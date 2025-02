Habeck bei Lanz: Die nächste Zumutung

Die Brandmauer muss schon allein deshalb fallen, damit sich die Herrschaften Minister und Ministerinnen von den links abgedrifteten Sozialdemokraten und Grünen endlich einmal an ihrer Leistung für dieses Land messen lassen müssen, statt trotz ihres permanenten Versagens automatisch und immer weiter an der Macht zu bleiben und Deutschland – willentlich! – endgültig abzuschaffen. Das Gleiche gilt für die unter Merkel neu errichtete Kaderpartei der CDU.

Wir brauchen endlich echten demokratischen Wettbewerb. Die deutsche Demokratie – gemeint ist die eigentliche, wahre Demokratie, nicht die “unsere Demokratie” des herrschenden Parteienkartells – schafft das sehr wohl! Dieses Geschrei gegen “rechts” hat sich extrem abgenutzt, das nehmen doch allenfalls noch die staatsabhängigen Nutznießer und die völlig Verschlafenen wahr.

Nicht-Leistung schlicht unglaublich

Bei Markus Lanz zeigte es sich gestern Abend wieder einmal: Robert Habeck hat vom Ressort Wirtschaft null Ahnung. Seine Nicht-Leistung ist schlicht nicht zu glauben. Zudem kann er nach eigenem Bekunden mit Deutschland nichts anfangen. Doch anstatt beides beschämt einzugestehen, will er nun ernsthaft Bundeskanzler werden. In der Sendung waren Habeck und vor allem der “Journalist” Olaf Sundermann, ein Systemling vor dem Herrn, kaum wiederzuerkennen. Welch ein Wandel: Da kritisiert Sundermann doch tatsächlich die katastrophale Abschiebepraxis von Faeser & Co, worauf Lanz völlig überrascht nachfasst…

Das alles kannst Du Dir nicht mehr ausdenken. Wäre es nicht so dramatisch und traurig, man müsste sich zu Tode lachen! Und Habeck erzählt wieder über europäisches und nationales Recht, verschweigt zugleich aber, dass in Wahrheit bei Linksrotgrün genau NULL Interesse an einer Minimierung der Zuwanderung besteht. Das müsste spätestens seit Merzens Antrag und dem im Bundestag gescheiterten Zustrombegrenzungsgesetz von letzten Freitag nun auch selbst der Dümmste begriffen haben.