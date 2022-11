Gutes Kopftuch, schlechtes Kopftuch

Das Herbstwetter ist mild, da kann man auch in Berlin noch im Paulanergarten sitzen und den Zustand der sozialen Medien im allgemeinen und der Welt im besonderen beklagen. Vielleicht hat auch Sawsan Chebli dort Platz genommen, gemeinsam mit Saskia Esken und Luisa Neubauer. Während Luisa noch überlegt, welche Nahrungsmittel am besten an klassischer Malerei haften bleiben, sorgen sich Sawsan und Saskia über die neue Freiheit bei Twitter. Seitdem dieser Raketeningenieur den Nachrichtendienst übernommen hat, werden dort „die Grenzen des Sagbaren verschoben”, was mit anderen Worten heißt, dass es nicht mehr so leicht ist, andere Teilnehmer zum Schweigen zu bringen.

Und während die Welt sich um das Schicksal der Frauen im Iran sorgt, weiß die zarteste Pfirsichblüte des Orients vor allem von „Hass und Hetze“ zu berichten, welche Frauen mit Kopftuch in Deutschland ständig träfen. Anscheinend ist die Dunkelziffer extrem hoch, denn die Medien berichten kaum etwas davon – obwohl uns Sawsan schon seit Jahren davon erzählt.

Wenngleich es natürlich eine Sauerei wäre (darf man in diesem Zusammenhang überhaupt von „Sauerei“ sprechen, oder ist das schon islamophob?), den Unmut über die zunehmende muslimisch induzierte Textilflut in Deutschland an einer beliebigen Passantin auszulassen: Zweifel sind angebracht, zumindest an der Häufigkeit solcher Vorkommnisse. Zudem hätte der betreffende Unhold, zumindest in den deutschen Ballungszentren, auch mit unmittelbaren, sehr unangenehmen Sanktionen zu rechnen. Vielleicht hat Frau Chebli das aber auch mit der Zahl der Angriffe auf Kippa-Träger verwechselt…? Kann schließlich mal vorkommen, wenn man so fleißig multikulturell unterwegs ist.

Unsere Pro-Islam-Lobbyisten müssen im Moment einen bemerkenswerten Spagat hinlegen: Wie erklärt man der europäischen Öffentlichkeit – obwohl sie einem ja durchaus gewogen ist -, dass die Kopfbedeckung im Iran Unterdrückung bedeutet und im Westen Freiheit? Warum bloß mögen die Iranerinnen die emanzipatorischen Vorzüge der Verhüllung nicht wertschätzen? Das Verdecken des weiblichen Körpers soll doch ermöglichen, uns Frauen als Persönlichkeit wahrzunehmen, die nicht zum Sexobjekt reduziert, sondern um ihrer selbst willen respektiert werden! Wie dieses „Selbst“ bei extremen Verhüllungen wie in Afghanistan noch erkannt werden kann, bleibt indes schleierhaft: Es dürfte schon schwierig werden, die Gesprächspartnerin beim nächsten Treffen überhaupt noch identifizieren zu können, denn die üblichen Merkmale wie Frisur oder Augenfarbe, mit deren Hilfe wir andere Menschen üblicherweise wiedererkennen, bekommt man nicht zu sehen. Und das ist auch genau so gewollt.

Von der Muslima wird „freiwillige Anpassung” erwartet

So fielen auch einige halbherzige Versuche, Kopfbedeckung und Religion zu entkoppeln – so, wie es etwa Annalena Baerbock versuchte – recht unglaubwürdig aus. Natürlich kann man argumentieren, der Koran selbst ließe hier Spielraum – aber wenn Allahs Bodenpersonal das anders sieht, schrumpft dieser gewaltig zusammen_ Trugen türkische Frauen das Kopftuch früher gar nicht oder recht lässig, so geht der Trend hin zu immer mehr Stoff und immer weniger Gesicht. Also versucht man es nun mit der vorgeblichen Freiwilligkeit des Kopftuchtragens in Europa. Das mag zutreffen, wenn man sich die in der Öffentlichkeit agierenden Lobbyistinnen wie Kübra Gümüsay anschaut. Sawsan Chebli trägt selbst gar nichts obenherum – zunächst um der Karriere willen, wie sie selbst zugab, später dann, weil sie den westlichen Stil zu schätzen lernte.

Aber was ist mit den Frauen, die in unseren islamischen Stadtvierteln unter sozialem Druck stehen? Jeder Schüler weiß, wie stark dieser werden kann, wenn er in seinem Kleidungsstil von dem der „Coolen“ abweicht. Niemand leugnet das ab, und den Kindern wird abverlangt, sich mit viel Selbstvertrauen dem Gruppendruck entgegenzustellen. Muslimischen Frauen wird das nicht zugetraut: Man geht selbstverständlich davon aus, dass sie sich freiwillig anpassen. Von einem Programm, das ihnen hilft auszusteigen, habe ich noch nichts gehört – die Initiatoren dürften auch mit wüsten Beschimpfungen zu kämpfen haben. Kurzum: Man kann diesem Braten nicht trauen, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, aber niemand hat ein Interesse daran, in das Wespennest der muslimischen Lobbyisten zu stechen. Wie viele junge Mädchen diese wohl schon überredet haben, „es einfach mal auszuprobieren”, die dann anschließend nicht mehr aus ihrem „Programm“ herauskamen? Religionsfreiheit ist wichtig: allerdings auch die negative Freiheit, aus der Religion auszusteigen. Und diese Freiheit gibt es im Islam nicht. Alle anderen Freiheitsversprechungen sollte man deshalb ebenfalls mit Misstrauen begegnen.