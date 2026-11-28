Wir sprechen alle falsch und schreiben falsche Kommentare. Aber das soll sich jetzt ganz schnell ändern. Man muss ja schließlich modern sein und seine Kinder auch noch verstehen, die von lehrenden Personen vielfältigen Geschlechts in der Schule verwirt wurden. Was uns unsere Mütter einst an der Wiege beibrachten, bedarf dringend einer Generalsanierung. Wie ein Gebiss.

Wie Coca-Cola kommt auch diese Mode aus Amerika. Ausgerechnet aus einem Land, dessen Sprache das feinsinnige “der, die und das” gar nicht kennt. Ob Bäcker oder Bäckerin – beide heißen dort „baker“. Und von dort bekommen wir nun Nachhilfe (“afterhelp”) in Deutsch. Und wer bei einem „friend“ übernachten will, weiß nichts über dessen geschlechtersensible Fortpflanzungsmotivation.

Zwei Brötchen, liebe backende Person!

Ein neues Genderwörterbuch bietet die Hochschule Bochum nun zum Download. Der Bäcker heißt dort „Backwaren produzierende Person“. Aus dem Busfahrer wird die „Bus fahrende Person“. Liebe Bus fahrende Person, bitte einen Fahrschein! Der Koch wird zur beruflich kochenden Person. Man sollte sich vor dem Besuch eines Restaurants schon mal die neuen Vokabeln einprägen. Die Kellnerin ist auch kein Fräulein mehr, sondern Servierfachkräftin. Auch der Bürgersteig soll besser Gehweg heißen. Schließlich laufen auf dem Trotoir auch Wesen herum, die keine deutschen Menschen sind. Und der Autor dieses Textes ist eine Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringende Person. Das passt auf keine Visitenkarte mehr.

Die Stadt Freiburg empfiehlt tatsächlich das Wort „Eheperson“. Seit 50 Jahren mit derselben Eheperson verheiratet. Glückwunsch… und wie romantisch! Aus Mutter und Vater werden Elternteil 1 und Elternteil 2. Ob man die beiden künftig auch am Telefon mit ihren Nummern anspricht? Elternteil 1, schick mal ’nen Tausender an die IBAN_In! Aus Student_Innen wurden Studierende. Was aber sind Studierende, die morgens um elf noch im Bett liegen? Schlafende mit Hochschulzulassung? Unsere Straßenverkehrsordnung kennt ja bereits die „zu Fuß Gehenden“. An einer roten Ampel verwandeln sich diese kurzfristig in zu Fuß Stehende.

Deutschland wird sprachlich saniert

Auch ein Mann mit Schufaeinträgen gehört sich nicht; Mensch mit Insolvenzerfahrung klingt doch viel netter. Arbeitslose werden zu Menschen mit Freizeitüberschuss. Deutschland würde schlagartig besser dastehen. Zumindest sprachlich. International Wettbewerbende mit Bergab-Erfahrung. Wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, verherrlicht angeblich Gewalt. Wer die Katze aus dem Sack lässt, muss sich gegenüber dem Tierschutzbund verantworten. Und wer jemandem die Daumen drückt, diskriminiert Menschen ohne Daumen. Auch Wilhelm Busch muss umgeschrieben werden. Sein literarisches Lebenswerk könnte unsere Sprachpolizei noch Jahrzehnte beschäftigen: „Dieses war der erste Streich /Doch der zweite folgt sogleich”. Auf Neudeutsch könnte das so lauten: „Dieses war die erste unangemessene Handlung zweier minderjähriger Personen männlicher Geschlechtszugehörigkeit. Eine weitere folgt in zeitlicher Nähe.“ Der Reim ist hinüber. Aber die Gleichstellungsbeauftragten können beruhigt schlafen.

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Früher schickten uns unsere Eltern in die Schule, damit wir Deutsch lernten. Heute müssen wir womöglich noch im hohen Alter die Schulbank drücken, um unsere Enkelkinder zu verstehen.