlichkeiten vermietet. Die linke Hetzergruppe verschickte hierzu sogar 400 Schreiben an die Anwohner, um deutlich zu machen, „dass ‚Nius” für uns als Anwohner:innen eine Bedrohung darstellt“, wie Patrick Stach, ein Mitglied der Gruppe, offen bekannte. In der Nachbarschaft habe sich angeblich “ein Gefühl der Unsicherheit” breitgemacht, seit „Nius“ dort ansässig sei, schwurbelte Stach: „Wir wissen ja nicht, wer da ein und aus geht, wenn dieses rechte Portal Feierlichkeiten veranstaltet“. „Nius“ sei „ein Hetzportal, das nicht einfach politisch positionierten Journalismus macht, sondern davon lebt, journalistische Standards zu verletzen“, behauptete er weiter – ganz im Duktus von Daniel Günther.

Einschlägige linksradikale Gruppierungen

Dem Schreiben war ein vorformuliertes Beschwerdeschreiben beigelegt, das die Anwohner an die Vermieterfirma GSG schicken sollten, um “Nius“ dort anzuschwärzen. GSG wird zudem explizit aufgefordert, „Nius“ die Räumlichkeiten zu kündigen, da das Medium “weder in Kreuzberg, noch sonst in der Stadt oder im Internet Räume erhalten“ sollte, wie einer der linksfaschistischen Aktivisten wissen ließ. Solche Aussagen zeigen den totalitären Ungeist und die Vernichtungsphantasien des vorpolitischen Raums, der von Politikern wie Günther antichambriert und vom Staat alimentiert wird. Nicht fehlen darf im Reigen der linksradikalen Anti-“Nius“-Aktivisten auch eine Initiative „Nein zu Nius“, die bereits im Februar – in auffälliger zeitlicher Abstimmung mit Günthers Verleumdungen über das Medium, Flyer in Läden, Restaurants und Bars auslegte, auf denen eine gelbe Faust das „Nius“-Logo zerschlägt. Die Gruppierung fordert von “Nius” unter anderem „Raus aus unseren Kiezen“ und „Raus aus dem Netz“.

Natürlich brauchen die Linken keinen CDU-Ministerpräsidenten, um „Nius“ und andere freie Medien zu hassen und auslöschen zu wollen, selbst wenn es sich dabei um einen linksgrünen Opportunisten im bürgerlichen Tarnkleid wie Günther handelt, der für alles steht, was Angela Merkel aus der Union gemacht hat. Aber gerade der Umstand, dass ein CDU-Mann im Zwangsgebührenfernsehen zum „zivilgesellschaftlichen“ Kampf gegen ein freien Medium aufgerufen und in diesem Zusammenhang von „Feinden der Demokratie“ gefaselt hatte, gibt der Antifa-Agitation die höheren Weihen und den Anschein einer gewissen Rechtmäßigkeit, da man sich ja wieder mal in einem vermeintlichen übergesetzlichen Abwehrkampf oder “Widerstand” wähnt. Diese Schikanen und die aggressive Hetze, die diese Fußtruppen des Linksstaats begleiten, sind also durchaus auch Günthers Werk, der sein Möglichstes dazu beiträgt, ein ohnehin bis zum Äußersten polarisiertes gesellschaftliches Klima in diesem Lane noch mehr zu vergiften.