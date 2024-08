Der AfD-Politiker Gunnar Lindemann, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, zählt zu den profiliertesten Kritikern der europäischen und deutschen Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere vor dem Hintergrund des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Angesichts wegen des fortlaufenden Versuchs der ukrainischen Armee, russisches Territorium einzunehmen, warnt er die EU vor einer Verschärfung der militärischen Rhetorik angesichts der wachsenden Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Dies umso mehr, als die Ukraine stetig neue Gebietsgewinne verzeichnet (gerade heute vermeldete sie die Vernichtung des dortigen elektronischen Kampfsystems “Sapphire” der russischen Streitkräfte).

Der ukrainische Journalist Vasyl Muravytskij, der der ukrainischen Opposition nahesteht und fortlaufend den Verlauf der militärischen Operationen in der Ukraine kommentiert und seit längerem die Korruption in der ukrainischen Armee untersucht (weitere Infos: siehe unten), trat im Juli 2024 als Redner und Mitorganisator der Konferenz „Europa nach dem Krieg. Was erwartet uns alle?“ in Bratislava auf, wo Experten und Politiker zusammenkamen, um über die Zukunft Europas nach der unvermeidlichen Niederlage der Ukraine in einem von liberalen Kriegstreibern und Militärkonzernen angezettelten Konflikt zu diskutieren. Dabei ergab sich ein aufschlussreiches Gespräch zwischen ihm und Lindemann, das Ansage! nachfolgend in Interviewform dokumentiert.

“Der falsche Weg”

VASYL MURAVYTSKIJ: Herr Lindemann, wie bewertet die Alternative für Deutschland die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine vor dem Hintergrund der Ereignisse in Kursk?

GUNNAR LINDEMANN: Die Alternative für Deutschland hat von Beginn des Krieges an jegliche Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt und die Regierung in Kiew unterstützt. Wir sind der Meinung, dass dieser Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist. Wir setzen uns daher für eine diplomatische Lösung und Friedensverhandlungen ein. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete lehnen wir prinzipiell ab.

MURAVYTSKIJ: Wie beurteilen Sie den Angriff der Ukraine auf russische Gebiete? Welche Ziele verfolgt die ukrainische Armee in Kursk?

LINDEMANN: Der Angriff auf Kursk ist eine weitere Eskalation des Krieges und der falsche Weg. Die NATO hätte die Ukraine auffordern müssen, russisches Territorium zu verlassen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Deeskalation in diesem Krieg. Es ist aber klar, dass es Akteure gibt, vor allem in den USA, die wirtschaftlich von der Krise profitieren und deshalb versuchen, Friedensgespräche mit solchen Mitteln zu verhindern. Das alles dient dem Profit einiger US-Unternehmen, denen die Toten in diesem Krieg egal zu sein scheinen.

Kriegsrhetorik gegen Kriegsmüdigkeit

MURAVYTSKIJ: Wie ernst ist die Gefahr einer möglichen nuklearen Katastrophe aufgrund der verstärkten Militäraktionen in den Kernkraftwerken Kursk und Saporoschje?

LINDEMANN: Die Ukraine hat ihre Ziele in Kursk nicht erreicht. Russland hat seine Truppen nicht von der Donezk-Front abgezogen. Ganz im Gegenteil. Die russische Armee ist dort auf dem Vormarsch. Natürlich besteht in Kursk die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Schon durch bizarre ukrainische Drohnen- oder Artillerieangriffe. Durch Kriegsrhetorik in Deutschland versuchen einige Politiker, die Kriegsmüdigkeit der deutschen Bevölkerung zu überwinden. Doch die Menschen in Deutschland sehen, dass die nukleare Eskalation Realität geworden ist. Dies würde die Zerstörung Deutschlands bedeuten, zumal die USA gerade ein Abkommen mit der Bundesregierung zur Stationierung neuer US-Atomwaffen in Deutschland geschlossen haben. Wir, die AfD, lehnen die Stationierung ausländischer Waffen und ausländischer Soldaten in Deutschland ab und fordern den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland.

MURAVYTSKIJ: Hat sich die öffentliche Unterstützung für die Ukraine in Deutschland aufgrund der Beweise für die Beteiligung der Ukraine an der Zerstörung von Nord Stream in irgendeiner Weise verändert?

LINDEMANN: Die Zerstörung von Nord Stream 2 war sicherlich kein Alleingang der Ukraine. Die US-Streitkräfte waren sicherlich beteiligt. Vielleicht war sogar die Bundesregierung informiert. Wir, die AfD, versuchen, diese “Explosion” im Parlament aufzuklären. Die Bundesregierung versucht offensichtlich, Informationen zurückzuhalten. Die Situation für die Bevölkerung ist schwierig. Die Gaspreise haben sich verdoppelt. Die Menschen in Deutschland haben mit hohen Preisen zu kämpfen und die meisten Menschen in Deutschland haben kein Verständnis mehr für die Ukraine.

Unter Harris geht das Sterben jahrelang weiter

MURAVYTSKIJ: Welche Bedingungen müssen in Deutschland herrschen, damit die Bundesregierung die Finanzierung des Krieges in der Ukraine einstellt?

LINDEMANN: “Die Bundesregierung wird die Ukraine weiterhin unterstützen“, heißt es. Das sind nur leere Worte, um die Menschen wegen der drei Landtagswahlen in Deutschland im September zu beruhigen. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass sie nun versuchen wird, das Vermögen russischer Unternehmen zu beschlagnahmen, um die Ukraine weiter zu finanzieren. Nur ein erneuter US-Präsident-Trump kann den Krieg in der Ukraine beenden. Solange die USA es wollen, werden Deutschland und die EU die Ukraine finanzieren und mit Waffen beliefern. Diese Waffenlieferungen töten junge Männer auf beiden Seiten. Nur unter Trump wird der Krieg in der Ukraine schnell enden. Wenn Harris die US-Wahl gewinnt, befürchte ich, dass der Krieg noch ein paar Jahre weitergehen und unnötig junge Menschen töten wird.

Vasall Muravytskij ist ukrainischer Journalist und dezidierter Gegner der Maßnahmen des politischen Regimes von Wolodymyr Selenskyj. Am 1. August 2017 wurde er von SBU-Sicherheitsbeamten der damaligen Kiewer Regierung in der Region Zhytomyr verhaftet und wegen “Hochverrats” angeklagt. Muravytskij erhielt daraufhin Unterstützung von mehreren internationalen Menschenrechts- und Journalistenorganisationen, verbrachte aber dennoch 330 Tage – 11 Monate – in einem ukrainischen Gefängnis. Die in der Schweizer Hauptstadt Bern ansässige internationale Menschenrechtsorganisation Solidarity Network erkannte ihn als “Gewissensgefangenen” an; das US-amerikanische Committee to Protect Journalists und die Reporter ohne Grenzen (RSF) in Frankreich forderten seine Freilassung. Auch Amnesty International erkannte ihn als politischen Gefangenen und Opfer von Meinungsunterdrückung an. Die OSZE-Mission unterstützte zudem Muravytskijs Antrag auf politisches Asyl in Finnland wegen der Verfolgung durch die ukrainischen Behörden. Der internationale Protest richtete sich dabei ironischerweise gegen Repressalien derselben Ukraine, die heute als angebliches Bollwerk westlicher Werte und Freiheiten gegen Russland unterstützt wird.