„Guter“ Strom und „böser“ Strom

Auch Energie wird heutzutage in moralisch akzeptabel, also “gut”, und moralisch verwerflich, also “schlecht”, eingeteilt. “Guter” Strom wird ohne CO2-Emissionen aus Sonnenenergie erzeugt. Die Quellen von „bösem“ Strom sind hingegen Kohle, Erdgas, Erdöl, die alle CO2 emittieren, und natürlich auch Atomstrahlung. So lautet jedenfalls das herrschende Narrativ seit mindestens zwei Jahrzehnten.

Wind und Sonne für den „guten“ Strom sind kostenlos. Die Energie, die die Sonne auf die Erde schickt, ist theoretisch ein Vielfaches des Bedarfs (täglich das Vieltausendfache des gesamten jährlichen Energiebedarfs der Menschheit). Ganz einfach also: Wenn wir diese Energie nutzen, gibt es unschlagbar preiswerten Strom! Das jedenfalls ist die Argumentation der Ideologen und Utopisten für die “Energiewende” zur “Weltklimarettung”.

Teurer „guter“ Strom

Doch die Realität folgt nicht diesen Weltverbesserern. Mit dem Bau von Photovoltaik-Anlagen und Windgeneratoren kam es nicht zu den vorausgesagten geringen Stromkosten; im Gegenteil. Die Stromkosten stiegen mit jeder neuen Anlage überproportional. Warum ist das so? Der Bau der Wind- und Solarstromanlagen ist teuer. Diese liefern nur Strom, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Bei Dunkelflauten müssen herkömmliche Kraftwerke bereitstehen und die Versorgung übernehmen. Stromspeicher – Batterien und Pumpspeicherwerke – können nur für wenige Stunden einen Teil des Bedarfs decken, dann sind sie leer. Eine Vervielfachung der Speicher ist utopisch. Dafür fehlt der Platz in Deutschland und das Geld.

Der dezentral erzeugte Strom muss also in Umspannwerken eingesammelt und zur Weiterleitung auf hohe Spannungen transformiert werden, um Leitungsverluste gering zu halten. Kraftwerke erzeugen dagegen Strom mit 380.000 Volt, der direkt in die Übertragungsnetze fließt. Erst in Kundennähe setzen Umspannwerke die Spannung herab. Für Haushaltstrom sind das 230 beziehungsweise 380 Volt.

„Guter“ Strom ist nicht grün

Der vermeintlich „gute“ Strom ist jedoch nicht grün, also etwa ohne jegliche CO2-Emisissionen. Im Gegenteil. Denn für den Bau der Windgeneratoren und der Photovoltaik-Anlagen, der Speicher, der zusätzlichen Leitungen und Transformatoren werden viele fossile Brennstoffe gebraucht, die nicht in einem wirtschaftlichen Rahmen durch andere Energieträger ersetzt werden können. Es ist ein Wunschtraum, von “grünem Strom” zu sprechen. Doch durch ständige Wiederholung wird den Menschen so lange eingetrichtert, Wind- und Solarstrom seien “grün”, bis sie es glauben. Er ist in Wahrheit ebenso wenig grün, wie einst “Yello-Strom” gelb war.

Doch Ideologen sind nicht belehrbar. Sie sind überzeugt, die einzig richtige Antwort auf Probleme zu haben. Ihr Glaube lässt keinen Widerspruch zu. Wer davon abweicht, wird mit Gehirnwäsche und Zwang auf den richtigen Weg gebracht. Solche ideologischen Systeme sind in der Politik und der Religion vielfach nach anfänglichen Erfolgen krachend gescheitert. Dies gilt auch für die derzeitige Energiewende.

Kosten des „guten“ Stroms werden versteckt

Es muss aber – politisch gewollt – demonstriert werden, dass grüner Strom am preiswertesten ist. So werden die erzeugten Strommengen direkt an den Anlagen gemessen und vergütet. Die Umform-, Sammel- und Leitungskosten bis zum nächsten Umspannwerk werden als Netzgebühren versteckt. So muss als Beispiel der Erzeuger von Offshore-Strom nicht für den Transport an Land sorgen.

Laut gesetzlicher Vorgabe sind dafür die Übertragungsnetzbetreiber zuständig. Sie müssen Umform-Plattformen auf hoher See bauen und Hochspannungsleitungen an Land legen. Der Transport an Land kostet rund 5 Cent je Kilowattstunde, die als Kosten des “guten Stroms” unterschlagen werden. Sie betreffen uns am Ende jedoch alle mit höheren Netzgebühren.

