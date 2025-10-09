Habeck-Nachfolgerin Reiche haut 12 Millionen Euro Steuergeld für schamlose Eigen-PR auf den Kopf

Das Bundeswirtschaftsministerium von Katharina Reiche unterstreicht wieder einmal die aberwitzige Verantwortungslosigkeit der Politik im Umgang mit dem Geld der Bürger: In einer Ausschreibung sucht das Ressort der Habeck-Nachfolgerin eine neue Kommunikationsagentur, die eine „innovative und kreative“ Kommunikationsstrategie für das Ministerium und die Ministerin erarbeiten soll – und zwar „schnellstmöglich“. Vor allem soll es dabei um die „Stärkung der Glaubwürdigkeit und Wiedererkennbarkeit“ der Politik des Ministeriums gehen. Erforderlich sei „die Entwicklung klarer und prägnanter Botschaften“ für Reiche. Der Vertrag soll ab Februar 2026 zunächst für zwei Jahre gelten und zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden können. Maximal 12 Millionen Euro (!) plus 19 Prozent Umsatzsteuer sieht der Etat dafür vor. Gegenüber „Bild“ erklärte das Ministerium, die Verpflichtung einer Agentur sei aufgrund der „eigenen begrenzten personellen Kapazitäten bei der Öffentlichkeitsarbeit“ erforderlich. Die mehr als sechs Pressesprecher und 20 weiteren Beschäftigten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die man beschäftigt, reichen offenbar nicht aus, um die spektakulären Botschaften des Hauses angemessen zu vermitteln. Diese Aufgabe sieht man als so dringlich an, dass die Ausschreibung nur drei Wochen läuft.

Der Vorgang ist im Kontext einer verhängnisvollen Gesamtentwicklung zu sehen, in der immer weniger real regiert gemacht und stattdessen immer mehr Kosmetik betrieben wird. In dem Maße, wie die Politik ihre vollkommene Unfähigkeit und Unwilligkeit für strukturelle Problemlösungen unter Beweis stellt, wendet sie immer mehr Geld für PR und Selbstinszenierung auf. Die alle Ampel-Eskapaden Baerbocks oder Lindners in den Schatten stellenden veranschlagten Ausgaben von 620.000 Euro brutto für gefällige Eigenwerbung von Vizekanzler Lars Klingbeil alleine für den “Projektzeitraum” 2026 und 2027 fallen ebenfalls in diese Kategorie. Für diese Unsumme sucht der Finanzminister ein eigenes Team, dass „die ganzjährige Erbringung von qualitativ hochwertigen Foto- und Videodienstleistungen“ gewährleistet. Wochenenden, Sonn- und Feiertage müssen abgedeckt werden, auch Mobilität und die Bereitschaft „in Ausnahmefällen weltweit auch mal ‚sehr kurzfristig‘“ aktiv zu werden, wird verlangt. 175 bis 225 Einsätze pro Jahr veranschlagt das Finanzministerium.

Perfide Selbstdarstellung zu Lasten der verhöhnten Bürger

Auf „Bild“-Anfrage wurde nur lapidar erklärt, die Beauftragung von Fotografen sei „in allen Bundesministerien üblich und dient der Erfüllung des Informationsauftrags der Bundesregierung“. Klingbeil sucht aber nicht nur Fotografen, sondern auch Visagisten, die ihn möglichst vorteilhaft in Szene setzen sollen. Diese sollen sich um Styling, Haare, Make-up sowie Pflege, Anlegen und Korrektur der Garderobe des Ministers kümmern. Die Kosten werden separat abgerechnet, konkret beziffert werden sie nicht. Während normale Arbeitnehmer Friseur und Garderobe selbst bezahlen, geben Minister sechsstellige Summen des Geldes der Bürger dafür aus. Diese dürfen nicht nur die katastrophale Politik dieser Leute bezahlen, sondern auch noch deren vergebliche Bemühungen, dabei gut auszusehen und irgendwelche hohlen Slogans unter die Leute zu bringen.

In dieselbe Kategorie fallen auch die Aufwendungen für Regierungspodcasts, Printanzeigen, Plakat- und Imagereklamen, mit denen Handlungsplacebos und Alibi-Aktionismus dieser vom Kopf hinab verlogensten Bundesregierung aller Zeiten beworben und schöngefärbt werden sollen. Der aktuelle Fall Reiches ist mit bis zu zwölf Millionen Euro verbratenem Steuergeld, damit eine Agentur irgendwelche PR-Worthülsen über die angeblichen Großtaten eines Ministeriums verbreitet, die in der breiten Öffentlichkeit ohnehin niemand zur Kenntnis nimmt, nur die Spitze des Eisbergs. Und wieder einmal fragt man sich, wofür die Regierung eigentlich hunderttausende Beamte braucht, wenn sie dann trotzdem noch alles an Berater oder Dienstleister “outsourct”: Alleine Reiches Ministerium beschäftigt – untergebene Behörden – knapp 2.200 Vollzeitkräfte beschäftigt; eigentlich müssten da für Kommunikationsaufgaben dieser Art genug Manpower an Beamten und Mitarbeitern existieren.