Habeck führt uns direkt in die Klima-Planwirtschaft

Anhand der neuesten Pläne des grünen „Klima”- und Wirtschaftsministers Robert Habeck, eine „marktfähige grüne Industrie” zu entwickeln, lassen sich die grundsätzlichen Denkfehler der Sozialisten mustergültig studieren. Es scheint so, als müßten dieselben Fehler der Geschichte wieder und wieder gemacht werden, weil historische Unbildung, Verdrängung, Ignoranz, oder ideologische Verblendung stets auf Neue überhand nehmen. Planwirtschaftler denken, eine marktfähige Industrie ließe sich am Reißbrett planen und entwickeln. Das ist grundsätzlich falsch. Marktwirtschaft basiert elementar auf dem Prinzip Trial & Error. Apples iPhone ist nicht dadurch entstanden, dass ein Bürokrat entschieden hat, dass das eine gute Idee wäre – sondern dadurch, dass Einzelpersonen eine Idee hatten und das Risiko eingegangen sind, diese auch umzusetzen. Dass sie damit Erfolg haben würden, konnte man damals überhaupt noch nicht abschätzen. Wie viele Unternehmen mit vermeintlich guten Ideen gehen pleite, weil die Nachfrage schlussendlich doch nicht da ist? Wie viele übernehmen sich bei der Umsetzung?

Die Marktwirtschaft ist dahingehend wie die Evolution: Das, was funktioniert, überlebt; der Rest wird aussortiert. Und das ist auch gut so, denn dadurch überleben diejenigen, die wirklich gebraucht werden und die zeitgleich ressourcenschonend sowie effizient arbeiten. Bei Habecks Geschwurbel hört sich das so an: Märkte seien zwar „die Kraft der vielen”, doch es gelte: „Die Politik kann Märkte nicht ersetzen, aber ohne Politik gehen die Märkte nicht in die richtige Richtung”, so der grünen Kinderbuchphilosoph. Hier sehen wir die Hybris der sozialistischen Dirigisten. Wer oder was entscheidet denn, was die „richtige Richtung“ ist? Habeck erkennt zwar zu Recht an, dass Märkte die Kraft der vielen – nämlich der Unternehmen und Kunden – bedeuten; in seinen Augen ist die „richtige Richtung“ aber nicht das, was diese vielen entscheiden – sondern das, was Bürokraten wie er als richtig empfinden.

Am Ende steht Mangel

Anschaulich am Beispiel der Gegenwart: Die Produzenten und Verbraucher von Energie mögen sich zwar via Angebot und Nachfrage geeinigt haben, dass Atom- und Kohlekraft die günstigsten und zuverlässigsten Energiequellen sind; wie wir alle wissen. Empfindet Habeck das aber aus ideologischen Gründen als falsch und wünscht sich Sonne und Windenergie(die sich aufgrund der technischen und logistischen Probleme und Kosten niemals freiwillig am Markt oder bei den Produzenten und Verbrauchern durchsetzen werden), dann wird eben von oben eingegriffen und „korrigiert”. Die Gründe, weshalb sich der Markt gegen Solar und Wind entschieden hat, sind ihm dabei ganz egal – denn es geht ihm nicht um Kosten, Effizienz oder Funktionalität, sondern um sein Verständnis von „Richtigkeit”. Das Ergebnis sind die mit höchsten Strompreise weltweit und ein nie gesehener Mangel an Energie. Sozialismus zeichnet sich vor allem dadurch aus: Durch Mangel.

Habeck weiter: „Wenn es nicht gelingt, dem Klimaschutz einen Marktwert zu geben, dann wird es schwer. Wenn allerdings die Märkte für Klimaneutralität aufgestellt sind, dann kann es gelingen.“ Hier offenbart der Bundeswirtschaftsminister, dass er (ebenso wenig wie von Insolvenzen) keine Ahnung davon hat, was die Funktion von Preisen ist. Marktwerte müssen nicht vergeben werden, sie ergeben sich von ganz alleine und sind zudem vollkommen subjektiv. Der Fussballer Neymar wechselte für 220 Millionen Euro den Verein. Für viele Leute ist das „zu viel”. Fakt ist aber, dass sich ein Marktteilnehmer gefunden hat, der bereit war, diese Summe zu zahlen. In dessen Augen ist er das Geld also wert – und nur darauf kommt es an. Nicht darauf, was ich davon halte.

Angebot und Nachfrage

Eine andere Frage ist, warum Paris Saint-Germain bereit gewesen ist, so viel Geld zu zahlen? Ganz einfach: Weil der Kreis an Weltklasse-Fußballern extrem begrenzt ist. Ein Weltklasse-Fussballer ist wirtschaftlich betrachtet ein „knappes Gut”. Der hohe Preis zeigt uns an, dass es davon nicht viele gibt. Ist das Angebot an Gütern knapp, aber die Nachfrage hoch, explodiert der Preis. So einfach ist das.

Es gibt allerdings kein knappes Gut namens „Klimaschutz”. Es gibt auch keinen Markt, auf dem man ein Gut namens „Klimaschutz“ handeln könnte. Wie soll das in der Praxis aussehen? „Ich hätte gerne 10 Einheiten Klimaschutz für 50 Euro?” Habeck pervertiert mit slchen Vorschlägen die Grundlagen der Marktwirtschaft und treibt den Umbau Deutschlands zur nächsten von Bürokraten geführten Planwirtschaft voran. Diese muss und wird, wie alle ihrer Vorgänger der Geschichte, in Mangel- und Misswirtschaft enden – da die Effizienz von Unternehmen zunehmend keine Rolle mehr spielt und durch die Manipulation der Preis-Signale mögliche Knappheiten von Ressourcen nicht mehr korrekt angezeigt werden können. Es ist auch mehr als entlarvend, wenn Habeck davon spricht, dass dies mit seinen „Klima-Zielen” gelingen „kann“ (und nicht „wird“), sobald seine Bedingungen erfüllt sind. Es handelt sich also um ein weiteres gesellschaftliches Großexperiment. Ich wette schon heute alles Geld der Welt darauf, dass es schiefgeht.