„Guter“ Strom braucht „bösen“ Strom

Kraftwerke erzeugen bedarfsgerecht regelbaren Strom. Er ist deutlich preiswerter als der unzuverlässige Wind- und Solarstrom. Das darf jedoch nicht sein! Daher wurden durch hohe und weiter steigende Abgaben auf CO2-Emissionen die Erzeugungskosten der fossilen Kraftwerke in den Bereich der Einspeisevergütung gedrückt. Dennoch kann man auf die regelbaren Kraftwerke nicht verzichten. Der „böse“ Strom wird gebraucht, um die schwankenden Leistungen des „guten“ Stroms auszugleichen. Die CO2-Abgaben sind letztlich Steuern, die den Strompreis weiter in die Höhe treiben.

Politisch wird CO2 aus fossilen Brennstoffen als “Klimakiller” bewertet. Höhere Gehalte in der Luft sollen angeblich zu einer kritischen Aufheizung der Erdatmosphäre durch Infrarotstrahlung führen. Wasserdampf, der weitaus mehr Infrarotstrahlung aufnimmt und die Erde stärker erwärmt, wird hingegen nicht beachtet. Die Erdgeschichte zeigt bei weitaus höheren CO2-Gehalten in der Luft keinen signifikanten Einfluss auf die Temperatur. Dies wird schon dadurch verständlich, dass nur bestimmte Wellenlängen der infraroten Strahlung CO2 erwärmen können.

CO2 ist kein Klimakiller, sondern ein Lebensretter!

Die derzeitigen CO2-Gehalte reichen aus, um nahezu die gesamte adsorbierbare Infrarotstrahlung in Wärme umzusetzen. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben: Mit einem größeren Ofen lässt sich bei gleicher Brennstoffmenge nicht mehr Wärme erzeugen. CO2 wäre hier der Ofen und die Infrarot-Strahlung die Wärme. Die Politik zur Energiewende für die Weltklimarettung beachtet nicht, dass CO2 ein Grundbaustein für den Pflanzenwuchs ist. Der Anstieg von CO2 um 100 ppm (1 CO2-Molekül auf 10.000 Luftmoleküle) in den letzten Jahrzehnten hat zu einer merklichen Zunahme des Pflanzenwuchses geführt. CO2 aus der Atmosphäre wurde im Lauf der Erdgeschichte weitgehend in Carbonat-Gesteinen gebunden.

Hinzu kommen Pflanzen und Tiere, die von Erdreich überdeckt, zu Kohle, Erdöl und Erdgas umgewandelt wurden. CO2 hat heute einen Grenzwert erreicht, unter dem der Pflanzenwuchs deutlich abnimmt. Und die Einlagerung von CO2 in das Erdreich dürfte weiter gehen. Es ist offen, ob ein Ausgleich zum Beispiel durch Vulkantätigkeit in Kalksteingebieten erfolgt. Die Gesamtbetrachtung zeigt, CO2 aus fossilen Brennstoffen führt nicht zu einer kritischen Erderwärmung. Der Klimawandel beruht auf anderen Ursachen.

Der „gute“ Strom zerstört die Umwelt und schwächt das Netz

Der von der Politik mit jährlich 100 Milliarden Euro geförderte „gute“ Strom von Sonne und Wind ist bei genauem Hinsehen ein „schlechter“ Strom: Windgeneratoren verschandeln die Landschaft, ihre Wirbelschleppen zerstören stabile Wetterlagen und können Niederschläge ändern. Photovoltaikplatten verspiegeln inzwischen viele tausend Hektar Land. Der „gute“ Strom ist unzuverlässig und schwächt das stabile Stromnetz. Er ist mindestens viermal teurer als der „böse“ Kraftwerkstrom.

Doch Kritik der Mainstreammedien an dieser wirtschaftsfeindlichen und unsozialen Politik sucht man weitgehend vergebens. Im Gegenteil. Über den weiteren Ausbau der Wind- und Solarstromanlagen wird ausführlich und wohlwollend berichtet, von lobbyierenden Wissenschaftlern und staatlich finanzierten Meinungsvektoren unterstützt, bei Ausblendung kritischer und andersdenkender Experten. Über die steigenden Kosten hört man ebenfalls nur wenig. Die Profiteure der Energiewende unterstützen Politik und Medien massiv und fordern die weitere Umsetzung der Energiewende. So zerstören Ideologie und Halbwissen unsere sichere Stromversorgung, fördern die Umverteilung von Arm nach Reich weiter und treiben die Industrie ins Ausland oder in die Insolvenz. Es wird höchste Zeit, die Energieversorgung wieder Fachleuten zu übertragen! Parteigenossen mit Halbwissen und ideologischen Vorbehalten sind dazu definitiv nicht geeignet und haben bereits genug Schaden angerichtet.