Gute Diktatoren, schlechte Diktatoren: Die auffällige Beißhemmung deutscher Medien gegen Venezuelas Maduro

Nicht einmal in der Berichterstattung über Ereignisse im fernen Ausland schaffen es die journalismussimulierenden Aktivisten ARD und ZDF nicht mehr, ihrem Programmauftrag gerecht zu werden und die alles allgegenwärtige linke Schlagseite zu verbergen: Als sich der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am vergangenen Sonntag zum Sieger der Wahl in dem sozialismusverseuchten lateinamerikanischen Staat erklärte, übernahmen beide Sender diese Behauptung und die veröffentlichten Zahlen umstandslos und völlig unkritisch – obwohl Maduro seit 11 Jahren als sozialistischer Diktator herrscht und sein Land in den Ruin und die Bevölkerung in Armut und Massenflucht getrieben hat, wodurch er das Werk seines verstorbenen Vorgängers Hugo Chávez “würdig” fortführte.

Die Wahlen liefen dabei, wie nicht anders zu erwarten, alles andere als demokratisch ab: Viele Oppositionspolitiker durften gar nicht erst teilnehmen, andere wurden massiv eingeschüchtert, unabhängige Wahlbeobachter waren nicht zugelassen. Dass keine freien Wahlen zu erwarten waren, stand von vornherein fest. Dennoch hielten ARD und ZDF, die sonst alles und jeden, der ihnen nicht zusagt, mindestens mit dem idiotischen Etikett „umstritten“ belegen, keinen Grund, die Verkündung des Wahlergebnisses zumindest mit einigen kritischen Hinweisen zu begleiten, wo man doch sonst alles so gerne „einordnet“.

Fremdeln linker Moralwächter mit der Freiheit

Gegen die politischen Verhältnisse in Venezuela ist Russland eine Musterdemokratie; selbstredend verlieren die Staatdmedien darüber kein Wort, denn Maduro ist als Sozialist natürlich einer der “guten” Diktatoren und folglich fremdeln die linken Moralwächter ach mit seinen Gegnern: Nachdem sich Maduro zum Sieger erklärt hatte, brachen landesweite Proteste aus. Zigtausende Menschen zogen mit Rufen wie „Freiheit, Freiheit!“ und „Diese Regierung wird fallen!“ durch die Straßen der Hauptstadt Caracas. Bislang gab es mindestens elf Tote. Im ganzen Land wurden auch Statuten von Chávez gestürzt. „Jedes Mal, wenn wir eines ihrer Symbole angreifen, nehmen wir ihnen etwas von ihrer Kraft“, erklärte eine Demonstrantin dazu. „Wir sind entschlossen, die Wahrheit zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass jede Stimme gezählt wird“, erklärte Oppositionsführerin María Corina Machado.

Die Oppositionsparteien reklamieren einen klaren Sieg für sich und wollen die Wahlakten öffentlich zugänglich machen. Auch der amerikanische Außenminister Antony Blinken erklärte: „Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das angekündigte Ergebnis nicht den Willen oder die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt.”

Hoffnung für Deutschland:Mehr Venezuela wagen

Venezuela hat inzwischen die Diplomaten Argentiniens, Chiles, Costa Ricas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik und Uruguays ausgewiesen und seine eigenen Diplomaten abgezogen, nachdem diese Länder das Wahlergebnis nicht anerkannten. All dies wurde in ARD und ZDF zunächst nicht berichtet und dann später eher beiläufig nachgeschoben. Am deutlichsten zeigt sich die Verlogenheit der Sender jedoch im Vergleich der venezolanischen Wahlberichterstattung mit jener über den libertären argentinischen Präsidenten Javier Milei: Dieser war aus freien Wahlen als Sieger hervorgegangen, wird aber bis heute regelmäßig als „ultralibertär“, „rechtspopulistisch“, „marktradikal“ und natürlich „umstritten“ bezeichnet. Maduro firmiert dagegen meist als bloßer „Amtsinhaber“ oder „Machthaber“ – obwohl er nichts anderes als ein sozialistischer Diktator ist.

Und weil sich die meisten Figuren beim ÖRR mehr oder weniger klammheimlich auch für Deutschland eine starke sozialistische Führung wünschen, wird Maduro zumeist ebenso in Watte gepackt, wie der strikt anti-linke Milei nach Kräften verteufelt wird. Selbst hier zeigt sich also, dass ARD und ZDF nicht einmal mehr pro forma bereit sind, einen Anschein von Neutralität aufrechtzuerhalten. Im Ausland legen sie dieselben ideologischen Scheuklappen an wie in Deutschland.