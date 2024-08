Habecks grünes Energiedesaster: Jetzt soll es die Biomasse richten

Die Ampel-Regierung befindet sich zwar im Zustand des anhaltenden Zusammenbruchs, doch das hält Robert Habeck nicht davon ab, sich nach Kräften zu blamieren und mit einer Mixtur aus Lügen und wirren Spontaneinfällen Zweifel an der eigenen Zurechnungsfähigkeit zu schüren. Vergangene Woche bekräftigte Robert Habeck noch einmal das Versprechen, die Förderung seines ideologischen Leib- und Magenprojekts, der Wärmepumpe, werde trotz notwendiger Haushaltsstreichungen unter keinen Umständen gekürzt. Keine fünf Tage später platzte auch dieser Schwindel: Die Förderung wird nun um 2,4 Milliarden Euro gekürzt.

Doch schon hat der frei dilettierende Kinderbuchautor den nächsten abstrusen Einfall, um den zerbröselnden hochindustrialisierten Standort Deutschland weiter in Richtung Steinzeit zurückzukatapultieren: Nun droht Habeck ein „umfassendes Biomassepaket“ an. Dabei handelt es sich um Energie aus Raps oder Holz, die künftig dabei helfen sollen, Schwankungen bei der Stromerzeugung abzumildern – also Versorgungsunsicherheiten, die es doch nach der Ideologie der grünen „Energiewende“ eigentlich gar nicht geben dürfte. Aber inzwischen ist von Rindviehblähungen über Rindenmulch bis stinkendem Gartenkompost alles willkommen, um die energiepolitische Geisterfahrt Deutschlands zu retten.

Unternehmen vertrauen nicht auf grüne Energie, sondern auf Subventionen

Fast zeitgleich, während in Bayern unter dem Jubel der grünen Endzeitsekte in einem symbolträchtigen Bild der bundesdeutschen Zukunftszerstörung die Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld gesprengt wurden, faselte Deutschlands Wirtschaftsminister mit verklärtem Blick: „Biogas kann im zukünftigen Energiesystem weiter eine wichtige Rolle spielen. Zum einen sind Anlagen Teile von Wärme- oder Gebäudenetzen. Zum anderen kann Biogas flexibel eingesetzt werden. Also genau dann, wenn wenig Wind weht und keine Sonne scheint“. Im ersten Halbjahr 2024 stammten neun Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland aus Biomasse, insgesamt wurden rund 58 Prozent mit erneuerbaren Energien abgedeckt, schwadronierte er weiter – wie üblich ohne Unterscheidung zwischen produzierter und tatsächlich nutzbar gemachter Energie, zwischen grüner Fakepower und beim Verbraucher wirklich ankommendem Strom also. In diese Kategorie fällt auch die Biogasverstromung.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte, zwischen 2004 und 2011 habe es einen starken Zuwachs der Biomasse an der Stromerzeugung gegeben. Viele hätten sich „seitdem vor Ort aktiv und innovativ eingebracht, indem sie zum Beispiel klimaschädliche Gülle als Strom nutzbar machen oder Wärmenetze gebaut haben“. Oft ende jedoch nach 20 Jahren die Förderung, das Interesse an Ausschreibungen für deren Fortsetzung sei viel größer als das Angebot. Was er verschwieg: Das unternehmerische “Interesse” folgt dabei keiner marktwirtschaftlichen Nachfrage, sondern spiegelt die Hoffnung wieder, sich an staatlichen Subventionen zu bereichern – die, wie schon bei Wind und Solar, neben planwirtschaftlicher Bevorzugung die einzige Motivation des Marktes darstellen, in diese “Energiewende” zu investieren. „Viele Anlagenbetreiber und deren Wärmekunden bangen um ihre Zukunft. Wir sehen diese Sorgen“, so der Sprecher weiter. Biomasse sei jedoch „eine begrenzte und wertvolle Ressource“, die intelligent eingesetzt werden müsse – und zwar vor allem, um die Defizite bei der Wind- und Sonnenenergie auszugleichen.

Verzweiflungsakt der untergehenden Grünen vor der Thüringen-Wahl

Deshalb sollen bei der künftigen Förderung unter anderem Anlagen mit einem Anschluss an ein Wärme- oder Gebäudenetz bevorzugt werden. Anlagen, die flexibel nach Bedarf produzieren, sollen mehr Förderung bekommen. Außerdem soll sich die Geldverteilung nur noch nach den Tageszeiten richten, an denen Strom gebraucht wird. Das Ganze soll Teil der geplanten Reform des sogenannten Energiewirtschaftsgesetzes werden. Dies ist also der neueste Trick, um zu kaschieren, dass die grüne Energiepolitik ein einziger, katastrophaler Fehlschlag ist. Die Forderung nach einer Reform der Biomasse-Förderung kam nämlich vor allem vom Thüringer Energieminister Bernhard Stengele, einem Parteifreund Habecks. Da in Thüringen bekanntlich am 1. September Landtagswahlen stattfinden und die Grünen um den Einzug in den Landtag bangen müssen, könnte die plötzlich angekündigte Reform ein verzweifelter Schritt sein, politisch zu punkten – zumal Biogasanlagen in ganz Ostdeutschland wesentlich beliebter als Wärmepumpen sind, deren totales Scheitern Förderkürzung mit der Habeck nun gerade erst hinnehmen musste.

Am Ende ist es sonnenklar: Die Menschen wollen Wärmepumpen ebenso wenig wie Elektroautos, und Habeck bleibt nichts anderes übrig als dies indirekt einzugestehen. Auch die Reform der Förderung von Biomasse wird das desaströse Ansehen der Grünen im Osten jedoch nicht mehr retten. Es ist gut möglich, dass die zu erwartenden Wahldebakel in zwei Wochen das endgültige Ende der Ampel einläuten werden.