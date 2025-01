Habeck-Größenwahn am Münchner Siegestor hat ein Nachspiel: Grünen droht saftige Geldbuße

Die megalomanische Projektion von Robert Habeck am Münchner Siegestor vom vergangenen Freitag könnte die Grünen teuer zu stehen kommen. Da sie sich nicht damit aufhielten, die groteske Aktion genehmigen zu lassen und die Polizei schließlich den narzisstischen Größenwahn stoppen musste, leitete die Stadt München nun ein Bußgeldverfahren gegen die Verantwortlichen für den bizarren Personenkult ein. Die mit dem irren Slogan „Bündniskanzler. Ein Mensch. Ein Wort“ garnierte Abbildung von Habecks Konterfei hatte für Spott und Fassungslosigkeit in der bayerischen Landeshauptstadt gesorgt.

Das Bußgeldverfahren soll sich laut Stadtverwaltung zunächst an die Personen richten, die vor Ort angetroffen wurden; Im Raum stünden demnach unter anderem mögliche Verstöße gegen die Plakatierungsverordnung der Landeshauptstadt und den Denkmalschutz. Davon hänge die Höhe des Bußgeldes ab, wie das Kreisverwaltungsreferat mitteilte, das auch klarstellte, dass Wahlwerbung auf Denkmälern „grundsätzlich nicht genehmigungsfähig“ sei. Dies hätte man bei den Grünen durchaus wissen können; in ihrem perversen Führerkult für ihren auf ganzer Linie gescheiterten Wirtschaftsminister kennen sie jedoch kein Halten mehr.

Nächste Städte sollen folgen

Der Grünen-Bundesvorstand selbst bewertete die in jeder Hinsicht peinliche Aktion positiv. Die Pressestelle ließ zudem geradezu drohend verlauten: „Das Motiv wird über mehrere Tage in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland an zentralen öffentlichen Plätzen zu sehen sein“. In “schwierigen Zeiten” müssten “demokratische Parteien und die Gesellschaft” bereit sein, breite Bündnisse einzugehen. Welche Stadt sich als nächstes das narzisstische Ego Habecks zumuten lassen muss, ließ man lieber offen.

Diese selbstgefälligen und entrückten Ausführungen und Aktionen zeigen, dass die Grünen auch im Wahlkampf jeden Realitätsbezug verloren haben. In den USA, Kanada und weiten Teilen Europas brechen die linke Deutungshoheit und die woke Ideologie derzeit in sich zusammen, und anscheinend spüren auch die Grünen, dass ihre Zeit zu Ende geht. Also tun sie alles, um sich an die Macht zu klammern. Die Besudelung von Kulturstätten mit Großprojektionen mit Habecks Visage sind dabei eher ein Zeichen von Angst und Schwäche, denn das nach außen präsentierte Selbstbewusstsein ist in Wahrheit das Pfeifen im Walde. Der grüne Alptraum neigt sich dem Ende zu – und das nicht nur politisch, sondern auch kulturell.