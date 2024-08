Gute Nazis – schlechte Nazis: Zu den bevorstehenden September-Wahlen

Was ich Ihnen heute erzähle, wird vielen von Ihnen nicht sonderlich gefallen. Deshalb erzähle ich es Ihnen auch. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern passiert, daran, wie ich 1973 das erste Mal auf meinem Weg nach West-Berlin durch die Zonengrenze mußte. Es war ein Alptraum: Erst vorbei an tonnenschweren letzten Stahlsperren, die in Sekunden ausgefahren wurden, um Durchbrüche in den Westen noch zu stoppen. Davor schwadronierte ein schwerbewaffneter Grenzer auf einer Art Betonpodest, um demjenigen den Rest zu geben, der es bis zu dieser Sperre geschafft hatte. Dann die rostigen Fließbänder, auf denen die Ausweispapiere in die Kontrollhäuschen transportiert wurden. Beim Warten auf die sogenannten “Reisedokumente“ – gedruckt auf Papier, welches zu Hause nicht mal als Klopapier durchgegangen wäre – wurde mit Eisenstangen im Tank unseres PKW herumgestochert und die Unterseite der Lastwagen nebenan mit Spiegeln untersucht, während Grenzposten mit Maschinengewehren und Spürhunden zwischen den Reisenden patrouillierten.

Wenn man endlich das alles einigermaßen unbeschadet hinter sich gebracht hatte, ging es vorbei an Hundelaufgräben, Stacheldraht, Maschendrahtzäunen, frisch gepflügten und verminten Todesstreifen, an Wachtürmen mit Schießscharten und mächtigen Suchscheinwerfern. Danach folgte kilometerweites Niemandsland, das berüchtigte Grenzgebiet, mit zerfallenden Bauruinen und einzelnen Bauern, die dort die wenigen Felder bestellten und dabei von bewaffneten Grenzsoldaten beaufsichtigt wurden.

Verkommen und sadistisch

Als dann die ersten Trabbis und Wartburgs auftauchten und sich das typische Zweitakter-Parfüm von Anfang bis Ende der Reise wie ein unsichtbarer Schleier über das Land legte, kamen zu dem ganzen Schrecken schließlich noch Hohn und Spott in Form riesiger Transparente entlang der Transitstrecken am Wegesrand: „Die antifaschistisch-demokratische Einheit ist die Grundlage der Neugeburt unseres Volkes“ oder „Einheit, Friede, Unabhängigkeit, Wohlstand“. Da kam mir doch wieder der denkwürdigen Besuch meiner Gymnasialklasse des NS-Konzentrationslagers Dachau bei München im Winter 1969 in den Sinn: Auch dort erlebte ich die undurchdringliche Einzäunung eines Lagers, die in ihrer Ausdehnung zwar nur einen Bruchteils der Zonengrenze ausmachte, aber immerhin genauso tödlich war. Und in das Eingangstor des KZ war die zynische Losung eingelassen: “Arbeit macht frei“.

Als ich dann später auf Verwandtenbesuch und nochmals viel später, unmittelbar nach dem Fall der Mauer, durch die ehemalige DDR tourte, und an maroden, nur mehr durch Holzstützen vor dem Einsturz bewahrten Häuserfronten in Wismar vorbeifuhr, unterwegs war auf den Landstraßen Thüringens, die aussahen wie zu Martin Luthers Zeiten, und die trostlosen Schaufenster der Konsumläden in Brandenburg mit den wohlbekannten Sprüchen sah, dachte ich bei mir: Wie verkommen und wie sadistisch muß ein politisches System sein, welches seine mißhandelten Bürger auch noch mit dieser jeden Verstandes und Anstandes verspottenden Propaganda verhöhnt? Ich gestehe Ihnen ganz ehrlich: Viele von denen, die all das 40 Jahre aus der Ferne mitansehen mußten, sahen in ihrem ohnmächtigen Zorn die Urheber dieses Verbrechens am dereinst unweigerlich kommenden Tag der Befreiung am nächsten Laternenpfahl baumeln.

Dümmliches Gerede von der “harmlosen” SED

Wer aber waren diese Urheber? Es mag den Nutznießern der Nazizeit wie auch denen der DDR-Diktatur nicht gefallen, aber eins ist sicher: Die DDR-Diktatur war die direkte Fortsetzung der Nazidiktatur. Und beide kamen nicht ohne ihre willigen Vollstrecker aus: Unter Hitler war es die NSDAP und unter den DDR-Machthabern die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Deutlicher noch: Die SED war in ihrer immerhin 40 Jahre währenden Brutalität und Menschenverachtung letztlich kein Haar besser als die gottlob schon nach 12 Jahren verblichene NSDAP. Diesen Satz sollten Sie sich ruhig mehrmals anhören; denn diese Wahrheit wird – vor allem angesichts der drohenden Wahlen im September – nicht gerne gehört. Denn gegenüber dem Terror der SED-Sozialisten ist das deutsche Auge ganz im Gegensatz zum Terror der Nationalsozialisten blind.

