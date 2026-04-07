Habeck in Berkeley: Ein Blender als Gastprofessor

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche erweist sich als unfähig, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands entgegenzuwirken. In dieser Situation empfiehlt die an der US-Eliteuniversität lehrende deutsche Ökonomin Ulrike Malmendier Reiche allen Ernstes und ohne jede Ironie, sich doch einmal mit ihrem grünen Vorgänger Robert Habeck zu treffen, um sich mit ihm über die Lage auszutauschen – denn dessen “Wissen” dürfe nicht “ungenutzt” bleiben, schließlich seien beide ja mit denselben Krisen konfrontiert. Denn wie auch bei Habeck gehe es ja um explodierende Energiepreise, Unsicherheit, Versorgung und wirtschaftliche Anpassung, so Malmendier. Die Empfehlung der Exil-Ökonomin ist nicht etwa ein verspäteter Aprilscherz; sie meint wirklich, dass die Expertise des Mannes, der Deutschland in drei Jahren tiefer in die wirtschaftliche Scheiße geritten und die Deindustrialisierung dieses Landes hat als jeder seine Vorgänger, für Reiche nutzbringend sein könnte.

Ausgerechnet Habeck, der Hauptverantwortliche dafür, dass Deutschland vor vier Jahren seine drei letzten, perfekt funktionierenden Atomkraftwerke abgeschaltet hat, um alt-grüne Wahnvorstellungen zu befriedigen und der damit endgültig den energiepolitischen Selbstmord des Landes vollzogen hat, soll also jetzt auch noch “Krisenberater” fungieren; das wäre so, als wenn Ronald McDonald als Ernährungs- und Fastenberater aufträte. Denn der völlig fachfremde, dafür aber umso mehr von sich eingenommene studierte Philosoph und Kinderbuchautor, der es als ökonomischer Volldilettant und Wirtschaftszerstörungsminister der Ampel eine nach 16 Jahren Merkel und Corona noch leidlich intakte Volkswirtschaft zu vernichten, ist allenfalls ein Experte für Krisenverursachung. In seiner Mischung aus Unfähigkeit und Größenwahn taugt er zur Krisenbewältigung oder -verhinderung so git wie ein Bock als Gärtner. Ersatzweise könnte Habeck auch noch als Sachverständiger dafür fungieren, wie man den Staat dafür missbraucht, um unschuldige Bürger wegen unliebsamer und völlig harmloser Regierungskritik zu schikanieren. Damit ist seine Expertise dann aber wirklich erschöpft.

Billionenschäden hinterlassen

Malmendier ist allerdings nicht ganz unvoreingenommen, wenn es um den grünen Gernegroß und um Reiche geht: Denn zum einen hat Habecks Nachfolgerin sie aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung entfernt, zum anderen ist Habeck nun Gastdozent an ihrem Institut in Berkeley. Dort sei er „sehr gefragt“, schwärmt Malmendier: Viele Institutionen und Unternehmen wollten mit ihm über Krisenerfahrungen sprechen – und man würde wirklich zu gerne wissen, wer sich von solch einem Vollblinden etwas über Farben erzählen lässt. „Deutschland kann es sich in dieser Lage nicht leisten, auf dieses Wissen zu verzichten“, drängte sie. Auch hier gilt das genaue Gegenteil: In Wahrheit konnte und kann Deutschland es sich nicht leisten, dem ganz und gar inkompetenten Blender Habeck jemals wieder auch nur den allergeringsten politischen Einfluss einzuräumen. Er war es, der – wie die ganze Ampel-Regierung –, das Zerstörungswerk von Angela Merkel vollendet hat. Der direkte und indirekte Schaden, den er Deutschland aufgebürdet hat, dürfte in die Billionen gehen.

Trotzdem absolviert Habeck in Berkeley nun bereits seine dritte Gastprofessur – nach der University of Pennsylvania in Philadelphia und der Hebräischen Universität in Jerusalem, wie seine Fans verzückt vermelden. Es ist ein einziger schlechter Witz, dass ein Mann, dessen Politik die Wirtschaft eines ganzen Landes in Rekordzeit in den Abgrund gerissen hat, nun auch noch als erfahrener Krisenmanager angepriesen wird und sein Geschwafel an Studenten weitergeben darf. Habeck dürfte allenfalls als Lehrbuchbeispiel für die katastrophalen Folgen einer nach völlig falschen Kriterien verlaufenden Elitenauswahl Eingang in den akademischen Diskurs finden. Stattdessen inszeniert er sich in seiner üblichen unerträglichen Masche als vermeintlich tiefgründiger Denker und politischer Analytiker. Auch das passt perfekt in diese völlig verrückt gewordene Ära.