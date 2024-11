Gutachterliche Strafvereitelung: Der Maßregelvollzug als Ticket in die baldige Freiheit

Viele denken, dass Mörder und sonstige Schwerkriminelle, die aufgrund einer psychischen Erkrankung von einem Gutachter für schuldunfähig eingestuft, in der Folge vom Gericht freigesprochen und deren Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet wurde, ein Leben lang dort bleiben müssen. Das ist nicht der Fall. Es gibt einzelne Täter, die tatsächlich viele Jahre untergebracht sind, das sind aber, gemessen an der Gesamtzahl, tatsächlich Einzelfälle. Ein Artikel der „Schwäbischen Zeitung“, der sich auf den Messerangriff des Syrers von Wangen auf ein vierjähriges Mädchen im Frühjahr bezieht, erklärt das Thema Maßregelvollzug recht gut.

Ein Patient (ab dem Moment der Unterbringung ist der Täter kein verurteilter Straftäter mehr, sondern ein “Patient”) wird zu Beginn der Unterbringung in unbehandeltem Zustand gesichert, weil davon ausgegangen wird, dass eine Gefahr von ihm ausgeht. Dann beginnt die Behandlung beziehungsweise Therapie, zu der neben Medikamenten und psychiatrischer Pflege auch Psychoedukation, Psychotherapie, Arbeits-, Bewegungs- und Ergotherapie sowie soziales Training gehören. Jedes Jahr muss das Gericht überprüfen, ob die Unterbringung noch gerechtfertigt ist, sprich: ob die Erkrankung noch existiert und von dem Patienten eine Gefahr für sich und/oder die Allgemeinheit ausgeht. Dazu muss die Klinik ein Gutachten über den Verlauf der Behandlung vorlegen. Nach drei und sechs Jahren und anschließend dann allen zwei Jahren muss zusätzlich ein externer Gutachter beauftragt werden. Das ist interessant: Denn um einen Täter für schuldunfähig zu erklären – woraufhin in aller Regel vor Gericht ein Freispruch erfolgt, da die Richter meist dem Gutachten folgen – braucht es nur einen Gutachter.

Beruhigung der Öffentlichkeit

Im Fall des Wangener Messerangreifers sagte der Richter im Prozess, dass mit einer “sehr langen Unterbringungsdauer” zu rechnen sei. Diese Aussage dient aus meiner Sicht nur zur Beruhigung der Öffentlichkeit. Denselben Satz hörte man zum Beispiel auch von der Kammer, die über den Mörder eines Offenburger Arztes zu Gericht saß. Hier wurde der Täter, ein Somalier, ebenfalls für schuldunfähig erklärt, freigesprochen und im Maßregelvollzug untergebracht. Die Realität war dann eine andere: Vier Jahre nach der barbarischen Tat erhielt er unbegleiteten Ausgang und wurde dann – fünf Jahre nach der Tat – in die Freiheit entlassen und in seine Heimat abgeschoben; als unbescholtener Mann wohlgemerkt, da er ja nie schuldig gesprochen und verurteilt wurde.

Die ärztliche Direktorin der Forensischen Klinik in Weissenau verrät auch die durchschnittliche Verweildauer von Untergebrachten im Maßregelvollzug in Baden-Württemberg: Es sind gerade einmal vier Jahre. Hinzu kommt: Die Anforderungen an solche Gutachten über Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit sind niedrig; an jede Schmerzensgeldforderung nach einem Verkehrsunfall z.B. werden höhere Anforderungen hinsichtlich der Nachweispflicht gestellt. Mir liegen Gutachten vor, in denen der Sachverständige erläutert, dass der Patient Gespräche und Untersuchungen verweigerte, der Akteneinsicht in ärztliche Behandlungsunterlagen widersprach und das Gericht die beantragte, zwangsweise Unterbringung zur Begutachtung des Patienten ablehnte. Schuldunfähigkeit wurde trotzdem festgestellt, der Mörder freigesprochen und im Maßregelvollzug untergebracht.