Den bundesrepublikanischen Politiker möchte ich sehen, der sich heute hinstellt und zwischen guten und von schlechten Nazis unterscheidet! Das dämliche Gerede von der “guten” und der “schlechten” SED aber wird von den ehemaligen Parteigenossen mit erstaunlichem Erfolg bis heute am Laufen gehalten. Vom Augenblick der Wende an, dann bei jeder der vielen Häutungen zuerst zur PDS, dann zur Linken und, wenn es der Karriere auf die Sprünge half, auch zu den jeweils regierenden Alt-Parteien. Da saßen sie dann in den Parlamenten, im Berliner Senat, an der Spitze Brandenburger Landesbehörden, in bundesdeutschen Ministerien und im Vorstand ein deutscher Polizeigewerkschaften. Tja, lieber Leser, und damit sind wir – ich kann es Ihnen nicht ersparen – in der Gegenwart angelangt.

Die alte DDR schimmert durch

Jetzt frage ich Sie: Was würden Sie von einem Politiker halten, der zwei Tage vor der bedingungslosen Kapitulation 1945 noch rasch in die NSDAP eingetreten wäre, um anschließend in der Bundesrepublik Karriere zu machen? Sagen Sie lieber nichts. Sagen Sie mir lieber, was Sie von einer Politikerin halten, die 1989, also noch vor der Wende, als das Elend der zusammengekrachten SED-Diktatur dem dümmsten Sozialisten vor Augen stand, noch rasch in die SED eintrat, dann die Metarmorphose zur PDS, dann zu den Linken mitmachte, stets an deren linken Rand agierte, prächtig dabei verdiente und sich jetzt als Jeanne d’Arc und Retterin der Republik in Szene setzt? Oder sagen wir richtiger: Die aus panischer Angst vor der AfD von den Altparteien in Szene gesetzt wird? Eine Politikerin, die noch 1992, als bereits jedem Bürger der DDR der Zutritt zu einer der tödlichsten Grenzen dieser Erde möglich war, den Leuten weismachte, die Zonengrenze sei – halten Sie sich jetzt gut fest – „ein notwendiges Übel“ gewesen?

Die Rede ist von Sarah Wagenknecht, und mit von der Partie des Bündnisses dieses Sarah Wagenknecht (BSW) finden wir wieder dieselben Parteigenossen der Linkspartei (ehemals PDS, ehemals SED) die – was ihre politische Bedeutung betrifft – bis vor wenigen Wochen noch unter jedem Teppich mühelos einen Handstand hätten machen können. Deren einziger Auftrag es ist, eine stattliche Bevölkerungsmehrheit von der Teilhabe an der Macht fernzuhalten; wenn es sein muß, auch mit der bewährten Hilfe der alten Blockpartei Ost-CDU. Da schimmert doch sehr die alte DDR wieder durch, und mit ihr der Gegensatz zwischen trister Wirklichkeit, wirrer Propaganda und leeren Versprechungen. Mit dem Unterschied allerdings, dass letztere die Leute diesmal freiwillig glauben.

Es kommt eben nicht nur drauf an, das Richtige zu sagen; ebenso wichtig ist, wer es sagt. Oder war Adolf Hitler deshalb ein begnadeter Stratege, weil er die bevorstehende bedingungslose Niederlage als Endsieg pries? War Erich Mielke schon deshalb ein großer Humanist, weil er öffentlich bekannte: „Ich liebe doch alle Menschen?“ Liebe Sachsen, Brandenburger und Thüringer: Wenn irgendein nordrhein-westfälischer Lehnstuhlsozialist oder Parteibuchchrist mit Drittwohnsitz auf Ibiza auf die Wellness-Prosa der Linkspartei-Restposten des Bündnisses Sarah Wagenknechts reinfällt, sollen die meinetwegen damit leben. Wenn aber Sachsen, Thüringer und Brandenburger einen durch die Gegend hustenden altersschwachen Trabi nur deshalb für einen Maybach halten, weil jemand einen Mercedesstern auf die Plaste-Motorhaube geklebt hat, dann muß ich sagen: Von euch sollte man eigentlich was Besseres erwarten!